Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 6 - 11/10/2026: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện liên tục?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 6 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 6 - 11/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 6 - 11/10/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Giồng Tre phường Bình Minh Khu phố Bình Trung phường Bình Minh Khu phố Bàu Lùn phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh An phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Trung B xã Tân Phú; khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh Khu phố Thạnh trung phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố 3 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 09/10/2026 đến 05:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố 1 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố 3 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Ấp Cẩm An, Bến Mương xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Đông, Phước Hội B xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Bình, Cây Nính xã Phước Thạnh; ấp Rộc A xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Khu phố Lộc Tân, Lộc Chánh, Lộc Thành, Lộc Vĩnh phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thuận Lợi xã Hưng Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố An Hội, An Lợi phường Trảng Bàng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:00:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp Tân Thạnh xã Tân Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Tổ 25, khu Phố Thanh Phước phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trà Sim xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Đại xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thành Long xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nông trường Đài Loan
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 09:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Lê Văn Lộc
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/10/2026 đến 10:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới tiêu Đỗ Văn Dân
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Gia An Group
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 14:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại heo Nguyễn Thị Nga
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/10/2026 đến 15:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Phước Minh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nông trường Cao su Bến Củi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Minh Ân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 09:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Tây, Thuận Lợi, Phước Bình, Phước Minh xã Lộc Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hồng Phát-5
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/10/2026 đến 10:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Di tích Rừng lịch sử
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH DAESANG Việt Nam
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 14:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Nguyễn Tiến Nam
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/10/2026 đến 15:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hùng Phi
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường THCS Chà Là
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:30:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Lê Hoài Mong
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/10/2026 đến 10:30:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường THCS Cầu Khởi
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường mầm non Cầu Khởi
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 14:30:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Xưởng Tole Lê Thị Ngọc
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Muối ớt Phan Thị Kim Lụa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Láng xã Cầu Khởi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan 2
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/10/2026 đến 10:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Top Việt
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà lạnh Nguyễn Thị Nga
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 14:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà lạnh Nguyễn Thị Nga 2
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 14:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu Cục Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/10/2026 đến 15:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở SX ống nhựa Võ Thị Thanh Hương
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp Đồng Dài xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Khai xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Trường Trường Xuân phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Giang Tân phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH TM DV SX XNK Đức Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Minh Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Bình phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Ấp Bàu Gõ xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ngã Tắc xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chánh xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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