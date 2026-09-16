Rằm tháng Tám cận kề, hàng bánh Trung thu ven đường vẫn 'dài cổ' chờ khách

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Rằm tháng Tám, nhưng nhiều gian hàng bánh Trung thu trên các tuyến phố Hà Nội vẫn khá vắng vẻ. Dù lượng phương tiện qua lại đông, số khách dừng xe ghé mua bánh tại các quầy ven đường không nhiều.

Rằm tháng tám cận kề, hàng bánh Trung thu ven đường vẫn vắng khách - Ảnh 1.'Phú bà' Ngọc Loan lại khiến dân tình trầm trồ với bình hoa Trung thu toàn những loại hoa 'xịn'

GĐXH - Mới đây, người đẹp Ngọc Loan tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý khi khoe thành quả cắm hoa mới trên trang cá nhân. Nếu những bình hoa trước mang vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch thì lần này, cô lựa chọn một phong cách hoàn toàn khác với sắc cam - vàng làm chủ đạo, mang đến cảm giác rực rỡ và ấm áp đúng tinh thần Trung thu.

Rằm tháng tám cận kề, hàng bánh Trung thu ven đường vẫn vắng khách - Ảnh 2.Quảng Ninh: Bắt giữ xe ô tô chở lượng lớn bánh trung thu nhập lậu

GĐXH - Lực lượng chức năng TP Quảng Ninh phát hiện xe ô tô tải do ông Tô Văn Lực (SN 1980, trú tại xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng) điều khiển vận chuyển số lượng lớn bánh trung thu, rượu vang có dấu hiệu nhập lậu.

Rằm tháng tám cận kề, hàng bánh Trung thu ven đường vẫn vắng khách - Ảnh 3.Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

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