Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 24/5/2026: Số lượng khu vực bị mất điện tiếp tục tăng cao trong những ngày nắng nóng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 21 - 24/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 24/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 24/5/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phần khóm Lung Dừa, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 13:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Công Trứ phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ HNTCN Huỳnh Văn Hấn, khóm Xóm Lung, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/05/2026 đến 13:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lý Bôn, Ngô Quyền, Nguyễn Hữu Lễ, Đề Thám, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Phan Chu Trinh Vưu Văn Tỷ, Lương Văn Tỵ, Lý Thái Tôn, Bùi Thị Xuân, Phạm Hồng Thám Phan Đình Phùng Lâm Thành Mậu, Nguyễn Thiện Năng, Khu Tái Định Cư phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm Tân Hiệp, khóm 30 phường An Xuyên, và một phần Xã Tân Lộc tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/05/2026 đến 13:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 16:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nước
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Chà Là xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 16:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 13:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, Vàm Xáng, Mỹ Bình , Tư Mầu, Tân Hòa, một phần ấp 4, 5, 6A, 6B , Đất Mới , Đất Biển, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/05/2026 đến 15:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Bát, ấp Cỏ Xước xã Lương Thế Trân; Một phần khóm Giao Vàm phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/05/2026 đến 15:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 12A; 12B, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/05/2026 đến 15:30:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh
KHU VỰC: Một phần xã khánh Lâm, một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1.5 MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.1 MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1 MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 16:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Tám Đực 1 (CS 1x100kVA) Sau PĐ 474ĐD-7/01, ấp Tân Điền - xã Đầm Dơi
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/05/2026 đến 09:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Bờ Đập 5A (CS 1x180kVA) Sau NR 474ĐD-7/119/122 (Bờ Đập), ấp Bờ Đập - xã Trần Phán
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Đầm Dơi 20 (CS 1x180kVA) Sau PĐ 479ĐD-7/02, ấp 4 - xã Đầm Dơi
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/05/2026 đến 10:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Trung Tâm Văn Hóa (CS 3x50kVA) Sau PĐ 479ĐD-7/02, ấp 4 - xã Đầm Dơi
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Chi Nhánh Mở Rộng (CS 1x180kVA) Sau PĐ 479ĐD-7/02 , ấp 4 - xã Đầm Dơi
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/05/2026 đến 12:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Bờ Đập 2 (CS 3x50kVA) Sau NR 474ĐD-7/119/122 (Bờ Đập), ấp Bờ Đập - xã Trần Phán
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/05/2026 đến 12:20:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Mười Chín Tháng 5 (CS 1x160kVA) Sau PĐ 479ĐD-7/63/01, ấp 4 - xã Đầm Dơi
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 13:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Bờ Đập 1 (CS 3x50kVA) Sau NR 474ĐD-7/119/122 (Bờ Đập), ấp Bờ Đập - xã Trần Phán
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 15:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Đầm Dơi 2 (CS 1x400kVA) Sau PĐ 479ĐD-7/86 (Nội Ô Đầm Dơi), ấp 4 - xã Đầm Dơi
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/05/2026 đến 15:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Đầm Dơi 2A (CS 1x250kVA) Sau PĐ 479ĐD-7/86 (Nội Ô Đầm Dơi), ấp 4 - xã Đầm Dơi
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Đầm Dơi 2B (CS 1x400kVA) Sau PĐ 479ĐD-7/86 (Nội Ô Đầm Dơi), ấp 4 - xã Đầm Dơi
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Nhà Củ 8 (CS 1x100kVA) Sau NR 474CN-7/119/69 (Nhà Củ), ấp Nhà Củ - xã Quách Phẩm
THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 22/05/2026 đến 09:40:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Cái Keo Mới (CS 1x250kVA) Sau PĐ 478NH-7/02A (Cây Dương), ấp Cái Keo - xã Quách Phẩm
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/05/2026 đến 10:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Nhà Củ 6 (CS 1x250kVA) Sau NR 474CN-7/119/69 (Nhà Củ), ấp Nhà Củ - xã Quách Phẩm
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/05/2026 đến 10:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Cái Keo Mới 2 (CS 1x100kVA) Sau PĐ 478NH-7/02A (Cây Dương), ấp Cái Keo - xã Quách Phẩm
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/05/2026 đến 11:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Cái Keo Mới 1 (CS 1x250kVA) Sau PĐ 478NH-7/02A (Cây Dương), ấp Cái Keo - xã Quách Phẩm
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/05/2026 đến 12:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Chà Là 2A (CS 1x250kVA) Sau PĐ 474CN-7/03B (Chà Là), ấp Chà Là - xã Trần Phán
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/05/2026 đến 12:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới há áp sau CB trạm Cái Keo 1 (CS 1x50kVA) Sau NR 478NH-7/31A (Cái Keo 1), ấp Xóm Dừa - xã Quách Phẩm
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 22/05/2026 đến 13:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Xóm Dừa 2 (CS 3x25kVA) Sau PĐ 478NH-7/02A (Cây Dương), ấp Xóm Dừa - xã Quách Phẩm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 14:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Chà Là 1A (CS 1x250kVA) Sau PĐ 474CN-7/03B (Chà Là), ấp Chà Là - xã Trần Phán
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 15:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lưới hạ áp sau CB trạm Xóm Dừa 2A (CS 3x15kVA) Sau PĐ 478NH-7/02A (Cây Dương), ấp Xóm Dừa - xã Quách Phẩm
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/05/2026 đến 15:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tại trụ 148/01 Sau NR 474ĐD-7/148 (Giang Châu) trạm Thủy Sản Giang Châu 1 (1x1250 kVA), ấp Trung Cang, xã Trần Phán.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/05/2026 đến 13:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cái Keo xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/05/2026 đến 15:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần ấp Tapasa 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 09:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Thẻ, Tràm Thẻ Đông, Nhà Máy A, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tapasa 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/05/2026 đến 11:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 14:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đường Đào xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh 5A xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 09:30:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 15:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Thẻ xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/05/2026 đến 11:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/05/2026 đến 12:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Thẻ xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Đường Ven 5, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Đường Ven 6, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 21/05/2026 đến 16:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng xã Cái Đôi Vàm, một phần khách hàng xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Ma
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng xã Phú Tân, một phần khách hàng xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phâần ấp Chợ Thủ A, ấp Chợ Thủ B, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển và xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phân ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 16:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
