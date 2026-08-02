Thêm 5 trường hợp thu hồi đất không được bồi thường
GĐXH - Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Nông Nghiệp và Môi trường đã đề xuất tăng từ 4 lên 9 trường hợp không được bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi đất.
Tỷ giá USD hôm nay 2/8: Đồng Đô la Mỹ chững giá tại ngân hàng và 'chợ đen'Giá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 2/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 2/8: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC đều quay đầu giảm mạnhGiá cả thị trường -
GĐXH - Tính từ đầu tháng 7, giá vàng miếng SJC đã giảm 5,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 4,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Chọn xe ô tô giá chưa tới 400 triệu đồng phù hợp cho cả gia đình di chuyển đáng mua nhất thị trườngGiá cả thị trường -
GĐXH - Có nhiều lựa chọn xe ô tô phù hợp với nhu cầu di chuyển cá nhân, gia đình hoặc chạy dịch vụ với ngân sách chưa tới 400 triệu đồng.
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?Bảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.
Vì sao nhiều gia đình sẵn sàng mua tủ lạnh, máy giặt, máy lọc không khí hàng Nhật bãi?Sản phẩm - Dịch vụ -
Dù đã qua sử dụng nhưng hàng Nhật bãi vẫn được đánh giá cao về độ bền và chất lượng. Các thiết bị gia dụng Nhật bãi như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa hay máy lọc không khí đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
Ô tô điện giá rẻ 226 triệu đồng, phạm vi 301 km sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường -
GĐXH - Ô tô điện mini gây chú ý nhờ thiết kế mới, phạm vi hoạt động lên tới 301 km theo chuẩn CLTC cùng mức giá khởi điểm chỉ khoảng 226 triệu đồng.
Làm thế nào để tiết kiệm điện cho hộ kinh doanh nhỏ trong mùa nắng nóng cao điểm?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Đối với các hộ kinh doanh nhỏ, sử dụng điện tiết kiệm không đồng nghĩa với việc cắt giảm nhu cầu sử dụng điện mà là sử dụng đúng lúc, đúng cách và khai thác tối đa hiệu suất của từng thiết bị.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 1/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuếSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Ngày 31/7 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống. Tuy nhiên theo Cục Thuế, hiện nay, vẫn còn nhiều hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện.
Tỷ giá USD hôm nay 1/8: Đồng Đô la Mỹ suy yếu so với đồng yên NhậtGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 1/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.