Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 4 - 9/8/2026: Cúp điện từ 6h30 đến 18h nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 4 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 4 - 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 4 - 9/8/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: - Đường Đồng Khởi (hướng cầu Tầm Phương): Từ cửa hàng Hai Yến (kho 3) đến tiệm bánh Điệp Nguyên và các hẻm - Đường Đồng Khởi (hướng Đồng Khởi): Từ Công ty TNHH Yến Khôi đến đầu hẻm số 312

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 15:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Đét, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 15:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Thạch Ngọc Biên: Hướng về đường Nguyễn Thị Được và đường trục Đường Thạch Ngọc Biên: Hướng về KTT giáo viên và hướng ra phân đoạn, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Võ Nguyên Giáp: Từ cổng chào cũ đến cửa hàng xăng dầu Quốc Hùng 2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 11:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Huệ Sanh, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 12:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trương Văn Kỉnh: Từ TBA đến đường Phạm Ngũ Lão

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lê Lợi: +Từ Chợ Phường 1 đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh và các hẻm (dãy Chợ Phường 1) + Từ Chợ Phường 1 đến đường Châu Văn Tiếp và các hẻm (dãy đối diện Chùa Lưỡng Xuyên) - Khách hàng trạm Hồng Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm 15, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Đường Đồng Khởi từ cầu Tầm Phương đến Khu dân cư Điệp Thạch và các hẻm. - Khu nhà ở Điệp Thạch - Khóm 1, khóm 4, khóm 2 - Phường 9 - Trạm biến áp chuyên dùng Lò bún Nguyễn Hồng Phương, Cơ sở Trí Thanh- Nguyễn Trình, Nhà hàng Mỹ Khánh, Nhà máy xay xát Út Kiến, Phường Trà Vinh. - ấp 3 và ấp 4 xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm 15, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Đáy xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 09:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Đáy xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Cát xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/08/2026 đến 15:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Đáy, ấp Bến Cát xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 09:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Mai Hoàng Lý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/08/2026 đến 12:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 15:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa, ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bờ Kinh xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Cây Gòn 7) thuộc xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 09:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp 1C Phong Phú) thuộc xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/08/2026 đến 10:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Chông Nô 2B) thuộc xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Mỹ Văn 2-1) thuộc xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 14:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Đồng Điền 3) thuộc xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/08/2026 đến 15:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Xẻo Cạn 4) thuộc xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: Mất điện trạm Đặng Văn Quận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Làng Cá- xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cá Lóc- xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Trà Sất A, Trà Sất B, Trà Sất C- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: Một phần ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 13:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bà Liếp (Cây Hẹ sau sát nhập) - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/08/2026 đến 10:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hiếu Trung (Phú Thọ 1 sau sát nhập) - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ô Trao - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 14:30:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bà Liếp (Ấp 4 sau sát nhập) - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cây Hẹ - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 09:30:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/08/2026 đến 18:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 11 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/08/2026 đến 18:00:00 ngày 07/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Ấp Cầu Xây, xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giồng Bèn, Giồng Mới, Giồng Trăng, Sóc, Trà On, xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Cát, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 14:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 9/8/2026.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Bọng - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/08/2026 đến 15:00:00 ngày 04/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Đoàn Văn Trung 1 thuộc ấp Đình Cũ - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Hồng Quân 1 thuộc ấp Đình Cũ - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/08/2026 đến 10:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Dương Thanh Hùng thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Văn Ninh 2 thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/08/2026 đến 15:30:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Văn Ninh 2 thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thành - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp