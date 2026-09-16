Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 16 - 20/9/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị cúp điện cả ngày để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 16 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 16 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 16 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần đường Phan Đăng Lưu Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Văn Tiến Dũng, khu vực Kênh Hè Thu, Kênh Vẩy Ốc, Kênh Giày Heo thuộc Phường Vĩnh Thông tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: ấp Vĩnh Hòa 1 - xã Bình An- tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên tỉnh lộ 969B thuộc tổ 1, tổ 10 ấp Hòn Đất xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên tỉnh lộ 969B thuộc tổ 8, tổ 9 ấp Vạn Thanh xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên tỉnh lộ 969B thuộc tổ 8, tổ 9 ấp Vạn Thanh xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Vàm Rầy, 2 bên kinh Cỏ Cội, 2 bên đê Quốc Phòng gồm toàn bộ ấp Vàm Rầy & từ tổ 1 đến tổ 6, từ tổ 16 đến tổ 21 ấp Thuận An,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần ấp Kim Qui A1, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 4 An Thới, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 15:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Bãi Vòng Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố An thới , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 5 Dương , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 13:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 4 Dương , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 13:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 8 Dương , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 13:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Bãi Thơm , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Lớn Dương Tơ , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 13:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cây Thông Ngoài , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 13:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 11:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 11:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố An thới , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 11:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố An thới ,Khu Phố Đường Bào Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 15:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Ấp 2 Biển, 3 Biển - xã Tây Yên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/09/2026 đến 17:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Giồng Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 20/9/2026.

Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Lung Kha Na, một phần ấp Lò Bom, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rẫy Mới, một phần ấp Bình Đông, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 18:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh 9, Tân Điền, xã Hoà Điền, một phần ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 18:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: ấp Minh Thoại, xã U Minh Thượng, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Hòa, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hòa, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Đặng Văn Do, xã Vĩnh Hoà, An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 09:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Xẻo Kè, xã Vĩnh Hòa, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Cạn Ngọn, xã Vĩnh Hòa, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 20/9/2026.