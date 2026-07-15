Đường vành đai 2.5 dần về đích, giá nhà mặt phố phía Tây Nam Hà Nội tăng vọt

Diện mạo mới của tuyến đường Vành đai 2.5

Theo tìm hiểu của phóng viên Gia đình và Xã hội, dự án đường vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1 được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, quyết định giải phóng mặt bằng từ năm 2010. Dự án được TP Hà Nội cấp chứng nhận đầu tư năm 2013, thực hiện theo hình thức BT (hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao), chỉ định chủ đầu tư.

Tuyến đường vành đai 2.5 dài 19,41km, quy mô mặt cắt ngang rộng 40-50m. Hướng tuyến: Lĩnh Nam - Kim Đồng - Định Công - Nguyễn Trãi - Yên Hòa - Xuân Đỉnh - Phú Thượng. Dự án được chia thành 13 đoạn, trong đó 4 đoạn đã đầu tư hình thành theo quy hoạch dài 9,59km: Ngoại giao đoàn - Khu đô thị Tây Hồ Tây- Hoàng Quốc Việt - Đường 32; đoạn 2 gồm đường Dương Đình Nghệ - Trung Kính. Đoạn 3, Trần Duy Hưng - Ngụy Như Kon Tum; QL 1A - Hồ Vĩnh Hoàng,...

Trong nhiều năm qua, việc chậm triển khai dự án khiến hệ thống giao thông khu vực thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Vũ Tông Phan, Khương Đình hay Định Công thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm do thiếu các trục kết nối ngang.

Mới đây, sau chỉ đạo 'nóng' của Hà Nội về tái khởi động dự án Vành đai 2.5, dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, mở ra kỳ vọng về việc khép kín thêm một mắt xích quan trọng trên tuyến vành đai nội đô của Thủ đô.

Giá nhà mặt phố tăng bật khi đường vành đai 2.5 dần về đích

Những ngày đầu tháng 7, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, tại công trường dự án mở rộng Vành đai 2.5 (đoạn từ hồ Đầm Hồng kéo đến Hoàng Đạo Thúy), nhiều máy móc, thiết bị cùng công nhân được huy động để thi công các hạng mục nền đường, hệ thống thoát nước và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Trên nhiều đoạn tuyến, mặt bằng đã được bàn giao sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tăng tốc triển khai.

Với những tín hiệu tích cực hiện nay, đoạn Vành đai 2.5 từ Hoàng Đạo Thúy kéo dài đến hồ Đầm Hồng có chiều dài khoảng 2,1 km đang tiến gần hơn tới mục tiêu hoàn thành sau nhiều năm dang dở.

Khi tuyến đường được đưa vào khai thác, đây sẽ là một trong những công trình góp phần giảm ùn tắc, tăng cường kết nối và hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Hà Nội. Không những thế, việc hạ tầng hoàn thiện cũng góp phần khiến thị trường bất động sản tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội tăng vọt.

Thời gian qua, thông tin rao bán nhà đất tại khu vực đoạn Vành đai 2.5 rao bán khá sôi động, giá nhà đất đã tăng cao. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố nằm trên đường Vành Đai 2,5, phường Phương Liệt (tức phường Định Công, quận Hoàng Mai cũ) rộng 90m2, thiết kế 5 tầng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 28 tỷ đồng, tương đương 311,11 triệu đồng/m2.

Tại Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, đường Vành Đai 2,5, phường Hoàng Liệt (tức phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cũ), chính chủ đang rao bán căn nhà rộng 127m2 với giá 17,78 tỷ đồng, tương đương 140 triệu đồng/m2.

Tòa nhà mặt phố thiết kế 8 tầng nổi, 1 tầng hầm rộng 105m2 tại phố Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa hiện đang được rao bán với giá 54,5 tỷ đồng, tương đương 519,05 triệu đồng/m2.

Đặc biệt, nhiều căn nhà vốn là nhà trong ngõ trước đây bất ngờ trở thành nhà mặt phố, kéo giá nhà mặt phố tăng bật.

Nhà mặt phố Hà Nội rao nhiều tháng vẫn không có khách thuê mua Hàng loạt căn nhà mặt phố tại Hà Nội đóng cửa, treo biển cho thuê hoặc sang nhượng suốt nhiều tháng do kinh doanh khó khăn, doanh thu sụt giảm.