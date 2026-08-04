Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 4 - 9/8/2026: Cúp điện từ 6h30 đến 18h nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 4 - 9/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 4 - 9/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 4 - 9/8/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: - Đường Đồng Khởi (hướng cầu Tầm Phương): Từ cửa hàng Hai Yến (kho 3) đến tiệm bánh Điệp Nguyên và các hẻm - Đường Đồng Khởi (hướng Đồng Khởi): Từ Công ty TNHH Yến Khôi đến đầu hẻm số 312
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 15:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Đét, Phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/08/2026 đến 15:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Thạch Ngọc Biên: Hướng về đường Nguyễn Thị Được và đường trục Đường Thạch Ngọc Biên: Hướng về KTT giáo viên và hướng ra phân đoạn, Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 16:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Võ Nguyên Giáp: Từ cổng chào cũ đến cửa hàng xăng dầu Quốc Hùng 2
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 11:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Huệ Sanh, Phường Long Đức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 12:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Trương Văn Kỉnh: Từ TBA đến đường Phạm Ngũ Lão
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Lê Lợi: +Từ Chợ Phường 1 đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh và các hẻm (dãy Chợ Phường 1) + Từ Chợ Phường 1 đến đường Châu Văn Tiếp và các hẻm (dãy đối diện Chùa Lưỡng Xuyên) - Khách hàng trạm Hồng Hạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm 15, Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Đường Đồng Khởi từ cầu Tầm Phương đến Khu dân cư Điệp Thạch và các hẻm. - Khu nhà ở Điệp Thạch - Khóm 1, khóm 4, khóm 2 - Phường 9 - Trạm biến áp chuyên dùng Lò bún Nguyễn Hồng Phương, Cơ sở Trí Thanh- Nguyễn Trình, Nhà hàng Mỹ Khánh, Nhà máy xay xát Út Kiến, Phường Trà Vinh. - ấp 3 và ấp 4 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm 15, Phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 16:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Đáy xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/08/2026 đến 09:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Đáy xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Cát xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/08/2026 đến 15:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Đáy, ấp Bến Cát xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/08/2026 đến 09:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Mai Hoàng Lý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/08/2026 đến 12:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 15:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa, ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bờ Kinh xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Cây Gòn 7) thuộc xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 09:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp 1C Phong Phú) thuộc xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/08/2026 đến 10:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Chông Nô 2B) thuộc xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Mỹ Văn 2-1) thuộc xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/08/2026 đến 14:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Đồng Điền 3) thuộc xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/08/2026 đến 15:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Xẻo Cạn 4) thuộc xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/08/2026 đến 17:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện trạm Đặng Văn Quận.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Làng Cá- xã Đại An.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cá Lóc- xã Đại An.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Trà Sất A, Trà Sất B, Trà Sất C- xã Long Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/08/2026 đến 17:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Một phần ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 13:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bà Liếp (Cây Hẹ sau sát nhập) - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/08/2026 đến 10:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hiếu Trung (Phú Thọ 1 sau sát nhập) - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/08/2026 đến 12:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ô Trao - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/08/2026 đến 14:30:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bà Liếp (Ấp 4 sau sát nhập) - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/08/2026 đến 16:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cây Hẹ - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 06/08/2026 đến 17:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Long Thạnh phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 09:30:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/08/2026 đến 18:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 11 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/08/2026 đến 18:00:00 ngày 07/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Ấp Cầu Xây, xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/08/2026 đến 12:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Giồng Bèn, Giồng Mới, Giồng Trăng, Sóc, Trà On, xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Cát, xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 14:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 9/8/2026.
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Bọng - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/08/2026 đến 15:00:00 ngày 04/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Đoàn Văn Trung 1 thuộc ấp Đình Cũ - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/08/2026 đến 09:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Hồng Quân 1 thuộc ấp Đình Cũ - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/08/2026 đến 10:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Dương Thanh Hùng thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/08/2026 đến 14:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Văn Ninh 2 thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/08/2026 đến 15:30:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Văn Ninh 2 thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/08/2026 đến 17:00:00 ngày 05/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thành - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/08/2026 đến 15:00:00 ngày 06/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp