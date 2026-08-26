Lý do ô tô giảm giá bán siêu hấp dẫn vào tháng 7 âm lịch

Tâm lý "sợ xui" khiến thanh khoản ô tô tháng 7 âm lịch chững lại

Theo tín ngưỡng dân gian và tâm lý lâu đời của người Việt, tháng 7 âm lịch thường gắn liền với những điều cấm kỵ. Người dân có xu hướng hạn chế triển khai các công việc đại sự trong năm như mua nhà, cưới hỏi, khai trương hay tậu phương tiện di chuyển đắt tiền.

Trong lĩnh vực kinh doanh xe hơi, tác động này thể hiện rất rõ qua lượng khách tìm đến các đại lý, showroom sụt giảm đáng kể. Chia sẻ về thực trạng này, anh Hoài, chủ một showroom ô tô tại Hà Nội cho biết: "Có chứ, tháng 7 người dân kiêng kỵ rất nhiều. Điều này xuất phát chính từ tín ngưỡng dân gian và tâm lý chung của người Việt khi muốn hạn chế những việc lớn."

Cũng theo anh Hoài, so với các mặt hàng tiêu dùng khác, ô tô chịu ảnh hưởng tâm lý mạnh mẽ hơn cả bởi đây không chỉ là một tài sản có giá trị cao mà còn gắn liền trực tiếp với sự an toàn của người sử dụng và công việc làm ăn hàng ngày.

"Xe là tài sản lớn, gắn liền với chuyện đi lại an toàn và công việc kinh doanh. Vì vậy, nhiều khách hàng rất e ngại, họ sợ mua xe vào tháng 7 sẽ gặp điều 'không may' hoặc 'không thuận đường làm ăn' về sau," anh Hoài nhận định.

Cơ hội săn xe giá tốt cho người không kiêng kỵ

Dù thị trường chung rơi vào nhịp trầm lắng, các chuyên gia và những người kinh doanh trong ngành lại chỉ ra một khía cạnh tích cực. "Đây chính là "thời điểm vàng" dành cho những người mua xe dựa trên nhu cầu thực tế và không bị nặng nề bởi tâm lý tín ngưỡng", anh Hoài chia sẻ.

Khi lượng khách hàng ngại giao dịch gia tăng, áp lực doanh số và thanh khoản lên các showroom là rất lớn. Điều này buộc phía người bán phải linh hoạt hơn trong các chính sách ưu đãi, giảm giá và gia tăng hậu mãi để kích cầu.

Phân tích về lợi thế này, anh Hoài nhận định: "Vì một bộ phận khách hàng ngại mua nên thị trường giai đoạn này có phần chậm lại. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội rất lớn cho những khách hàng không có tâm lý kiêng kỵ. Nhóm người mua này thường nắm lợi thế vượt trội về giá cả cũng như sự lựa chọn, bởi các showroom và người bán sẽ dễ thương lượng, cởi mở về mức giá hơn hẳn so với ngày bình thường."

Mặc dù quan niệm kiêng kỵ mua ô tô tháng 7 âm lịch thuần túy mang yếu tố tâm lý và tín ngưỡng, nhưng sức ảnh hưởng của nó đến nhịp đập thị trường là có thật. Việc cân nhắc giữa yếu tố tâm lý truyền thống và lợi ích kinh tế thực tế sẽ tùy thuộc vào quan điểm của từng người tiêu dùng. Với những ai đề cao tính hiệu quả tài chính, tháng "cô hồn" lại chính là dịp thích hợp nhất để thương lượng và sở hữu chiếc xe ưng ý với chi phí tối ưu.

Giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt trong tháng 7 âm lịch GĐXH - Thị trường căn hộ chung cư tại Hà Nội và các tỉnh, thành lớn đang ghi nhận những dấu hiệu chững lại về lượng giao dịch cũng như giá bán thứ cấp. Kết hợp với tâm lý kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn), thanh khoản bất động sản dự báo sẽ tiếp tục trải qua một đợt hạ nhiệt diện rộng.