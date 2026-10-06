Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 6 - 11/10/2026: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện liên tục?

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Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 6 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 6 - 11/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 6 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh





KHU VỰC: Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Giồng Tre phường Bình Minh Khu phố Bình Trung phường Bình Minh Khu phố Bàu Lùn phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh An phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Trung B xã Tân Phú; khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh Khu phố Thạnh trung phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 3 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 09/10/2026 đến 05:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 1 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 3 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Dầu





KHU VỰC: Ấp Cẩm An, Bến Mương xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Đông, Phước Hội B xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Bình, Cây Nính xã Phước Thạnh; ấp Rộc A xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trảng Bàng





KHU VỰC: Khu phố Lộc Tân, Lộc Chánh, Lộc Thành, Lộc Vĩnh phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thuận Lợi xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố An Hội, An Lợi phường Trảng Bàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp Tân Thạnh xã Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thái Bình





KHU VỰC: Tổ 25, khu Phố Thanh Phước phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trà Sim xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Đại xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Long xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Dương Minh Châu





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nông trường Đài Loan

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 09:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Lê Văn Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/10/2026 đến 10:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới tiêu Đỗ Văn Dân

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Gia An Group

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 14:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại heo Nguyễn Thị Nga

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/10/2026 đến 15:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Phước Minh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nông trường Cao su Bến Củi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Minh Ân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 09:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Tây, Thuận Lợi, Phước Bình, Phước Minh xã Lộc Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hồng Phát-5

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/10/2026 đến 10:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Di tích Rừng lịch sử

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH DAESANG Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 14:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Nguyễn Tiến Nam

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/10/2026 đến 15:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hùng Phi

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường THCS Chà Là

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Lê Hoài Mong

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/10/2026 đến 10:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường THCS Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường mầm non Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 14:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Xưởng Tole Lê Thị Ngọc

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Muối ớt Phan Thị Kim Lụa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Láng xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan 2

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/10/2026 đến 10:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Top Việt

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà lạnh Nguyễn Thị Nga

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 14:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà lạnh Nguyễn Thị Nga 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 14:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu Cục Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/10/2026 đến 15:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở SX ống nhựa Võ Thị Thanh Hương

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Biên





KHU VỰC: Ấp Đồng Dài xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Khai xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Thành





KHU VỰC: Khu phố Trường Trường Xuân phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Giang Tân phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH TM DV SX XNK Đức Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Minh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Long Bình phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Cầu





KHU VỰC: Ấp Bàu Gõ xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngã Tắc xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chánh xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp