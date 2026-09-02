Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2 – 6/9/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 2 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 2 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 2 – 6/9/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Biểu Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần đường Tuệ Tĩnh, đường Lạc Hồng, đường Phạm HÙng Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Hoàng Văn Thụ, đường ba tháng Hai Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trịnh Hoài Đức, đường Nguyễn Hùng Sơn Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Văn Cừ, đường ba Tháng Hai, đường Phạm Hùng, Đặng Thái mai Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần Khu Thu Nhập Thấp Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần khu Thu nhập Thấp P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Đường Mạc Cữu (từ đường Bạch đằng đến đường Đông Hồ), Đường Chi Lăng (từ đường Bạch đằng đến đường Đông Hồ), Đường Lam Sơn (từ đường Bạch đằng đến đường Tham Tướng Sang); Các đường: Bạch Đằng, Tô Châu, Đông Hồ, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòn Đất

KHU VỰC: Khu vực Quốc Lộ 80 (hướng mé sông và khu vực chợ cũ Sóc Xoài) từ cầu Số 4 đến cửa hàng Thế giới di động Sóc Xoài gồm từ tổ 4 đến tổ 7 & tổ 15 ấp Thị Tứ xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên kinh Tám Ngàn thuộc tổ 18 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn, tổ 4, tổ 5 ấp Mũi Tàu xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh 5, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 11:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Quao, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 11B, xã An Minh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bần A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn,ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 4 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Lang Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 4 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7 Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 13:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 15h00: Khu vực đầu Kênh Bờ Dừa ấp Thị Mỹ xã Vĩnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 11h00: Khu vực 1000 Kênh 13 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 11h00: Khu vực 2000 Kênh 11 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 13h00 đến 16h00: Khu vực từ 3000 đến 4000 Kênh 11 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Kinh Ba Xéo - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp sông Chinh, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp sông Chinh, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 6/9/2026.