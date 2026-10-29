Lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/10 – 1/11/2026: Khu vực dân cư bị cúp điện cao đột biến

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 29/10 – 1/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/10 – 1/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 29/10 – 1/11/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực đường Hàm Nghi, Thành Thái, Đốc Binh Kiều, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thượng Hiền) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực từ xưởng gỗ Sông Hồng đến UBND phường Mỹ Phước cũ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực ngọn Cái Sao Dưới) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực ngọn Cái Sao Dưới từ NM Ceramic đến NM Tô Văn Phong) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:15:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Hà Hoàng Hổ đoạn từ ngã 3 Võ Thị Sáu đến cống Bà Bầu phía bên phải, từ cống Bà Bầu đến cầu vượt Mương Điểm, khu Hành chính, Golden, Bắc Hà Hoàng Hổ, khu DC Bà Bầu, Vàm Bằng Lăng, ngọn Mương Điểm) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực trạm Ngã Ba Lộ Tẻ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực Bến Đò Mương Ranh), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu(khu vực Bến Đò Mương Ranh), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực Mương Trâu), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực Mương Trâu 2A), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực Bình Thạnh 1), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực T1A Bình Thạnh), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực Bình Thạnh 2), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực T3A Bình Thạnh), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực Bình Thạnh 3), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực T9 Bình Thạnh), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực T7 Bình Thạnh), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực Bình Thạnh 8), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực UB xã Bình Thạnh), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực Bình Thạnh 4), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực Bình Thạnh 5), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa(khu vực Bình Thạnh 6), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực T8 Hòa Bình Thạnh), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực T7 Hòa bình Thạnh), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực T12 Hòa bình Thạnh), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực T5 Hòa Bình Thạnh), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực T2 Mương Trâu ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực T14 Hòa Bình Thạnh ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực T1 Mương Trâu ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực T1 Vĩnh Lợi ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T2 Vĩnh Lợi), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T4A Vĩnh Lợi), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T6 Vĩnh Lợi), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T7 Vĩnh Lợi), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T18 V Lợi ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T8 Vĩnh Lợi ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T8A Vĩnh Lợi ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T20 Vĩnh Lợi ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T9 Vĩnh Lợi ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T10A Vĩnh Lợi ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T1 Ba Bần ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T2 Ba Bần ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực T5 Ba Bần ), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1/Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh Mương Trâu đến cầu Xêp Bà Lý phía tay phải hướng đi Long Xuyên) – T. An Giang 2/Một phần Xã Bình Hòa (khu vực KCN Bình Hòa, khu vực dọc Sông Hậu từ Đình Bình Phú đến bến đò Nhà Thí và khu vực dọc Kênh Mạc Cần Dưng từ cầu Bình Hòa đến Chùa Tân An) – tỉnh An Giang 3/Một phần xã An Châu khu vực dọc QL91 bến trái từ Cầu Xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân, từ cầu Chắc Cà Đao đến KDC Tân Thành, 6 Dương, tỉnh An Giang 4/Khu vực Cty SamHo, Cty May Thái Lan, aghimexpharm, Cty spectre KCN Bình Hòa)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/11/2026 đến 06:30:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1/Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh Mương Trâu đến cầu Xêp Bà Lý phía tay phải hướng đi Long Xuyên) – T. An Giang 2/Một phần Xã Bình Hòa (khu vực KCN Bình Hòa, khu vực dọc Sông Hậu từ Đình Bình Phú đến bến đò Nhà Thí và khu vực dọc Kênh Mạc Cần Dưng từ cầu Bình Hòa đến Chùa Tân An) – tỉnh An Giang 3/Một phần xã An Châu khu vực dọc QL91 bến trái từ Cầu Xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân, từ cầu Chắc Cà Đao đến KDC Tân Thành, 6 Dương, tỉnh An Giang 4/Khu vực Cty SamHo, Cty May Thái Lan, aghimexpharm, Cty spectre KCN Bình Hòa)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 01/11/2026 đến 18:30:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện chợ mới





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Mới (đoạn từ Siêu thị Coopmart đến Văn phòng Huyện Ủy Chợ Mới cũ) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/11/2026 đến 16:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Mới (đoạn từ Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn đến toàn bộ nội Ô thuộc TT.Chợ Mới cũ) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/11/2026 đến 15:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Tỉnh lộ 955A từ Cống Đồn đến Cống Tha La, khóm Bà Bài, Cây Châm, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/10/2026 đến 18:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần TL 955A từ Trường Đua đến NMXL Dũ Hưng, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Đốc;

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/10/2026 đến 18:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trường Đua, khóm 7, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/10/2026 đến 13:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường La Thành Thân; Đường Châu Long thuộc khóm Châu Long 1, Châu Long 2 và Châu Long 6 phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/11/2026 đến 18:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Châu Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Winlmar Agro Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 18:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Một phần ấp Đông Sơn 1, ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tại trạm kênh 1 bờ Nam Trường Tiền trụ 475TS/301/15 - Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh T 10 trụ 475TS/326/44 - Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Thạnh, xã Tây Phú (Dọc kênh Vĩnh Tây, từ Kênh T11 đến kênh III Dưới Nước)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Mỹ, xã Tây Phú (Dọc kênh Trường Tiền, từ kênh Bộ đến kênh T8)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh T8-Nam Vĩnh Tây trụ 475TS/327/8- Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Vĩnh Tây-Bắc NCNG trụ 475TS/326/7- Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 16:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kinh 2 Vĩnh Phú trụ 476TS/196/103/1 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm CDC Trung Phú 3 trụ 476TS/196/118 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Trung Phú 3, xã Định Mỹ (Dọc lộ liên xã Vĩnh Phú cũ, cặp kênh Vĩnh Tây, từ nhà ông Lê Văn Mừng đến nhà ông Võ Văn Thanh)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Trung Phú 3, xã Định Mỹ (Dọc lộ liên xã Vĩnh Phú cũ, cặp kênh Vĩnh Tây, từ nhà ông Võ Văn Mỹ đến nhà ông Nguyễn Chí Linh)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Trung Phú 3, xã Định Mỹ (Dọc lộ liên xã Vĩnh Phú cũ, cặp kênh Vĩnh Tây, từ nhà ông Nguyễn Thành Nhân đến nhà ông Thạch Văn Phước Em)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh T4 nam kênh Vĩnh Tây trụ 476TS/196/131 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh T5 nam kênh Vĩnh Tây trụ 476TS/196/142 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh T6 nam kênh Vĩnh Tây trụ 476TS/196/155 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Bờ bắc kênh Vĩnh Tây trụ 476TS/196/162 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại tram T7 nam kênh Vĩnh Tây trụ 476TS/196/169 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại tram T1 Vĩnh Phú trụ 476TS/196/8 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại tram Kinh Sườn UB Vĩnh Phú trụ 476TS/196/13A tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại tram KDC Trung Phú 2 trụ 476TS/196/57A tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại tram T5 Vĩnh Phú 476TS/196/58 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại tram T6 Vĩnh Phú trụ 476TS/196/72 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại tram T7 Vĩnh Phú 476TS/196/86 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại tram bơm Hậu Chợ-Mỹ Phú Đông trụ 475TS/275/12- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại tram bơm kênh Tiêu 3.3 bờ nam kênh MPĐ trụ 475TS/275/36 - Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại tram KDC Tây Phú trụ 475TS/275/187 - Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Hiệp, Phú Thuận, Tân Phú, xã Tây Phú (Dọc kênh Mỹ Phú Đông, từ Kênh 3 Tân Phú đến Kênh 6 Sơn Hiệp).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Hùng, xã Tây Phú (Dọc kênh Phú Tuyến 1, từ kênh Ba Thê đến Kênh 1).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh số 2 trụ 475TS/275/151T/35 - Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/10/2026 đến 16:30:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trần Văn Trường).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Vịnh Tre 2).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp DNTN Tân Hưng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Phan Văn Tâm).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T2 CDC Đông Kênh 3 Bắc Tri Tôn).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T6A Vĩnh Thạnh Trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T1 Ô Long Vỹ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T4A Vĩnh Thạnh Trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Kênh Đòn Dong).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T1 Hưng Thuận).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Sáu Bạc Đông Kênh 15).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm CDC Đào Hữu Cảnh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Dọc Kênh Phù Dật đoạn từ Trạm bơm Bình Long đến Cầu Kênh Đê; Tuyến dân cư Bãi Rác; đường Tòa Án đoạn từ trạm biến áp Võ Thanh Sang đến qua Kênh 16 - Trạm Bơm Mương Năm Then; dọc kênh 13 từ Kênh 10 Toàn Án hướng về Cây Dương đến Trạm biến áp T4 Bình Phú; dọc Kênh 1, Kênh 7 bờ nam Kênh 10 Châu Phú; dọc Kênh 2 bờ nam Kênh 10 Châu Phú đến trạm biến áp công cộng Kênh 2 Bình Long; Kênh Quốc Gia từ Kênh 7 đến Kênh 8 và trạm biến áp Tây Cái Dầu). - Một phần xã Mỹ Đức (Dọc theo bờ bắc Kênh Cần Thảo từ trạm biến áp T2A Mỹ Thiện đến Kênh Hào Đề Lớn và dọc theo Kênh 3, Kênh Hào Đề Lớn bờ bắc Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh 5 ra trạm biến áp Trạm Bơm Mương Cô Khoán Nam Kênh Đào và Khu vực Chợ Mỹ Đức và Khu dân cư Thương Mại Kênh Đào Mở Rộng). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo bờ nam Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn; dọc Kênh 2, Kênh 4 Cũ và Kênh Hào Đề Lớn bờ nam Kênh Cần Thảo; Kênh 3 bờ nam Kênh Cần Thảo đến trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3; đoạn từ chợ Kênh 7 đến Trường Mẫu Giáo Sơn Ca, đường Đình đoạn từ Trường Mẫu Giáo Sơn Ca đến trạm bơm Tư Mừng Đông Kênh 2 và dọc theo Kênh 2 đến trạm bơm Ông Tiết Đông Kênh 2; dọc Kênh 1 bờ bắc Kênh Vịnh Tre; trạm biến áp T1B Bình An Thạnh Lợi, Cổ Huy Hồng, Nguyễn Nhơn Bình, Tuyến Dân Cư Ấp Mỹ Trung, Lê Văn Sến). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Cần Thảo từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh Tha La và dọc Kênh Tha La đến Cống Kênh 17; dọc Kênh 7, Kênh 10 bờ nam và bắc Kênh Cần Thảo; dọc Kênh 11, Kênh 13 bờ bắc Kênh Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh 11; dọc theo Kênh 13 từ Vịnh Tre đến Kênh 10 Toàn Án và đường VNSat đoạn từ Kênh 7 đến Kênh 9).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 07:30:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Dọc Kênh Phù Dật đoạn từ Trạm bơm Bình Long đến Cầu Kênh Đê; Tuyến dân cư Bãi Rác; đường Tòa Án đoạn từ trạm biến áp Võ Thanh Sang đến qua Kênh 16 - Trạm Bơm Mương Năm Then; dọc kênh 13 từ Kênh 10 Toàn Án hướng về Cây Dương đến Trạm biến áp T4 Bình Phú; dọc Kênh 1, Kênh 7 bờ nam Kênh 10 Châu Phú; dọc Kênh 2 bờ nam Kênh 10 Châu Phú đến trạm biến áp công cộng Kênh 2 Bình Long; Kênh Quốc Gia từ Kênh 7 đến Kênh 8 và trạm biến áp Tây Cái Dầu). - Một phần xã Mỹ Đức (Dọc theo bờ bắc Kênh Cần Thảo từ trạm biến áp T2A Mỹ Thiện đến Kênh Hào Đề Lớn và dọc theo Kênh 3, Kênh Hào Đề Lớn bờ bắc Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh 5 ra trạm biến áp Trạm Bơm Mương Cô Khoán Nam Kênh Đào và Khu vực Chợ Mỹ Đức và Khu dân cư Thương Mại Kênh Đào Mở Rộng). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo bờ nam Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn; dọc Kênh 2, Kênh 4 Cũ và Kênh Hào Đề Lớn bờ nam Kênh Cần Thảo; Kênh 3 bờ nam Kênh Cần Thảo đến trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3; đoạn từ chợ Kênh 7 đến Trường Mẫu Giáo Sơn Ca, đường Đình đoạn từ Trường Mẫu Giáo Sơn Ca đến trạm bơm Tư Mừng Đông Kênh 2 và dọc theo Kênh 2 đến trạm bơm Ông Tiết Đông Kênh 2; dọc Kênh 1 bờ bắc Kênh Vịnh Tre; trạm biến áp T1B Bình An Thạnh Lợi, Cổ Huy Hồng, Nguyễn Nhơn Bình, Tuyến Dân Cư Ấp Mỹ Trung, Lê Văn Sến). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Cần Thảo từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh Tha La và dọc Kênh Tha La đến Cống Kênh 17; dọc Kênh 7, Kênh 10 bờ nam và bắc Kênh Cần Thảo; dọc Kênh 11, Kênh 13 bờ bắc Kênh Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh 11; dọc theo Kênh 13 từ Vịnh Tre đến Kênh 10 Toàn Án và đường VNSat đoạn từ Kênh 7 đến Kênh 9).

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo Kênh Vịnh Tre từ Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vĩnh Thạnh đến đến Kênh Hào Đề Lớn bờ bắc Vịnh Tre và đến Kênh 7 bờ nam Vịnh Tre, dọc Kênh 3 bờ nam Kênh Vịnh Tre đến trạm biến áp T2 Mỹ An và Kênh 1 bờ nam Kênh Vịnh Tre). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Kênh Hào Đề Lớn và bờ nam Kênh Vịnh Tre từ Kênh 7 đến Kênh Ranh Châu Phú - Tịnh Biên, dọc Kênh 12, 13 bờ bắc Vịnh Tre, Kênh 8, Kênh 15, Kênh Cốc bờ nam Vịnh Tre; Kênh 11, 12 đoạn từ Kênh Vịnh Tre đến Tỉnh lộ 945 mới và Kênh 10 Châu Phú đoạn từ Kênh Cốc đến qua Kênh 18).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/11/2026 đến 13:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm T2 Bình Thạnh Đông trụ 479PT/169 tuyến 479PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 14:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Lương Thế Châu trụ 479PT/179 tuyến 479PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 14:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T4 Bình Thạnh Đông trụ 479PT/189 tuyến 479PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 14:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB Phú Thành 4 (TB Cầu mương chùa) trụ 475PT/243/02 (475PT/163/98/05) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 09:10:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB THT Phú Hạ (TB Cả Tre) trụ 475PT/243/06 (475PT/163/98/09) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 29/10/2026 đến 10:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB HTX Phú Thạnh 9 (TB Kênh 3 xã Phú Thạnh) trụ 478PT/230/74/01 tuyến 478PT..

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 29/10/2026 đến 10:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB Phú Thành 2 (TB Lung 6 Hà) trụ 475PT/293 (475PT/163/150) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 14:10:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm HTX Phú Thạnh (TB K26 Gò Ba Gia) trụ 478PT/230/86 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 14:10:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB Trần Văn Đặc trụ 475PT/302/01 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 29/10/2026 đến 15:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB THT Phú Thành (TB Mương 18) trụ 478PT/230/89/20 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 29/10/2026 đến 15:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB THT Bắc Hòa Bình (TB Út Chép-3 Tợ) trụ 475PT/329/16 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 29/10/2026 đến 16:50:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T4 Phú Thành- Hòa Lạc trụ 475PT/375/67 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T5 Phú Thành- Hòa Lạc trụ 475PT/375/93/04/04 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T3 Phú Thành- Hòa Lạc trụ 475PT/375/93/04/31 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T1 Hòa Lạc- Phú Bình trụ 475PT/375/98 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm 3 Gừa trụ 472PT/108 tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 11:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T2 Phú Xuân – Hiệp Xương trụ 475PT/163/57/18 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Thị trấn Chợ Vàm 1 (T1 Chợ Vàm) trụ 480PT/274/01 tuyến 480PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/10/2026 đến 14:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Vĩnh Gia

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Vĩnh Gia

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cô Tô

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 18:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cô Tô, Ô Lâm cũ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/11/2026 đến 17:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: -Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Soài Chếk, Ba Soài, Chơn Cô, Sốc Tức, Pô Thi, Bà Đen). Ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm tỉnh An Giang - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực đường cặp kênh Vĩnh Tế từ Trường THCS Trần Quang Khải đến khu dân cư An Nông; ấp Phú Cường, Tân Biên), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/10/2026 đến 07:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Thới Sơn (Khu vực đường Hào Sển hướng chùa Kim Tiên), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Đình Nhơn Hưng phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khóm Đông Hưng (khu vực đường cặp kênh Vĩnh Tế), phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tuyến dân cư Tây Hưng phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Nông Phú AGRO, khóm Thới Thuận phường Thới Sơn tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Soài Chếk, Ba Soài, Chơn Cô, Sốc Tức, Pô Thi, Bà Đen). Ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm tỉnh An Giang - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực đường cặp kênh Vĩnh Tế từ Trường THCS Trần Quang Khải đến khu dân cư An Nông; ấp Phú Cường, Tân Biên), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Soài Chếk, Ba Soài, Chơn Cô, Sốc Tức, Pô Thi, Bà Đen). Ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm tỉnh An Giang - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực đường cặp kênh Vĩnh Tế từ Trường THCS Trần Quang Khải đến khu dân cư An Nông; ấp Phú Cường, Tân Biên), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:30:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Cư (khu vực ấp Đây Cà Hom, Mằng Rò, Srây Skốth), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KCN Xuân Tô, khóm Xuân Hòa phường Tịnh Biên tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khóm Xuân Hòa (khu vực hướng từ quán càfe Góc Phố đến trường tiểu học điểm 2), phường Tịnh Biên tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu hành chính phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Đắp, Tà Lá - Xuân Tô, khóm Xuân Hiệp, Phú Cường phường Tịnh Biên tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu trung tâm thương mại Tịnh Biên, khóm Xuân Hòa phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, khóm Xuân Hòa phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/10/2026 đến 17:00:00 ngày 31/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực trạm Xẻo Tre thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Đồn Biên Phòng 939 thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Trường Tiểu Học A Nhơn Hội thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/10/2026 đến 12:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm TDC Ấp 2A Vĩnh Lộc thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Trần Văn Đức thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T2A PH-ĐĐ thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/10/2026 đến 17:00:00 ngày 29/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Đinh Văn Sách thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 12:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Nguyễn Trần Sơn thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 12:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Phạm Hồng Thái thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 12:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Chùa Kỳ Viên thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/10/2026 đến 12:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Chùa An Phước thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Nguyễn Văn Điền thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Dương Văn Sơn thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/10/2026 đến 17:00:00 ngày 30/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực dọc quốc lộ 91C thuộc xã Nhơn Hội; Toàn xã Khánh Bình (trừ các ấp: An Hòa, An Khánh, Khánh Hòa, Thạnh Phú) - An Giang; - Khu vực xã Chrey Thom, huyện Koh Thum - tỉnh KanDal - Campuchia.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/11/2026 đến 18:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực dọc quốc lộ 91C thuộc xã Nhơn Hội, Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/11/2026 đến 18:00:00 ngày 01/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện