Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27 - 30/8/2026: Cập nhật danh sách như khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện mới nhất

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 27 - 30/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27 - 30/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27 - 30/8/2026: Cập nhật danh sách như khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện mới nhất - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27 - 30/8/2026

Lịch cúp điện Tân Thành


KHU VỰC: Một phần Khóm Tân Thuộc, Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Kinh Giồng Kè, đường Lý Văn Lâm, đường Lương Thế Vinh Phường An Xuyên và một phần Xã Lương Thế Trân Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 14:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cái Nước


KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Năm Căn


KHU VỰC: Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trần Văn Thời


KHU VỰC: Một phần ấp Trùm Thuật xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 11:03:00 ngày 26/08/2026 đến 14:54:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp rạch Lùm A xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 14:32:00 ngày 26/08/2026 đến 15:49:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng


Lịch cúp điện U Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện Đầm Dơi


KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Tiến tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thới Bình


KHU VỰC: Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bào Nhàn, Xã Hồ Thi Kỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Tân


KHU VỰC: Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 12:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Kiến Vàng A, Kiến Vàng B, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Hưng Hiệp, ấp Cái Bát xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/08/2026 đến 15:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/08/2026 đến 16:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Tân Phú Thành, ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung, ấp Tân Tiến, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Không mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 27 - 30/8/2026: Cập nhật danh sách như khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện mới nhất - Ảnh 2.Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 24 - 30/8/2026: Danh sách khu dân cư bị cúp điện xếp hàng dài

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

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