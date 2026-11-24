Từ ngày 1/7/2027, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực. Theo đó, chủ đầu tư không được thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào nhằm bảo đảm việc ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua hoặc chuyển nhượng bất động sản khi dự án, bất động sản hoặc quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật trong dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Đối với khoản tiền đặt cọc, chủ đầu tư chỉ được thu tối đa 5% giá bán hoặc giá cho thuê mua bất động sản để bảo đảm giao kết hợp đồng, với điều kiện bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Thỏa thuận đặt cọc phải nêu rõ giá bán, giá cho thuê mua và khoản tiền này sẽ được tính vào số tiền thanh toán đợt đầu theo hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Việc thanh toán đối với nhà ở hình thành trong tương lai được chia thành nhiều đợt. Trong đó, lần thanh toán đầu tiên không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm cả tiền đặt cọc tối đa 5%. Các đợt thanh toán tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng, nhưng tổng số tiền thu không được vượt quá 70% giá trị hợp đồng khi nhà ở chưa được bàn giao.

Đáng chú ý, trước khi người mua được cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất), chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Phần 5% còn lại chỉ được thanh toán sau khi người mua được cấp giấy chứng nhận hoặc tự nguyện thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận và chủ đầu tư đã bàn giao đầy đủ hồ sơ liên quan.

Trước khi có quy định mới, một số dự án bất động sản từng triển khai hình thức thu tiền giữ chỗ (booking) từ 50-100 triệu đồng cho mỗi suất mua căn hộ hoặc nhà ở dự án ngay từ giai đoạn trước mở bán.

Với những quy định chặt chẽ hơn về đặt cọc và tiến độ thanh toán, luật mới hướng tới ngăn chặn từ gốc tình trạng huy động vốn trá hình dưới các hình thức như đặt cọc, giữ chỗ..., qua đó bảo vệ người mua trước những rủi ro phát sinh khi dự án chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.