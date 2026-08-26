Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026 được tính như thế nào theo quy định mới nhất?

Thứ tư, 16:53 26/08/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Theo quy định hiện hành, hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2026 vẫn tiếp tục áp dụng mức thuế suất 2% trên giá trị mua bán.

Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026 được tính như thế nào theo quy định mới nhất? - Ảnh 1.

Cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026.

Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026 được tính như thế nào theo quy định mới nhất? - Ảnh 2.Cảnh giác trước giấy mời, thông báo thuế 'lạ'

GĐXH - Trước làn sóng mạo danh cơ quan thuế nở rộ với thủ đoạn ngày càng tinh vi từ giấy mời công tác dởm, thông báo phạt nợ thuế đến các website nhái tinh xảo. Thuế TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo khẩn, giúp người dân và doanh nghiệp chủ động "nhận diện" để né bẫy.

Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026 được tính như thế nào theo quy định mới nhất? - Ảnh 3.Cơ quan thuế không bao giờ yêu cầu người nộp thuế chuyển tiền vào tài khoản cá nhân

GĐXH - “Để không rơi vào bẫy lừa đảo, người nộp thuế cần ghi nhớ nguyên tắc làm việc cốt lõi của ngành Thuế. Cơ quan thuế khẳng định không yêu cầu người nộp thuế cung cấp các thông tin bảo mật cá nhân qua điện thoại hay tin nhắn” - Thuế TP.Hà Nội cảnh báo người nộp thuế.

 

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