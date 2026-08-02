Thêm 5 trường hợp thu hồi đất không được bồi thường

Chủ nhật, 13:17 02/08/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Nông Nghiệp và Môi trường đã đề xuất tăng từ 4 lên 9 trường hợp không được bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi đất.

Thêm 5 trường hợp thu hồi đất không được bồi thường - Ảnh 1.

9 trường hợp thu hồi đất có thể không được bồi thường.

Thêm 5 trường hợp thu hồi đất không được bồi thường - Ảnh 2.Hà Nội yêu cầu 300 dự án chậm triển khai khởi công trong tháng 8, không thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Thêm 5 trường hợp thu hồi đất không được bồi thường - Ảnh 3.8 trường hợp này sẽ được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

GĐXH - Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan đến các trường hợp được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất mời bạn đọc tham khảo.

Thêm 5 trường hợp thu hồi đất không được bồi thường - Ảnh 4.Quá hạn 4 mốc thời gian này có thể sẽ không được sang tên sổ đỏ

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