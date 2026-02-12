Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 12 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần Kinh Tư Đấu Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.26MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nội bộ Trung Tâm Thương Mại Cữu Long Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1.2MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Chín Diên khóm Thạnh Điền, Kinh Huế, Kinh Xáng Lương Thế Trân Phường Lý văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 2.8MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nội bộ DNTN Võ Hoàng Việt đường 3 tháng 2 Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.15MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ DNTN Xay Xát Bà Điều Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.32MW

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Cống Giồng Nỗi Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.33MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 14:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kinh Đập Chùa Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu Dân Cư sông cữu Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau công suất giảm 0.63MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu dân cư Sông Cữu Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện Năm Căn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Một phần xã Khánh Hưng, một phần xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Dớn xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Dớn, Mũi Tràm C xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Dớn xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mũi Tràm xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/02/2026 đến 15:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Hộ Kinh Doanh Buôl xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Hộ KDCT Hiện Đại xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần các ấp: Tân Tạo, Bảo Vĩ, Dinh Củ, Đường Đào, Ba Nhất, Voi Vàm, Chợ Thủ A, Chợ Thủ B, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.