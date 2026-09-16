Rằm tháng Tám cận kề, hàng bánh Trung thu ven đường vẫn 'dài cổ' chờ khách

Rộng hơn Toyota Fortuner, SUV hạng D mạnh 290 mã lực, nhiều công nghệ, giá rẻ 582 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV hạng D mới vừa trình làng với thiết kế bề thế, động cơ 2.0L công suất 290 mã lực và giá mức giá rẻ 582 triệu đồng, được xem là ‘đối thủ đáng gờm’ của Ford Everest và Toyota Fortuner.
Lãi suất Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV mới nhất: Gửi tiết kiệm 400 triệu đồng vào Agribank nhận bao nhiêu tiền?Giá cả thị trường -
GĐXH - Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Cạnh tranh Hyundai Grand i10, hatchback giá 170 triệu đồng thiết kế thời trang, có ADAS và 6 túi khí tiêu chuẩnGiá cả thị trường -
GĐXH - Hatchback mới của Suzuki Baleno facelift gây chú ý với giá từ 170 triệu đồng cùng loạt nâng cấp đáng giá.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16 - 20/9/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện cao đột biếnSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Huyền thoại xe số Honda Dream 2027 màu xanh lục bảo sang hơn hẳn Future có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe số Honda Dream 125 Emerald 2027 được trang bị đèn pha LED tích hợp đèn chạy ban ngày DRL, có giá khoảng 70 triệu đồng.
iPhone 18 Pro hay iPhone 18 Pro Max phù hợp sử dụng lâu dài hơn?Sản phẩm - Dịch vụ -
Khi chọn smartphone để sử dụng trong nhiều năm, cấu hình mạnh chưa phải yếu tố duy nhất cần cân nhắc.
Thiếu sách giáo khoa: Phụ huynh 'đỏ mắt' tìm mua sách cho con dù năm học mới đã bắt đầu nửa tháng trướcSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Dù năm học mới đã bắt đầu, không ít phụ huynh vẫn phải chạy khắp các cửa hàng sách để tìm mua những cuốn sách giáo khoa (SGK) còn thiếu cho con. Có người may mắn mua được, nhưng không ít phụ huynh, việc chuẩn bị sách vở cho con vẫn chưa thể hoàn tất.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 16 - 20/9/2026: Cúp điện cả ngày rất nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm tiếp bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm thêm so với chốt phiên ngày hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Đồng Đô la Mỹ tự do bán ra ở vùng 26.028 đồng/USDGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 16/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.