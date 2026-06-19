Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 19 - 21/6/2026: 6h sáng hàng loạt hộ dân đã bị mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 19 - 21/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 19 - 21/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 19 - 21/6/2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Nội bộ TT VH Hùng Vương phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 09:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kinh Thống Nhất, khóm 5 Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kinh Ông Tơ Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ Ngân Hàng SACOMBANK phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ DN Song Ngọc phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/06/2026 đến 11:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Quỹ Hổ Trợ PT tỉnh Cà Mau phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/06/2026 đến 12:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/06/2026 đến 13:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Phòng Khám ĐK Chí Nhân phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 09:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, một phần đường Nguyễn Văn Lang phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 12:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh và khóm Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Trung - Phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khóm Xóm Lung- Ba Dinh, Xóm Lẫm - Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 14:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Tất Thành, Lộ Mới, 19 tháng 5, Nguyễn Trung Trực, Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 14:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ Cục Thuế Cà Mau phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/06/2026 đến 10:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ BV Sức Khỏe phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/06/2026 đến 11:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Kho Bạc phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/06/2026 đến 12:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/06/2026 đến 15:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ DNTN Út Thiện phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/06/2026 đến 13:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Phạm Ngọc Thạch, Bà Triệu, Huyền Trân Công Chúa, phường Tân Thành, Thành Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kinh Thống Nhất, Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Ấp Gò Muồng - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1A, 2A, 3B, Ấp Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, 10A, 10B - xã Phong Thạnh;
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cù Lao, Cái Giá, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bưng Xúc, Phú Tòng, Nước Mặn, Cả Vĩnh - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/06/2026 đến 14:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Giá Tiểu - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thông Lưu B, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tràm 1, Giồng Bướm B - xã Châu Thới; Ấp 33, 36, 37, 38, Cá Rô, Nam Hưng, Trà Co, Tràm Một - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 11:45:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Khóm Trà Kha B - Phường Bạc Liêu; Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/06/2026 đến 13:30:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào, Vườn Cò, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:30:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu B, Trà Ban 1, Hà Đức, Thông Lưu A, Nhà Dài A - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 10:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi, Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 15:30:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu B, Trà Ban 1, Hà Đức, Thông Lưu A, Nhà Dài A - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 14:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Ninh Phước, Tà Óc - xã Hồng Dân Ấp Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận A - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 21 - phường Láng Tròn; Ấp Bình Thạnh, Bình Thạnh A, Bình Hổ, Bình Hổ A, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước; Ấp 1B, 3, 12 - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 15:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Cây Mét, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, Xẻo Gừa, Cây Cui, Cai Giảng, Xẻo Dừng - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng - xã Hồng Dân - xã Hồng Dân
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thành Lập, Nhụy Cầm, Vĩnh Bình, Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lung Rong - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mỹ Điền, Trung Điền, Phước Điền, Minh Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa 1 - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bửu Đông, Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền, Vĩnh Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/06/2026 đến 15:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4, Canh Điền - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4, Canh Điền, Lam Điền - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 11:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Khoa, An Nghiệp - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/06/2026 đến 14:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thanh Sơn - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 13, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/06/2026 đến 14:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 12, 13, 15 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/06/2026 đến 17:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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