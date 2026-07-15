Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 15 - 19/7/2026: Hàng loạt khu vực sẽ bị cúp điện từ sáng sớm

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 15 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 15 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 15 - 19/7/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Lê Hồng Phong, Thủ Khoa Huân, phường Phan Thiết.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/07/2026 đến 15:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nguyễn Hoàng 2 thuộc một phần đường Lê Hồng Phong phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/07/2026 đến 15:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Cao Thắng, Nguyễn Tất Thành, Võ Thị Sáu, Lê Lợi thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/07/2026 đến 15:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Thanh Hải 7 thuộc một phần đường Nguyễn Hũu Tiến thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/07/2026 đến 15:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Khu phố E thuộc một phần đường Hiền Vương thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/07/2026 đến 15:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Huỳnh Thúc Kháng khu vực dốc Mũi Né, khu vực Trục đường Võ Nguyên Giáp, DT 715, Hồ Quang Cảnh khu vực thôn Thiện Trung, Thiện Hoà, Thiện Sơn, Thiện An, Thiện Bình thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/07/2026 đến 06:45:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Xuân Thuỷ, khu vực Long Sơn thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/07/2026 đến 15:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đầu đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc một phần khu phố 3 phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/07/2026 đến 15:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Huỳnh Thúc Kháng khu vực dốc Mũi Né, khu vực Trục đường Võ Nguyên Giáp, DT 715, Hồ Quang Cảnh khu vực thôn Thiện Trung, Thiện Hoà, Thiện Sơn, Thiện An, Thiện Bình thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 16/07/2026 đến 15:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Công Lý thuộc một phần đường Dã Tượng thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/07/2026 đến 15:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Thông, Ung Chiếm, Hàn Mặc Tử thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/07/2026 đến 15:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dân Cư Bến Lội thuộc một phần đường Trần Quang Diệu, 19/4 thuộc một phần phường Hàm Thằng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/07/2026 đến 15:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Thôn Song Thanh 2, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 1,2,3 Bình Thạnh, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 13:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 2B - xã Trà Tân -tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 13:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6, 7, 8, 9, 10 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Mất điện xã Hảm Tân, xã Tân Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 10:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Thống Nhất, đường Phan Văn Kỳ, đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Lê Lợi, đường Trần Hưng Đạo, đường Bến Chương Dương, đường Trương Vĩnh Ký, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Phan Văn Kỳ, đường Trần Bình Trọng, đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội và Công ty Cổ phần may Bình Thuận - Nhà Bè - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 11:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 15 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Tầm Hưng, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn thôn 1, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn thôn Ung Chiếm, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 12:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực thôn Bình Lâm, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Thôn 3 Hàm Cần, Thôn 1 Mỹ Thạnh, Thôn 2 Mỹ Thạnh, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Mương Mán, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Mương Mán, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 07:45:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Đằng Thành, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 07:45:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:45:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 07:45:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 18/07/2026 đến 16:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Một phần thôn Lương Nam - xã Lương Sơn , Một phần Thôn 1, một phần thôn Suối Suối Nhum ,một thôn 2 , Hòa Bình , Tú Sơn , Sông Khiêng , Nhị Phí , Tiến Đạt , Tiến Thành- xã Sông Lũy-Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/07/2026 đến 19:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ThônThái Thuận, Mai Lãnh, Trí Thái, Thái Hiệp, Thái Bình, Thái Hòa, Châu Hanh, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Tân Bình, Tân Sơn , xã Lương Sơn , tinh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: thôn An Bình, An Lạc, xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Suối Nhum, Bình Nghĩa, Bình Tân - xã Sông Lũy; Một phần xã Hồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Suối Nhum, Bình Nghĩa, Bình Tân - xã Sông Lũy; một phần xã Hồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, Chợ Lầu 1, Chợ Lầu 2, Phan Hiệp, Thôn Hòa Thuận-xã Bắc Bình. Thôn Hải Xuân -xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, Chợ Lầu 1, Chợ Lầu 2, Phan Hiệp, xã Bắc Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 16:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tánh Linh





KHU VỰC: Mất điện xã Bắc Ruộng, Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng và một phần Thôn Biển Lạc, Thôn Bình Minh - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đức Bình 4 nay là Thôn Đức Bình 2 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 10:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 15 - 19/7/2026.