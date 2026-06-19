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Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 19 - 21/6/2026: 6h sáng hàng loạt hộ dân đã bị mất điện

Thứ sáu, 10:24 19/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 19 - 21/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 19 - 21/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 19 - 21/6/2026: 6h sáng hàng loạt hộ dân đã bị mất điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 19 - 21/6/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu


KHU VỰC: Nội bộ TT VH Hùng Vương phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 09:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh Thống Nhất, khóm 5 Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh Ông Tơ Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nội bộ Ngân Hàng SACOMBANK phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nội bộ DN Song Ngọc phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/06/2026 đến 11:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nội bộ Quỹ Hổ Trợ PT tỉnh Cà Mau phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/06/2026 đến 12:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nội bộ Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/06/2026 đến 13:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nội bộ Phòng Khám ĐK Chí Nhân phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 09:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, một phần đường Nguyễn Văn Lang phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 12:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh và khóm Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Trung - Phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khóm Xóm Lung- Ba Dinh, Xóm Lẫm - Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 14:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Tất Thành, Lộ Mới, 19 tháng 5, Nguyễn Trung Trực, Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 14:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nội bộ Cục Thuế Cà Mau phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/06/2026 đến 10:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nội bộ BV Sức Khỏe phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/06/2026 đến 11:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nội bộ Kho Bạc phường Tân Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/06/2026 đến 12:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/06/2026 đến 15:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nội bộ DNTN Út Thiện phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/06/2026 đến 13:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Phạm Ngọc Thạch, Bà Triệu, Huyền Trân Công Chúa, phường Tân Thành, Thành Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh Thống Nhất, Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giá Rai


KHU VỰC: Ấp Gò Muồng - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1A, 2A, 3B, Ấp Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, 10A, 10B - xã Phong Thạnh;

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Lợi


KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cù Lao, Cái Giá, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bưng Xúc, Phú Tòng, Nước Mặn, Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/06/2026 đến 14:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Giá Tiểu - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thông Lưu B, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tràm 1, Giồng Bướm B - xã Châu Thới; Ấp 33, 36, 37, 38, Cá Rô, Nam Hưng, Trà Co, Tràm Một - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 11:45:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Khóm Trà Kha B - Phường Bạc Liêu; Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/06/2026 đến 13:30:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào, Vườn Cò, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:30:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu B, Trà Ban 1, Hà Đức, Thông Lưu A, Nhà Dài A - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 10:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi, Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 15:30:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu B, Trà Ban 1, Hà Đức, Thông Lưu A, Nhà Dài A - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 14:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phước Long


KHU VỰC: Ấp Ninh Phước, Tà Óc - xã Hồng Dân Ấp Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận A - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 21 - phường Láng Tròn; Ấp Bình Thạnh, Bình Thạnh A, Bình Hổ, Bình Hổ A, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước; Ấp 1B, 3, 12 - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 15:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hồng Dân


KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Cây Mét, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, Xẻo Gừa, Cây Cui, Cai Giảng, Xẻo Dừng - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng - xã Hồng Dân - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thành Lập, Nhụy Cầm, Vĩnh Bình, Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đông Hải


KHU VỰC: Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lung Rong - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Mỹ Điền, Trung Điền, Phước Điền, Minh Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa 1 - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:30:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bửu Đông, Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/06/2026 đến 15:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 4, Canh Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 4, Canh Điền, Lam Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 11:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Bình


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Khoa, An Nghiệp - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/06/2026 đến 14:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thanh Sơn - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 13, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/06/2026 đến 14:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 12, 13, 15 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/06/2026 đến 17:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 19 - 21/6/2026: 6h sáng hàng loạt hộ dân đã bị mất điện - Ảnh 2.Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 19 - 21/6/2026: Khu vực Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên,… sẽ không có điện để dùng trong nhiều giờ

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.

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Lái xe máy điện giá chưa tới 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 73 km/sạc rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Lái xe máy điện giá chưa tới 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 73 km/sạc rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện phổ thông đáng chú ý nhờ thiết kế nhỏ gọn, vận hành dễ dàng và đi tới 73km mỗi lần sạc có giá bán chưa tới 16 triệu đồng.

Đất nằm trong diện thu hồi: Hiểu đúng quy trình để tránh thiệt thòi

Đất nằm trong diện thu hồi: Hiểu đúng quy trình để tránh thiệt thòi

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GĐXH - Không ít người dân lo lắng khi nhận được thông báo đất thuộc diện thu hồi phục vụ quy hoạch hoặc dự án phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, việc thu hồi đất phải tuân thủ quy trình chặt chẽ được quy định trong Luật Đất đai năm 2024, bảo đảm công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân.

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