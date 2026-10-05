Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5 - 11/10/2026: Sẽ cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 5 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5 - 11/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ 83, khóm 3, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Tân Hiệp thuộc các khóm: Tân Thới, Tân Hiệp, Tân Hưng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hưng Quới 2, ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Long Quới 3A, ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Tân Vĩnh Phú thuộc các khóm: Tân Vĩnh Phú, Tân Quới Tây, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Long Thanh 2, ấp Thanh Hưng, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tổ Hợp P5 (hướng từ Cục Quản lý thị Trường đến Nhà thờ Đình Khao), đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Hàn Thẻ thuộc các khóm: Hàn Thẻ, Tân Bình, Tân Hòa phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 13:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phước Hiệp thuộc các ấp: Phước Hiệp, An Hiệp và Khu dân cư An Hiệp, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Khách hàng trạm Hộ Kinh Doanh Vạn Phúc, ấp 3, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 10:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cty TNHH MTV Thắm Tài Lộc, ấp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/10/2026 đến 14:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm DNTN Kim Khánh KMJ, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/10/2026 đến 10:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Khu Vui Chơi Kiều Nga, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Chùa Nhị Mỹ, ấp 3, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/10/2026 đến 14:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Hộ Kinh Doanh Như Ý, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 06/10/2026 đến 15:15:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Chùa Giữa, ấp Gia Kiết, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Sóc Ruộng 2, một phần tổ 4+5 ấp Sóc Ruộng, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/10/2026 đến 10:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Sóc Ruộng 4, một phần tổ 7+8 ấp Sóc Ruộng, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Kênh 3, một phần tổ 12+13 ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 14:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Vĩnh Thành 1A, một phần tổ 8 +9 ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/10/2026 đến 15:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc một phần tổ 6 +7 ấp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/10/2026 đến 14:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thạnh 2, một phần tổ 14+15 ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hồi Thành 1A, một phần tổ 6 ấp Hồi Thành, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/10/2026 đến 10:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cty Thiện Ngọc, ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/10/2026 đến 13:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cái Bần, một phần tổ 10+11 ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thiện Mỹ 2B, một phần tổ 4+5 ấp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hồi Tường 4B, một phần tổ 9+10 ấp Hồi Tường, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/10/2026 đến 15:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cầu Bò 2, một phần tổ 4+5 ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/10/2026 đến 12:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Xuân Hiệp 2A, một phần tổ 7+8 ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 14 Phú Lộc thuộc tổ 7, ấp Lung Đồng, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 3D Hòa Thạnh thuộc tổ 8 ấp 3, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 3C Hòa Thạnh thuộc tổ 5 ấp 3, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 8B Hòa Hiệp thuộc tổ 8 ấp 3, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 8C Hòa Hiệp thuộc tổ 8 ấp 3, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Đình thuộc Tổ 14 ấp 3, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 3B ấp 9 Mỹ Lộc thuộc tổ 6, 7, ấp Mỹ Tân, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phú Hữu Yên 4 thuộc tổ 8 ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện thuộc một phần ấp Tường Lộc, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tường Lễ 4A thuộc tổ 2 ấp Tường Lễ, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tường Lễ 1.3A thuộc tổ 3 ấp Tường Lễ, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 24 Phú Lộc thuộc tổ 3 ấp Lung Đồng, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Thương Mại Hương Bưởi Mỹ Hòa tại tổ 10, khóm Mỹ Lợi, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 10:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hoàng Quân Khu B của Công ty cổ phần TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân Mê Kông tại khu dân cư Bình Minh, khóm Mỹ Lợi, phường Cái Vồn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/10/2026 đến 12:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH TMSX Bảo Châu - CN Bình Minh tại tổ 10, khóm Đông Bình, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/10/2026 đến 16:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm vườn sầu riêng Hứa Thanh Hùng, trạm Vườn chanh Nguyễn Minh Tuấn, trạm Lê Văn Út Hết tại ấp Bình Ninh, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Vạn Phát Thành tại tổ 12, khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 10:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Long tại tổ 20 khóm Đông Lợi, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/10/2026 đến 12:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN tại khóm Đông Lợi, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Nhựa công nghiệp Vạn Thành Vĩnh Long tại tổ 25, ấp Phú Thành, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 10:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV TM Cơ khí Việt Nam Broach tại tổ 6, ấp Phú Hoà Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/10/2026 đến 12:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Hoàng Ninh tại ấp Phú Ninh, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ấp Lăng 1, thuộc tổ 06, ấp Cái Dứa, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bưng Trường, thuộc tổ 12, ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 09:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trung Hiệp 2, thuộc tổ 09, ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hiếu Xuân Tây 1, thuộc tổ 08, ấp Hiếu Xuân, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/10/2026 đến 12:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Ấp 4 Tân An Luông, thuộc tổ 13, ấp Tân An Luông, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/10/2026 đến 15:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng NM Lúa Gạo Văn Thống, và Công ty TNHH CBLT Thiên Tân VL, thuộc ấp Rạch Cốc, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 12:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trung Hiệp 3A, thuộc tổ 12, ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 09:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Ngay 3, thuộc tổ 03, ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng NM Quốc Thịnh, thuộc ấp Tân An Luông, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Chợ Mới 1A, thuộc tổ 07, tổ 08, ấp Trung Chánh, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 14:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng NMXX Văn Hải, thuộc ấp Tân Quới , xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bà Phận, thuộc tổ 05, tổ 06, ấp Quang Phong, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ Đập Sậy, thuộc một phần ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mướp Sát, thuộc tổ 07, ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Quang Phú 3, thuộc tổ 14, ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Quang Phú 3A, thuộc tổ 15, ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/10/2026 đến 14:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Cóc 3, thuộc tổ 16, ấp Rạch Cốc, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Thanh Long Minh Triết, ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 09:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm HKD Sấy lúa Thu Thảo, ấp Long Phước, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 09:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm GN Tấn Phát, ấp Bình Hòa 2, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 05/10/2026 đến 10:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm XD Trường Tiến, ấp Long Thuận, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/10/2026 đến 10:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm HKD Khiết Anh, ấp Long Hòa 1, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/10/2026 đến 11:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Cty Phước Thành IV, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 05/10/2026 đến 11:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm DNTN Hai Ngà, ấp Phú Đức, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/10/2026 đến 14:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm HKD Nguyễn Tăng Ngừng, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/10/2026 đến 14:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Cơ sở Hướng Dương, ấp Long Thuận A, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/10/2026 đến 16:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Đức Phú, ấp Long Thuận, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/10/2026 đến 16:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm XX Phong Phú 1,Khóm Phước Lợi C, Phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 09:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm HKD Lẹ Đào-ấp An Thuận, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/10/2026 đến 10:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Nhà bia kỷ niệm Long Hồ-ấp Phú Đức, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/10/2026 đến 12:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Cơ sở chăn nuôi Năm Tiếp ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 12:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện ấp Mỹ Phú, ấp Cái Tranh, xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ NDTQ Số 4 ấp Tân Qui - xã Tân Long Hội + Tổ NDTQ Số 6 ấp Bà Nghè - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/10/2026 đến 10:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm DC Thành Trung 4, ấp Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm DC Thành Trung 3, ấp Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm Thành Hưng 1, ấp Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm biến áp NMN Thuận Phú B (01 KH)

THỜI GIAN: Từ 08:38:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm Mỹ Thuận 2, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm Mỹ Thuận 5, ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm Nguyễn văn Thảnh 3, ấp Hòa Thới, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm Nguyễn Văn Thảnh 4, ấp Hòa Thới, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp