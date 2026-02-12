Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 12 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phần Kinh Tư Đấu Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.26MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ Trung Tâm Thương Mại Cữu Long Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1.2MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kinh Chín Diên khóm Thạnh Điền, Kinh Huế, Kinh Xáng Lương Thế Trân Phường Lý văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 2.8MW
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ DNTN Võ Hoàng Việt đường 3 tháng 2 Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.15MW
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ DNTN Xay Xát Bà Điều Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.32MW
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kinh Cống Giồng Nỗi Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.33MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 14:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Kinh Đập Chùa Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu Dân Cư sông cữu Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau công suất giảm 0.63MW
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu dân cư Sông Cữu Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Năm Căn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Hưng, một phần xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Dớn xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Dớn, Mũi Tràm C xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Dớn xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mũi Tràm xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/02/2026 đến 15:30:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Hộ Kinh Doanh Buôl xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Hộ KDCT Hiện Đại xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 15/2/2026.
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần các ấp: Tân Tạo, Bảo Vĩ, Dinh Củ, Đường Đào, Ba Nhất, Voi Vàm, Chợ Thủ A, Chợ Thủ B, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàngGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Những ngày sát Tết Nguyên đán, bên cạnh bánh mứt, giỏ quà và thực phẩm khô, quầy trái cây chưng Tết được khách hàng tìm mua thì mặt hàng dừa dát vàng cũng rất thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?Giá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc Honda Giorno+ mới thể hiện rõ định hướng của hãng trong việc biến phương tiện di chuyển hằng ngày thành một phần phong cách sống, nơi yếu tố thẩm mỹ và cá tính cá nhân được đặt ngang với công năng sử dụng.
Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồngGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt kháchGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, không khí tại các chợ hoa xuân và tuyến phố bán cây cảnh đã trở nên nhộn nhịp. Người dân tranh thủ đi sắm sửa, chọn đào, quất, hoa tươi để trang hoàng nhà cửa, trong đó quất cảnh tiếp tục là mặt hàng được săn đón nhiều nhất.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 11/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 đã ra mắt tại Việt Nam với thiết kế đẹp long lanh, có phanh ABS cực xịn sò, chỉ từ 39,5 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay đang được các thương hiệu lớn trong nước giữ nguyên so với kết phiên ngày hôm qua.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa tháng 2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sáng sớm không còn điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý trong tầm trung nhờ thiết kế thể thao như Vario, động cơ 2.000W và mức giá chưa tới 26 triệu đồng.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý trong tầm trung nhờ thiết kế thể thao như Vario, động cơ 2.000W và mức giá chưa tới 26 triệu đồng.