Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 17 - 23/8/2026: Nhiều khu vực sẽ bị cúp điện từ 7h đến 17h

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 17 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 17 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 17 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Mất Điện : Đường Nguyễn Văn Trường, P An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện : Đường Ngô Sĩ Liên, P Tân An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện Đường Số 5 KDC Hồng Phát, Hoàng Quốc Việt, P An Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Một phần KV 1 và 2 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 09:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV 1, 11 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/08/2026 đến 11:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường A3; A5; B8; B10; B12; B13; B22; B23 - KDC Hưng Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường A3; A6; B8; B11; B12; B13; B23; B24 - KDC Hưng Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 19/08/2026 đến 16:15:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Hoà, đường số 2; 3; 46; 47; 12; 43; 39; một phần đường số 5, Mai Chí Thọ - KDC 586 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Hòa - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.

Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/08/2026 đến 10:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/08/2026 đến 11:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/08/2026 đến 14:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/08/2026 đến 15:30:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phước Lộc, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phúc Lộc 3, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Lê Thanh Hải, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty XNK CBLT Cần Thơ, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới An, P. Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Lê Ngọc Sáu, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CBLT Hậu Giang và NTTS Viễn Mừng, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Hòa, P. Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Siêu thị Co.opmart Thốt Nốt, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Nguyễn Minh Trí, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Đông Bình, P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP thủy sản Nha Trang, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CS SX gạch Bình Thạnh, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NM Vinh Phát, phừng Thốt Nốt,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh 1, P. Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NM Quốc Trung, phường Thốt Nốt,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới An, Thới An 2, P. Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Một phần đường Lê Phước Thọ, đường Trần Quang Diệu ( từ chợ cầu ván đến cầu ngã 4), P Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 08:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KDC Bình Nhựt, đường Võ Văn Kiệt, KV Bình Nhựt, KV Bình An, P Long Tuyền, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 13:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lê Phước Thọ, đường Trần Quang Diệu ( từ chợ cầu ván đến cầu ngã 4), P Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 18/08/2026 đến 13:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ, khu mặt trời đỏ, P Long Tuyền, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 11:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đoạn cuối Rạch Mương Khai giáp với KDC Cái Sơn Hàng Bàn, P. Long Tuyền, TPCT

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/08/2026 đến 15:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Vườn Mận, đường Tạ Thị Phi, P. Long Tuyền, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Lợi_xã Vĩnh Trinh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Lợi_xã Vĩnh Trinh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Lợi_xã Vĩnh Trinh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Các ấp: Trường Thọ 1; Trường Thọ 2; Trường Phú 1; Trường Hòa A – xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 1 – xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 1 – xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Ấp Định Phước, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:45:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Định Phước, xã Trường Thành, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Thới Thạnh, Phường Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Thới Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/08/2026 đến 11:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Thới Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 17/08/2026 đến 15:00:00 ngày 17/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Thới Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thới Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thới Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thới Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp