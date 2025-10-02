Mới nhất
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Thứ năm, 08:58 02/10/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 2 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 2 – 5/10/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

09:00:00 02/10/2025

11:00:00 02/10/2025

Một phần Kinh Lung Rong (Ấp 4 Tắc Vân Cũ) Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.037MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 02/10/2025

14:00:00 02/10/2025

Một phần (Ấp 4 Tắc Vân Cũ) Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.112MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 02/10/2025

16:00:00 02/10/2025

Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Kinh Cầu Nhum Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.03MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/10/2025

16:00:00 03/10/2025

Một phần đường Nguyễn Văn Lang, đường Quản Lộ Phụng Hiệp Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 3.2MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 04/10/2025

09:00:00 04/10/2025

Một phần đường Võ Văn Kiệt Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.07MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 04/10/2025

10:00:00 04/10/2025

Một phần đường Phan Ngọc Hiển Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.22MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 04/10/2025

12:00:00 04/10/2025

Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Công Trứ Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.27MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 04/10/2025

13:00:00 04/10/2025

Một phần Khu Dân Cư Tài Lộc Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.22MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 05/10/2025

12:00:00 05/10/2025

Một phần Đường Quốc Lộ 63 từ Cầu số 2 đến Cầu số 3 khóm 24, 27, 28, 31 và một phần khóm 30 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.4MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 05/10/2025

16:00:00 05/10/2025

Khóm 21, 22, 23, 26, 29 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.037MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 02/10/2025

12:30:00 02/10/2025

Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 02/10/2025

17:00:00 02/10/2025

Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 04/10/2025

16:00:00 04/10/2025

Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 05/10/2025

11:00:00 05/10/2025

Một phần ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 05/10/2025

15:00:00 05/10/2025

Một phần ấp 7B, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 05/10/2025

16:00:00 05/10/2025

Một phần ấp 4, ấp 5, ấp Bến Dựa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

09:00:00 02/10/2025

15:30:00 02/10/2025

Ấp Cơi 6B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 04/10/2025

16:00:00 04/10/2025

Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 1 MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 04/10/2025

16:00:00 04/10/2025

Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 05/10/2025

16:00:00 05/10/2025

Một phần xã Khánh Lâm và xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 1.5 MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

10:00:00 02/10/2025

15:00:00 02/10/2025

Một phần ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 02/10/2025

16:00:00 02/10/2025

Ấp Xóm Mới; Gành Hào; Tân Thới; Tân Thới A; B; Tân An A; B; Tân Phong A; B, xã Tạ An Khương; một phần ấp Tân Hiệp Lợi A; Tân Hiệp, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 02/10/2025

09:30:00 02/10/2025

Trạm NTCN Nguyễn Mỹ Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 02/10/2025

11:00:00 02/10/2025

Trạm NTCN Trần Minh Huấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 02/10/2025

14:00:00 02/10/2025

Trạm NTCN Nguyễn Quốc Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 02/10/2025

16:00:00 02/10/2025

Trạm NTCN Tô Trường Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 02/10/2025

16:00:00 02/10/2025

Ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 02/10/2025

16:00:00 02/10/2025

Một phần ấp Tân Điền, Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 02/10/2025

16:00:00 02/10/2025

Xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 03/10/2025

15:00:00 03/10/2025

Ấp Phú Nhuận, Chánh Tài, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 03/10/2025

16:00:00 03/10/2025

Toàn bộ ấp Văn Luyện và một phần ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 03/10/2025

09:30:00 03/10/2025

Trạm NTCN Phan Minh Điều

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 03/10/2025

11:00:00 03/10/2025

Trạm NTCN Trần Văn Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 03/10/2025

14:00:00 03/10/2025

Trạm NTCN Nguyễn Minh Toàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 03/10/2025

16:00:00 03/10/2025

Trạm NTCN Nguyễn Văn Tuấn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 04/10/2025

12:00:00 04/10/2025

Một phần ấp Chà Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 04/10/2025

14:30:00 04/10/2025

Một phần ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 04/10/2025

16:00:00 04/10/2025

Ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 04/10/2025

16:00:00 04/10/2025

Ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 04/10/2025

09:30:00 04/10/2025

Trạm Trương Văn Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 04/10/2025

11:30:00 04/10/2025

Trạm Phạm Công Lý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 04/10/2025

14:30:00 04/10/2025

Trạm Nguyễn Văn Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 03/10/2025

16:30:00 03/10/2025

Ấp Hiệp Dư, ấp Mai Hoa, ấp Vàm Đầm, ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 02/10/2025

12:00:00 02/10/2025

Một phần ấp Nguyễn Huế, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 02/10/2025

12:00:00 02/10/2025

Một phần kinh Nỗng Kè, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 02/10/2025

16:00:00 02/10/2025

Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 02/10/2025

16:00:00 02/10/2025

Một phần ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/10/2025

10:30:00 03/10/2025

Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/10/2025

11:00:00 03/10/2025

Một phần xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/10/2025

15:00:00 03/10/2025

Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/10/2025

16:00:00 03/10/2025

Một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/10/2025

16:00:00 03/10/2025

Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 03/10/2025

13:30:00 03/10/2025

Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 03/10/2025

17:00:00 03/10/2025

Một phần ấp 5, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

09:00:00 02/10/2025

13:00:00 02/10/2025

Một phần ấp Thứ Vải B, ấp Thứ Vải A, ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 04/10/2025

11:00:00 04/10/2025

Một phần ấp Hưng Hiệp, ấp Kết Nghĩa, ấp Thanh Đạm, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, khóm 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 02/10/2025

16:00:00 02/10/2025

Một phần ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Cây Me, ấp Nguyễn Quyền, ấp So Đũa, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 03/10/2025

16:00:00 03/10/2025

Một phần ấp Rạch Gốc A, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 04/10/2025

16:00:00 04/10/2025

Một phần ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 05/10/2025

16:00:00 05/10/2025

Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 05/10/2025

16:00:00 05/10/2025

Một phần ấp Rạch Lùm, ấp Rạch Gốc B, ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Tân Tiến, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

