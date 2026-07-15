Giảm 10% lệ phí trước bạ nhà đất nếu tích hợp đủ 5 loại giấy tờ này trên VNeID

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Từ 15.8, công dân sẽ được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID và đã tích hợp đủ giấy tờ trên VNeID.

Chính thức từ ngày 15.8.2026 đến ngày 28.2.2027 Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số được Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực. Khi đó, công dân được hưởng các chính sách trong nghị quyết là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID.

Căn cứ theo nghị quyết, nếu công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID bao gồm: Giấy khai sinh; Thông tin Thẻ ngân hàng, Tài khoản thanh toán, Ví điện tử, Tài khoản tiền di động và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định, sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Đối với các thủ tục chuyển nhượng nhà đất, nếu công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên sẽ được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đồng thời, công dân thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau: đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Ngoài 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên, người dân nên tích hợp thêm các Thông tin Tài khoản an sinh xã hội; Thông tin Số thuê bao di động; Sổ sức khỏe điện tử; Giấy phép lái xe; Chứng nhận đăng ký xe; Thông tin văn bằng, chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thông tin lý lịch tư pháp; Thông tin Mã số thuế cá nhân; Giấy đăng ký kết hôn.

Giảm 10% lệ phí trước bạ nhà đất nếu tích hợp đủ 5 loại giấy tờ này trên VNeID - Ảnh 1.Hai cách giải quyết mà người dân nên biết khi chuyển nhượng nhà đất đang thế chấp ngân hàng

GĐXH - Trong giai đoạn bất động sản đang sốt như hiện nay, câu chuyện chuyển nhượng nhà đất khi đang thế chấp ngân hàng là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Theo chuyên gia pháp lý, có 2 cách giải quyết vấn đề trên người dân nên biết.

Giảm 10% lệ phí trước bạ nhà đất nếu tích hợp đủ 5 loại giấy tờ này trên VNeID - Ảnh 2.Tăng lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ từ 2026

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, từ 1/1/2026 chính thức áp dụng bảng giá đất mới được xây dựng theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh hàng năm. Đồng nghĩa với việc lệ phí trước bạ sang tên sổ đỏ sẽ tăng.

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