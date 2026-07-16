Lịch cúp điện An Giang từ ngày 16 - 19/7/2026: Khu dân cư và tuyến đường nằm trong diện cúp điện cả ngày tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 16 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 16 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 16 - 19/7/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Triệu Quang Phục) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Cần Xây đến đầu đường Làng cá Bè phía bên phải) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ KS Cây Bàng đến trường Võ Trường Toản phía bên trái) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 13:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực DC Cồn Phó Quế) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã đảo Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ An) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến Trần Bình Trọng, một phần hẻm 9, chợ Mỹ Xuyên, đường Trần Bình Trọng) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trường Tiểu Học Nguyễn Hữu Cảnh, xã đảo Mỹ Hòa Hưng - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/07/2026 đến 14:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã đảo Mỹ Hòa Hưng (khu vực Chợ Trà Mơn) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 17/07/2026 đến 13:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã đảo Mỹ Hòa Hưng (khu vực ASSH Làng Cá Bè MHH) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Châu

KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực toàn bộ Cồn Bình Thạnh) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khách hàng thuộc trạm bơm Mương Miễu xã Vĩnh Hanh – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL91 từ cổng chính KCN Bình Hòa đến cầu Mương Út Xuân) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 18:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Nghĩa Trang1 trụ 477AC/95 tuyến 477AC-xã An Châu – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 18:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 phía tay phải hướng đi Châu Đốc từ cầu Mương Út Xuân đến cầu Xếp Bà lý) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 08:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 phía tay trái hướng đi Châu Đốc từ cầu Mương Út Xuân đến cầu Xếp Bà lý) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 08:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc TB Trà Nốp trụ 481AC/212/36 tuyến 481AC-xã Vĩnh Hanh -tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng thuộc TB Tào Lê Núi Chốc Năng Gù trụ 481AC/212/52A/1 tuyến 481AC-xã Vĩnh Hanh -tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc Trạm T6A Vĩnh Nhuận trụ 481AC/212/78 tuyến 481AC-xã Vĩnh Hanh -tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Viễn Thông An Giang trụ 481AC/212/132 tuyến 481AC-xã Vĩnh Hanh -tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc TB Kênh 3 Nam Ranh Làng trụ 481AC/212/129P/62 tuyến 481AC-xã Vĩnh Hanh -tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc TB Kênh 2 Nam Ranh Làng trụ 481AC/212/129P/74 tuyến 481AC-xã Vĩnh Hanh -tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc TB Kênh 2 Nam Ranh Làng trụ 481AC/212/129P/83 tuyến 481AC-xã Vĩnh Hanh -tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Huy trụ 481AC/212/129T/66A/1 tuyến 481AC-xã Vĩnh Hanh -tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộcTrạm Cần Thới 6A trụ 481AC/104/62 tuyến 481AC-xã Cần Đăng -tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộctrạm Kênh Hang Tra 3 trụ 481AC/104/76 tuyến 481AC-xã Cần Đăng -tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 phía tay phải hướng đi Châu Đốc từ cầu Mương Út Xuân đến cầu Xếp Bà lý) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 17/07/2026 đến 18:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 phía tay trái hướng đi Châu Đốc từ cầu Mương Út Xuân đến cầu Xếp Bà lý) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 17/07/2026 đến 18:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Dọc kênh Ngọn Cạy thuộc xã Cù Lao Giang - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 18:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Đình Bình Quới đến chợ Cái Tàu và dọc kênh Cái Nai (từ cầu Cái Nai đến tổ 2,3 Làng Nón) thuộc xã Hội An – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 18:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Long Điền (đoạn từ ngã ba Bà Vệ đến bến đò Mương Lớn), một phần xã Long Kiến ( đoạn từ ngã ba Bà Vệ đến ngã ba Tam Hiệp), một phần xã Chợ Mới (đoạn từ cầu Mương Ấp Sữ đến Trạm cấp nước Kiến Thành), một phần xã Nhơn Mỹ (đoạn từ Trường THCS Nhơn Mỹ đến KDC Sơn Đốt và từ mương Ấp Sữ đến bến đò Cà Mau) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/07/2026 đến 18:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Khu vực mất điện: T14 Phạm Văn Bạch (T1 Vĩnh Tây 1)phường Vĩnh Tế;

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực mất điện: Chùa Phước Điền (Chùa Hang)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực mất điện: T16 Phạm Văn Bạch (T1A Vĩnh Tây 1) phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực mất điện: - Nuôi trổng thủy sản Huỳnh Thị Ngọc Luyến 478CĐ/218B/32/11P, đường N1, khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế;

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực mất điện: - Đường tỉnh 955A từ Cống Đồn đến nhà ông Lý Mạnh Tiến, khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực mất điện: - Hẻm Mương Thủy, đường Châu Long (từ nhà số 262 và 311 đến Chùa Chuông - đường Ven bãi, Khóm Châu Long 6 – P. Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/07/2026 đến 18:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực mất điện: - Đường N1 (TL 955A đoạn Bà Bài) từ Trạm bơm Năm Bành đến Nhà văn hóa khóm Bà Bài, khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/07/2026 đến 13:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực mất điện: TB Đào Kim Trang 476CĐ/79/41/48/1

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực mất điện: CSNS (Trần Thị Dũng) 476CĐ/79/41/87/2

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực mất điện: NTTS Nguyễn Văn Thông 476CĐ/79/41/90/2

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Một phần khóm Long Thạnh C thuộc phường Long Phú (Dọc theo đường Nguyễn Thị Định).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Một phần ấp Thanh Niên, ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Trung Bình Tiến, ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Ấp Tây Bình A, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Thành, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Nguyễn Thanh Xuân trụ 471TS/146/89/114 tuyến 473LX2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Công ty Cổ Phần Nam Việt trụ 471TS/146/89/116/2 tuyến 473LX2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm HKD Hưng Huỳnh trụ 477TS/125/9A/1 tuyến 477TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm HKD Cơ Sở Nhôm Phong Phú trụ 474TS/271/1 tuyến 472TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm NM Sấy Lúa Trần Thị Đẹp trụ 474-475TS/53A tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Cơ Sở Sản Xuất Bong Bóng Cá Vương Bình An trụ 474TS/441/1 tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Công Ty TNHH MTV năng Lượng Xanh Thoại Sơn trụ 475TS/275/138A/1 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Một phần Khu Thương Mại Kênh Đào)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Cơ Sở Sản Xuất Gạch Ngói Thanh Tân - Kim Huệ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Lò Gạch Huỳnh Giang).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Lê Anh Dũng (DNTN Tấn Phát)).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Mất điện ánh sáng sinh hoạt dọc đường cặp Trường Trung Cấp Kỹ Thuật - Tổng Hợp An Giang Cơ Sở 2)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Cơ Sở Sản Xuất Nhựa Gia Khánh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Hộ Kinh Doanh Mai Dung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Công Ty TNHH Nông Trí).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Công Ty TNHH BBM SOLAR 2)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm Bơm Rạch Tầm Dầu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Dọc Kênh Phù Dật đoạn từ Trạm bơm Bình Long đến Cầu Kênh Đê; khu vực Bãi Rác; đường Tòa Án đoạn từ trạm biến áp Võ Thanh Sang đến qua Kênh 16 - Trạm Bơm Mương Năm Then; dọc kênh 13 từ Kênh 10 Toàn Án hướng về Cây Dương đến Trạm biến áp T4 Bình Phú; dọc Kênh 1, Kênh 7 hướng về Cầu Cây Dương; dọc Kênh 2 đến trạm biến áp công cộng Kênh 2 Bình Long; Kênh Quốc Gia từ Kênh 7 đến Kênh 8 và trạm biến áp Tây Cái Dầu). Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Kênh 1 đến Kênh Hào Đề Lớn và bờ nam Kênh Vịnh Tre từ Quốc lộ 91 đến Kênh 7, dọc Kênh 3 bờ bắc Kênh Vịnh Tre đến trạm biến áp T2 Mỹ An và dọc Kênh 1 bờ nam Kênh Vịnh Tre; đoạn từ chợ Kênh 7 đến Trường Mẫu Giáo Sơn Ca, đường Đình đoạn từ Trường Mẫu Giáo Sơn Ca đến trạm bơm Tư Mừng Đông Kênh 2 và dọc theo Kênh 2 đến trạm bơm Ông Tiết Đông Kênh 2; trạm biến áp T1B Bình An Thạnh Lợi, Cổ Huy Hồng, Nguyễn Nhơn Bình, Tuyến Dân Cư Ấp Mỹ Trung, Lê Văn Sến). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Kênh Hào Đề Lớn và bờ nam Kênh Vịnh Tre từ Kênh 7 đến Cửa hàng Năm Hồng, dọc Kênh 8 bờ nam Kênh Vịnh Tre, dọc Kênh 12 bờ bắc Kênh Vịnh Tre và dọc Kênh 11, 12 đoạn từ Kênh Vịnh Tre đến Tỉnh lộ 945 mới; dọc theo Kênh 13 từ Vịnh Tre đến Kênh 10 Toàn Án và đường VNSat đoạn từ Kênh 7 đến Kênh 9).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 17:00:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Mỹ Đức (từ Chánh Hưng đến bến đó Vịnh Tre).

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/07/2026 đến 14:00:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ); Một phần xã Phú An và một phần xã Chợ Vàm (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng về giáp ranh xã chợ Vàm; khu vực dọc Kênh K26; khu vực Ấp Gò Ba Gia)– tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 18:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm ( khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú An hướng về giáp ranh xã Phú Lâm; khu vực dọc Kênh K16; khu vực dọc Kênh Sườn Phú Thạnh) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 18:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (từ Cầu sắt Phú Hưng hướng đến Cầu sắt Mương Chùa; từ Chợ Phú Xuân hướng về đến lò sấy Thúy Loan; từ Chợ Phú Xuân hường về đến Cầu Mương Chùa; dọc Nam Kênh Phú Bình từ Cty lương thực Phước Thịnh đến T2A Nam kênh Phú bình);Một phần xã Hòa Lạc (từ giáp ranh với xã Bình Thạnh Đông từ ấp Hòa An hướng đến cống Phú Hiệp và dọc kênh Thần Nông đến trạm bơm Bún Môn 2; từ cầu Bảy Bích đến chợ Hòa Lạc); Một phần xã Chợ Vàm và một phần xã Phú Lâm (khu vực từ cầu sắt Mương Chùa hướng về khu vực ấp Phú Đông và ấp Phú Tây và từ Chợ Phú Thành đến Cầu Bảy Bích) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 18:00:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (dọc theo lộ nhựa nông thôn bờ Bắc rạch Cái Tắc đến cầu sắt Phú Hưng và dọc Kênh Sườn Phú Thọ từ lò sấy Ông Thiện đến trạm bơm Ông Tấn) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/07/2026 đến 18:00:00 ngày 19/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Tại trạm CTY TNHH Chất Đốt An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Khu Sao Mai đến Cầu số 10

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ đường 3/2 đến nhà máy nước đá Nhật Minh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: - TBA TB Cấp 1 (3/2) , xã An Cư, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - TBA TB Cấp 2 (3/2) , xã An Cư, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Ấp Phú Cường, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực trạm Trường Mẫu giáo Phước Hưng thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm HKD Võ Thanh Y thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Cty Thái Lợi thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Bách hóa Nguyễn Văn Cường thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Cty Đình Cường thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ cầu Vĩnh Trường đến cầu Đa Phước) thuộc xã An Phú; Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ cầu Đa Phước đến cửa hàng xăng dầu Trường Phát) thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp