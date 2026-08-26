Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2026 được tính như thế nào theo quy định mới nhất?
GĐXH - Theo quy định hiện hành, hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2026 vẫn tiếp tục áp dụng mức thuế suất 2% trên giá trị mua bán.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 26/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 26/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Khi ngân hàng chủ động xuống phố, tài chính số đến gần hơn với người dânSản phẩm - Dịch vụ -
Hành trình giúp hàng nghìn người mở mới tài khoản, làm quen với tiện ích số và bảo vệ an toàn khi giao dịch trực tuyến.
Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV hạng C giá 385 triệu đồng, tiêu thụ chỉ 3,89 lít xăng/100 kmGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV hạng C siêu tiết kiệm xăng, bổ sung thêm lựa chọn hybrid vào dòng SUV cỡ nhỏ của Changan.
Lý do ô tô giảm giá bán siêu hấp dẫn vào tháng 7 âm lịchSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Cùng với bất động sản, thị trường ô tô tại Hà Nội cũng ghi nhận sức mua sụt giảm rõ rệt khi bước vào tháng 7 âm lịch. Tâm lý e ngại "không thuận đường làm ăn" khiến nhiều người gạt đi ý định tậu xe, song đây lại vô tình trở thành thời điểm vàng để nhóm khách hàng không kiêng kỵ săn được giá tốt.
Xe máy điện ở Việt Nam giá 13 triệu đồng gây sốt nhờ thiết kế cổ điển, đi 75km/lần sạcGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện có giá hơn 13 triệu đồng chưa kèm pin, tốc độ tối đa 48 km/h và phạm vi di chuyển khoảng 75km mỗi lần sạc.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 26 - 30/8/2026: Sẽ cúp điện cả ngày nhiều hộ dân để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ra sao?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn vẫn ở vùng cao, quanh 150-154 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 26 - 30/8/2026: Sáng sớm nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 26/8: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều khối 'chợ đen' và ngân hàngGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 26/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.
Vì sao giá lăn bánh Hyundai Stargazer giảm sốc, ô tô 7 chỗ rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Stargazer đang vô cùng hấp dẫn do mẫu xe 7 chỗ này nhận được ưu đãi chính hãng gần 120 triệu đồng.