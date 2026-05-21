Mận hậu giảm giá sâu chỉ còn vài nghìn đồng/kg bán đầy thị trường, người háo hức, kẻ ngó lơ

Cuối tháng 5, thị trường hoa quả Việt vẫn diễn ra sôi nổi, tấp nập với đa dạng các loại quả vào mùa được bày bán với mức giá phải chăng. Một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và phủ sóng trên khắp các sạp hàng hoa quả phải kể đến những trái mận hậu chín mọng, tím ngắt.

Mận hậu được bày bán ngập tràn thị trường vơi đủ các mức giá khác nhau.

Theo khảo sát của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & đời sống), tùy theo chất lượng, kích thước của quả mà có giá bán dao động từ 10.000 – 40.000 đồng/kg (tùy loại). Thậm chí nếu mua hàng số lượng lớn giá sẽ ưu đãi hơn, chỉ khoảng vài nghìn đồng/kg.

Được biết, mận hậu bán trên thị trường chủ yếu có nguồn gốc từ Lào Cai, Sơn La, Hà Giang.... Mận hậu đang vào mùa nên giá rẻ hơn rất nhiều so với đầu mùa, quả chín căng mọng, giòn và ngọt, vị chua nhẹ nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Tháng 5,6 là chính vụ mận hậu nên sẽ nhiều hàng đổ ra thị trường và giá sẽ “mềm” hơn so với mận đầu mùa.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, giá mận hậu năm nay hiện đang giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là ở các khu vực trồng mận như Sơn La. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung dồi dào, thời tiết thuận lợi, và sản lượng tăng cao.

"Mận hậu đang chính thức vào vụ, thời điểm hiện tại mận chín rộ, quả to, đều, căng mọng, giòn, ngọt, nguồn cung ra thị trường rất lớn và đặc biệt là giá rẻ, hợp với túi tiền của đại đa số người dân.

Mặc dù giá mận đang được bán với mức giá rất rẻ, chỉ từ vài nghìn đồng/kg nhưng lượng hàng tiêu thụ khá chậm. Người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn về các loại hoa quả khác như vải, măng cụt, xoài, chôm chôm, dưa hấu, sầu riêng…, vì vậy mà mận cũng giảm độ 'hot' đi", chị Phương (tiểu thương tại Đống Đa, Hà Nội) cho hay.

Mận hậu được rao bán chỉ vài nghìn đồng/kg.

Trên thị trường hiện đang có rất nhiều loại mận được bày bán, thông thường các tiểu thương sẽ phân loại kích thước, chất lượng của quả để bán với mức giá tương xứng.

"Hiện có nhiều nhà vườn đang rao bán mận chỉ khoảng 4.000 – 5.000 đồng/kg, với mức giá này thì người nông dân hoàn toàn không có lãi, chưa kể chi phí hái, đóng gói, vận chuyển ngày càng tăng. Ngoài bán buôn trực tiếp thì nhiều hộ dân trồng mận cũng đang kết hợp bán hàng online với mong muốn tiêu thụ được nhiều hàng nhất có thể.

Những vườn mận có chất lượng quả tốt, ngon, to, chín đều, giòn, ngọt đậm sẽ bán được giá hơn. Vì vậy, có loại giá rẻ và cũng có loại giá rất cao, tùy theo nhu cầu, sở thích của người tiêu dùng có thể lựa chọn loại mận phù hợp", anh Hùng (tiểu thương tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên, Hà Nội) chia sẻ.

Mận được mùa, sản lượng dồi dào dẫn đến giá thành rẻ.

Mận hậu là trái cây được nhiều người Việt ưa chuộng, đặc biệt là các chị em vì loại quả này mang hương vị chua chua, ngọt ngọt, giòn, tươi ngon và có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

"Cứ vào hè là mận được bày bán la liệt trên thị trường, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mận hậu là tôi sẽ tranh thủ ăn cho thỏa đam mê. Vị chua chua, ngọt ngọt lại giòn giòn của quả không thể lẫn với bất kì loại nào, chấm với muối cay hay dầm chua ngọt ăn rất cuốn. Vào đầu mùa, mận hậu có giá bán rất cao, tôi chỉ dám mua vài lạng về ăn cho đỡ thèm, còn bây giờ giá chỉ khoảng hơn chục nghìn đồng/kg mà quả lại to, chín mọng, vị ngọt đậm.

Mận ngoài ăn trực tiếp còn có thể chế biến được rất nhiều món ngon khác như làm mứt, siro, ngâm đường hoặc ngâm rượu cũng thơm. Mùa mận đến là tôi tranh thủ mua thật nhiều để làm đủ các món dùng dần. Thời tiết nắng nóng mà có một cốc nước mận giải khát thì còn gì bằng", chị Thanh Vân (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có người được hỏi nói không tha thiết với mận vì ăn sợ bị nóng, mặt nổi mụn.