Giảm tới 12,65 triệu đồng/lần tiền lệ phí trước bạ khi mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027
GĐXH - Nếu áp dụng đầy đủ các điều kiện về định danh điện tử và thực hiện thủ tục trực tuyến theo quy định người mua nhà, đất có thể giảm được 10% lệ phí trước bạ, từ mức 0,5% xuống còn 0,45%.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 6/9/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 6/9/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Đẹp hơn SH Mode, xe ga 110cc giá 25 triệu đồng phong cách cao cấp, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 110cc đang khiến Honda Vision phải lép vế bởi thiết kế đẹp như SH Mode, giá cực rẻ chỉ 25 triệu đồng.
Bị đình chỉ thi công khi xây nhà cấp 4 trên đất thổ cư đứng tên mìnhSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Nhiều người dân cho rằng xây nhà cấp 4 trên đất thổ cư của mình, tại khu vực nông thôn sẽ được miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, việc có phải xin giấy phép hay không còn phụ thuộc vào quy hoạch của từng khu vực.
Cạnh tranh Hyundai Grand i10, hatchback giá chỉ 125 triệu đồng thiết kế ấn tượng, trang bị camera 360 độGiá cả thị trường -
GĐXH - Hatchback cỡ A Tata Tiago 2026 vừa hé lộ nội thất mới với loạt trang bị hiện đại, trong đó có màn hình 10,25 inch và camera 360 độ, tạo sức ép lên Hyundai Grand i10 và Kia Morning.
Tỷ giá USD hôm nay 6/9: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và 'chợ đen' ổn địnhGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 6/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Xe máy điện sang xịn đi 200km/lần sạc, chế độ siêu tốc 15 phút đi cả ngày, giá rẻ 29,9 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện giá dưới 30 triệu đồng, nổi bật với cốp 50 lít, pin 4,3 kWh, tầm hoạt động 200km và sạc nhanh tích hợp.
Ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam 8 tháng đầu năm thu về con số gần 50 tỷ USDSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 8 tháng qua của nước ta ước đạt gần 49,31 tỷ USD.
Người dân hưởng lợi gì nếu được cấp 'sổ đỏ điện tử'Giá cả thị trường -
GĐXH - Cục Quản lý đất đai vừa đưa ra đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý và hạ tầng kỹ thuật để triển khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dạng điện tử (Sổ đỏ điện tử). Nếu được thông qua, đây sẽ là bước chuyển lớn trong quản lý tài sản đất đai tại Việt Nam.
Tỷ giá USD hôm nay 5/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' tiếp tục đi ngangGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 5/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 5/9/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 5/9/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.