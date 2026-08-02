Thêm 5 trường hợp thu hồi đất không được bồi thường

22 giờ trước

Dù đã qua sử dụng nhưng hàng Nhật bãi vẫn được đánh giá cao về độ bền và chất lượng. Các thiết bị gia dụng Nhật bãi như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa hay máy lọc không khí đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.