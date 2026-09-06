Giảm tới 12,65 triệu đồng/lần tiền lệ phí trước bạ khi mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027

Chủ nhật, 16:00 06/09/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Nếu áp dụng đầy đủ các điều kiện về định danh điện tử và thực hiện thủ tục trực tuyến theo quy định người mua nhà, đất có thể giảm được 10% lệ phí trước bạ, từ mức 0,5% xuống còn 0,45%.

Giảm tới 12,65 triệu đồng/lần tiền lệ phí trước bạ khi mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027 - Ảnh 1.

Mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm lệ phí trước bạ.

Giảm tới 12,65 triệu đồng/lần tiền lệ phí trước bạ khi mua nhà, đất trước ngày 1/3/2026 - Ảnh 2.Suốt 20 năm trách chồng không chịu mua nhà, đến khi anh mất tôi mới biết sự thật

GĐXH - Hai mươi năm qua, vợ chồng tôi vẫn đi thuê nhà dù nhiều lần cũng có cơ hội mua một căn nhỏ. Chỉ đến khi chồng qua đời, tôi mới phát hiện ra một bí mật mà anh đã âm thầm giấu kín suốt nhiều năm. Và lúc hiểu được lý do phía sau, tôi vừa trách, vừa thương anh, vừa tiếc cho những năm tháng mình đã từng trách nhầm người.

Giảm tới 12,65 triệu đồng/lần tiền lệ phí trước bạ khi mua nhà, đất trước ngày 1/3/2026 - Ảnh 3.Giảm 10% lệ phí trước bạ nhà đất nếu tích hợp đủ 5 loại giấy tờ này trên VNeID

GĐXH - Từ 15.8, công dân sẽ được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID và đã tích hợp đủ giấy tờ trên VNeID.

Giảm tới 12,65 triệu đồng/lần tiền lệ phí trước bạ khi mua nhà, đất trước ngày 1/3/2026 - Ảnh 4.Năm 2026, người mua đất đầu tư cần đặc biệt tránh những loại đất không thể tách thửa này

GĐXH - Khi mặt bằng giá nhà đất vẫn ở ngưỡng cao như hiện nay, đất ở là loại hình đầu tư ưa thích, hấp dẫn của nhiều người. Tuy nhiên khi đi mua đất đầu tư, người mua cần nắm rõ những loại đất không được tách thửa này để tránh rủi ro.

 

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