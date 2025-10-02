Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 2 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 09:00:00 02/10/2025 11:00:00 02/10/2025 Một phần Kinh Lung Rong (Ấp 4 Tắc Vân Cũ) Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.037MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 02/10/2025 14:00:00 02/10/2025 Một phần (Ấp 4 Tắc Vân Cũ) Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.112MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Kinh Cầu Nhum Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.03MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Một phần đường Nguyễn Văn Lang, đường Quản Lộ Phụng Hiệp Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 3.2MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 04/10/2025 09:00:00 04/10/2025 Một phần đường Võ Văn Kiệt Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.07MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 04/10/2025 10:00:00 04/10/2025 Một phần đường Phan Ngọc Hiển Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.22MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 04/10/2025 12:00:00 04/10/2025 Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Công Trứ Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.27MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 04/10/2025 13:00:00 04/10/2025 Một phần Khu Dân Cư Tài Lộc Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.22MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 05/10/2025 12:00:00 05/10/2025 Một phần Đường Quốc Lộ 63 từ Cầu số 2 đến Cầu số 3 khóm 24, 27, 28, 31 và một phần khóm 30 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.4MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 05/10/2025 16:00:00 05/10/2025 Khóm 21, 22, 23, 26, 29 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.037MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 02/10/2025 12:30:00 02/10/2025 Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 02/10/2025 17:00:00 02/10/2025 Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 04/10/2025 16:00:00 04/10/2025 Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 05/10/2025 11:00:00 05/10/2025 Một phần ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 05/10/2025 15:00:00 05/10/2025 Một phần ấp 7B, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 05/10/2025 16:00:00 05/10/2025 Một phần ấp 4, ấp 5, ấp Bến Dựa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 09:00:00 02/10/2025 15:30:00 02/10/2025 Ấp Cơi 6B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 04/10/2025 16:00:00 04/10/2025 Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 1 MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 04/10/2025 16:00:00 04/10/2025 Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 MW) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 05/10/2025 16:00:00 05/10/2025 Một phần xã Khánh Lâm và xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 1.5 MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 10:00:00 02/10/2025 15:00:00 02/10/2025 Một phần ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Ấp Xóm Mới; Gành Hào; Tân Thới; Tân Thới A; B; Tân An A; B; Tân Phong A; B, xã Tạ An Khương; một phần ấp Tân Hiệp Lợi A; Tân Hiệp, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 02/10/2025 09:30:00 02/10/2025 Trạm NTCN Nguyễn Mỹ Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 02/10/2025 11:00:00 02/10/2025 Trạm NTCN Trần Minh Huấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 02/10/2025 14:00:00 02/10/2025 Trạm NTCN Nguyễn Quốc Xuyên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Trạm NTCN Tô Trường Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Một phần ấp Tân Điền, Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 03/10/2025 15:00:00 03/10/2025 Ấp Phú Nhuận, Chánh Tài, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Toàn bộ ấp Văn Luyện và một phần ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 03/10/2025 09:30:00 03/10/2025 Trạm NTCN Phan Minh Điều Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 03/10/2025 11:00:00 03/10/2025 Trạm NTCN Trần Văn Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 03/10/2025 14:00:00 03/10/2025 Trạm NTCN Nguyễn Minh Toàn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Trạm NTCN Nguyễn Văn Tuấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 04/10/2025 12:00:00 04/10/2025 Một phần ấp Chà Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 04/10/2025 14:30:00 04/10/2025 Một phần ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 04/10/2025 16:00:00 04/10/2025 Ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 04/10/2025 16:00:00 04/10/2025 Ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 04/10/2025 09:30:00 04/10/2025 Trạm Trương Văn Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 04/10/2025 11:30:00 04/10/2025 Trạm Phạm Công Lý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 04/10/2025 14:30:00 04/10/2025 Trạm Nguyễn Văn Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 03/10/2025 16:30:00 03/10/2025 Ấp Hiệp Dư, ấp Mai Hoa, ấp Vàm Đầm, ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 02/10/2025 12:00:00 02/10/2025 Một phần ấp Nguyễn Huế, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 02/10/2025 12:00:00 02/10/2025 Một phần kinh Nỗng Kè, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Một phần ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/10/2025 10:30:00 03/10/2025 Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/10/2025 11:00:00 03/10/2025 Một phần xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/10/2025 15:00:00 03/10/2025 Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 03/10/2025 13:30:00 03/10/2025 Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 03/10/2025 17:00:00 03/10/2025 Một phần ấp 5, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 09:00:00 02/10/2025 13:00:00 02/10/2025 Một phần ấp Thứ Vải B, ấp Thứ Vải A, ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 04/10/2025 11:00:00 04/10/2025 Một phần ấp Hưng Hiệp, ấp Kết Nghĩa, ấp Thanh Đạm, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, khóm 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Một phần ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Cây Me, ấp Nguyễn Quyền, ấp So Đũa, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Một phần ấp Rạch Gốc A, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 04/10/2025 16:00:00 04/10/2025 Một phần ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 05/10/2025 16:00:00 05/10/2025 Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 05/10/2025 16:00:00 05/10/2025 Một phần ấp Rạch Lùm, ấp Rạch Gốc B, ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Tân Tiến, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.