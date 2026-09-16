Rằm tháng Tám cận kề, hàng bánh Trung thu ven đường vẫn 'dài cổ' chờ khách

5 giờ trước

GĐXH - Dù năm học mới đã bắt đầu, không ít phụ huynh vẫn phải chạy khắp các cửa hàng sách để tìm mua những cuốn sách giáo khoa (SGK) còn thiếu cho con. Có người may mắn mua được, nhưng không ít phụ huynh, việc chuẩn bị sách vở cho con vẫn chưa thể hoàn tất.