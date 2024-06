Lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay đến hết tuần (từ 13 – 16/6/2024): Các huyện nào nằm trong diện cúp điện 10 tiếng/ngày?

15/06/2024 07:30:00

15/06/2024 16:00:00

Ấp 1, 2, Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến - xã An Trạch A; Âp Hiệp Vinh - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn - xã An Phúc