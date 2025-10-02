Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 2 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
09:00:00 02/10/2025
11:00:00 02/10/2025
Một phần Kinh Lung Rong (Ấp 4 Tắc Vân Cũ) Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.037MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 02/10/2025
14:00:00 02/10/2025
Một phần (Ấp 4 Tắc Vân Cũ) Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.112MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Kinh Cầu Nhum Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.03MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Một phần đường Nguyễn Văn Lang, đường Quản Lộ Phụng Hiệp Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 3.2MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 04/10/2025
09:00:00 04/10/2025
Một phần đường Võ Văn Kiệt Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.07MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 04/10/2025
10:00:00 04/10/2025
Một phần đường Phan Ngọc Hiển Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.22MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 04/10/2025
12:00:00 04/10/2025
Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Công Trứ Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.27MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 04/10/2025
13:00:00 04/10/2025
Một phần Khu Dân Cư Tài Lộc Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.22MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 05/10/2025
12:00:00 05/10/2025
Một phần Đường Quốc Lộ 63 từ Cầu số 2 đến Cầu số 3 khóm 24, 27, 28, 31 và một phần khóm 30 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.4MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 05/10/2025
16:00:00 05/10/2025
Khóm 21, 22, 23, 26, 29 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.037MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 02/10/2025
12:30:00 02/10/2025
Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 02/10/2025
17:00:00 02/10/2025
Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Năm Căn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 04/10/2025
16:00:00 04/10/2025
Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 05/10/2025
11:00:00 05/10/2025
Một phần ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 05/10/2025
15:00:00 05/10/2025
Một phần ấp 7B, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 05/10/2025
16:00:00 05/10/2025
Một phần ấp 4, ấp 5, ấp Bến Dựa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
09:00:00 02/10/2025
15:30:00 02/10/2025
Ấp Cơi 6B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 04/10/2025
16:00:00 04/10/2025
Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 1 MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 04/10/2025
16:00:00 04/10/2025
Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 05/10/2025
16:00:00 05/10/2025
Một phần xã Khánh Lâm và xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 1.5 MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
10:00:00 02/10/2025
15:00:00 02/10/2025
Một phần ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Ấp Xóm Mới; Gành Hào; Tân Thới; Tân Thới A; B; Tân An A; B; Tân Phong A; B, xã Tạ An Khương; một phần ấp Tân Hiệp Lợi A; Tân Hiệp, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 02/10/2025
09:30:00 02/10/2025
Trạm NTCN Nguyễn Mỹ Tiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 02/10/2025
11:00:00 02/10/2025
Trạm NTCN Trần Minh Huấn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 02/10/2025
14:00:00 02/10/2025
Trạm NTCN Nguyễn Quốc Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Trạm NTCN Tô Trường Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Một phần ấp Tân Điền, Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 03/10/2025
15:00:00 03/10/2025
Ấp Phú Nhuận, Chánh Tài, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Toàn bộ ấp Văn Luyện và một phần ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 03/10/2025
09:30:00 03/10/2025
Trạm NTCN Phan Minh Điều
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 03/10/2025
11:00:00 03/10/2025
Trạm NTCN Trần Văn Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 03/10/2025
14:00:00 03/10/2025
Trạm NTCN Nguyễn Minh Toàn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Trạm NTCN Nguyễn Văn Tuấn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 04/10/2025
12:00:00 04/10/2025
Một phần ấp Chà Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 04/10/2025
14:30:00 04/10/2025
Một phần ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 04/10/2025
16:00:00 04/10/2025
Ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 04/10/2025
16:00:00 04/10/2025
Ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 04/10/2025
09:30:00 04/10/2025
Trạm Trương Văn Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 04/10/2025
11:30:00 04/10/2025
Trạm Phạm Công Lý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 04/10/2025
14:30:00 04/10/2025
Trạm Nguyễn Văn Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 03/10/2025
16:30:00 03/10/2025
Ấp Hiệp Dư, ấp Mai Hoa, ấp Vàm Đầm, ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 02/10/2025
12:00:00 02/10/2025
Một phần ấp Nguyễn Huế, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 02/10/2025
12:00:00 02/10/2025
Một phần kinh Nỗng Kè, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Một phần ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/10/2025
10:30:00 03/10/2025
Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/10/2025
11:00:00 03/10/2025
Một phần xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/10/2025
15:00:00 03/10/2025
Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 03/10/2025
13:30:00 03/10/2025
Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Một phần ấp 5, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
09:00:00 02/10/2025
13:00:00 02/10/2025
Một phần ấp Thứ Vải B, ấp Thứ Vải A, ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 04/10/2025
11:00:00 04/10/2025
Một phần ấp Hưng Hiệp, ấp Kết Nghĩa, ấp Thanh Đạm, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, khóm 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Một phần ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Cây Me, ấp Nguyễn Quyền, ấp So Đũa, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Một phần ấp Rạch Gốc A, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 04/10/2025
16:00:00 04/10/2025
Một phần ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 05/10/2025
16:00:00 05/10/2025
Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 05/10/2025
16:00:00 05/10/2025
Một phần ấp Rạch Lùm, ấp Rạch Gốc B, ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Tân Tiến, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
