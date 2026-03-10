Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 11/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện Tiền Giang cũ) ngày 11/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 11/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 11/3/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 11/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: - Toàn bộ KCN Gia Thuận 2 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần Khu phố Cộng Lạc – phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 11/3/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần khu phố 1B, 3B phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2B phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 11/3/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Phước xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần: xã Long Định

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 11/3/2026.