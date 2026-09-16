Loại quả được ví là ‘vua chất xơ’ bán đầy chợ Việt giá vài chục nghìn đồng/kg, chị em thi nhau mua

Chanh dây còn được gọi là chanh leo từ lâu là một trong những loại trái cây nhiệt đới nổi tiếng của Việt Nam và nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Loại quả này có hương vị thơm ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong những năm gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều loại chanh dây có hương vị mới lạ được bày bán. Tùy theo chất lượng và thời điểm, giá của loại quả này sẽ dao động khác nhau.

Theo các tiểu thương, so với thời điểm đầu năm, khi thời tiết bắt đầu vào hè - thu giá chanh leo đã hạ nhiệt hơn, hiện tại đang bán ở quanh mức từ 25.000 – 80.000 đồng/kg (tùy loại).

Chanh leo là một trong những loại quả nhận được nhiều sự ưa chuộng của người tiêu dùng.

"Thời điểm hiện tại, giá chanh leo tím hàng đẹp chỉ khoảng 30.000 – 50.000 đồng/kg, khách đặt càng nhiều giá sẽ rẻ hơn. Còn một loại là chanh leo vàng, mọi người thường gọi là chanh leo hoàng kim có hương ổi. Loại quả này không chỉ bắt mắt mà còn nổi tiếng với hương vị ngọt ngào, thơm mát và ít chua hơn so với các giống chanh dây khác. Vì vậy mà mức giá cũng cao hơn, khoảng 60.000 – 80.000 đồng/kg.

Nhìn chung, chanh leo là một trong những loại quả bán chạy không chỉ trong mùa hè mà mùa nào cũng ổn định bởi hương vị thơm ngon, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, giàu chất xơ và ít calo. Loại quả này thường được sử dụng để làm nước ép, dầm đường, kem và các loại bánh kẹo, mứt…. Ngoài ra, chanh dây cũng là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn thơm ngon, bổ dưỡng khác", chị Nguyễn Hoa (chủ một cửa hàng hoa quả tại Long Biên, Hà Nội) cho hay.

Chanh leo được bày bán nhiều trên thị trường, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua ở siêu thị, chợ dân sinh hay chợ mạng.

Cũng theo chia sẻ của các tiểu thương kinh doanh mặt hàng hoa quả cho biết, những năm gần đây giá chanh leo cao hơn so với nhiều năm trước, nguyên nhân do nguồn cung giảm và hàng chủ yếu đưa đi xuất khẩu nên hàng bán tại thị trương trong nước không còn dồi dào.

"So với những loại hoa quả khác, thì giá chanh dây luôn ở mức ổn định. Thông thường loại quả này sẽ luôn được các nhà hàng, quán nước đặt mua số lượng lớn, đặc biệt là trong mùa nắng nóng giá còn bị đẩy lên cao hơn. Thậm chí vào những đợt 'sốt' hàng, nhiều hôm chúng tôi không nhập được quả để bán", chị Vân Anh (chủ một cửa hàng hoa quả tại Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Chanh leo có hương vị thơm ngon, bổ dưỡng và có thể chế biến được nhiều thức ăn, đồ uống hấp dẫn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang đẩy nhanh đàm phán kỹ thuật nhằm mở thêm thị trường cho chanh leoViệt Nam. Trong đó, Mỹ dự kiến công bố cho phép nhập khẩu chanh leo Việt Nam trong năm 2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 4,83 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong năm 2024, Việt Nam có hơn 10.400 ha chanh leo, sản lượng trên 163.000 tấn. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất chủ lực, chiếm hơn 80% diện tích và trên 90% sản lượng chanh leo cả nước.

Theo Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực giai đoạn 2025-2030, diện tích chanh leo được định hướng duy trì ở mức 12.000-15.000 ha, với sản lượng 250.000-300.000 tấn/năm. Các vùng trọng điểm gồm Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị, Nghệ An và Sơn La. Hiện chanh leo đang được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, Mỹ dự kiến trong năm nay sẽ đăng công báo cho phép nhập khẩu chanh leo Việt Nam. Đây được xem là bước tiến quan trọng bởi Mỹ thuộc nhóm thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.

Việc tiếp cận thị trường này cũng mở ra dư địa nâng giá trị cho ngành chanh leo. Trước đó, giá trị xuất khẩu chanh leo của Việt Nam đã tăng mạnh trong hơn một thập kỷ, từ khoảng 20 triệu USD lên 222,5 triệu USD.

Chanh leo là một trong những loại trái cây nhận được nhiều cảm tình của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.