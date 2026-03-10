Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 11/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Thứ ba, 18:23 10/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 11/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện Tiền Giang cũ) ngày 11/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 11/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ thứ Tư ngày 11/3/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 11/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 11/3/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 11/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Công Đông


KHU VỰC: - Toàn bộ KCN Gia Thuận 2 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Công


KHU VỰC: Một phần Khu phố Cộng Lạc – phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 11/3/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy


KHU VỰC: Một phần khu phố 1B, 3B phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố 2B phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 11/3/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Phước xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Một phần: xã Long Định

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cái Bè


KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 11/3/2026.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngàyLịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ nằm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ nằm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 10 - 15/3/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 10 - 15/3/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Ba ngày 10/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày?

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Ba ngày 10/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày?

Cùng chuyên mục

Top 10 mẫu nhẫn giá 'hạt rẻ' được hội chị em ưa chuộng nhất năm 2026

Top 10 mẫu nhẫn giá 'hạt rẻ' được hội chị em ưa chuộng nhất năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Nhẫn là một trong số loại trang sức được nhiều người ưa chuộng. Một chiếc nhẫn với thiết kế độc đáo, trẻ trung và đặc biệt có giá cả phải chăng đang là sự ưu tiên mua sắm hàng đầu.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 10/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, rẻ chưa từng có, Honda City, Toyota Vios lo doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, rẻ chưa từng có, Honda City, Toyota Vios lo doanh số

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang cực kỳ hấp dẫn, cho thấy quyết tâm đánh bại các đối thủ như Honda City hay Toyota Vios, qua đó trở lại ngôi vị ‘vua doanh số’ phân khúc cỡ B.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá xe Honda Lead 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách hàng chọn mua thay Vision, Air Blade vì chi trả tốt

Giá xe Honda Lead 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách hàng chọn mua thay Vision, Air Blade vì chi trả tốt

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 chỉ từ 39,5 triệu đồng được trang bị cực xịn xò cùng thiết kế đẹp long lanh.

Giá nhà phố thương mại tại quận Hai Bà Trưng cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng - Bạch Mai hay Vĩnh Tuy?

Giá nhà phố thương mại tại quận Hai Bà Trưng cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng - Bạch Mai hay Vĩnh Tuy?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 3 phường mới thuộc quận Hai Bà Trưng cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ nằm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ nằm trong diện mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 34 triệu đồng của Honda đẹp xuất sắc, màn hình TFT, pin hoán đổi, đi 102km/1 lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision liệu có về Việt Nam?

Xe máy điện giá 34 triệu đồng của Honda đẹp xuất sắc, màn hình TFT, pin hoán đổi, đi 102km/1 lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế giống xe ga, trang bị màn hình TFT, pin hoán đổi và phạm vi hoạt động khoảng 102km/lần sạc.

8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượng

8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượng

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

GĐXH - Với quan điểm mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công thương chỉ ra 8 cách để người dân và doanh nghiệp chung tay cùng Nhà nước trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ngang SH, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade được dân tình săn đón

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ngang SH, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade được dân tình săn đón

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc được dân tình săn đón bởi thiết kế đậm chất châu Âu, trang bị xịn hơn cả Honda SH Mode, giá bán chỉ 52 triệu đồng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Ba ngày 10/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày?

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Ba ngày 10/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày?

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá vàng hôm nay 10/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay 10/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng

Giá cả thị trường
Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/3: USD chợ đen vượt mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/3: USD chợ đen vượt mốc 27.000 đồng

Sản phẩm - Dịch vụ
Hatchback cỡ nhỏ giá 290 triệu đồng thiết kế trẻ trung, đi 420km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning thích hợp đi trong đô thị sẽ sản xuất tại Việt Nam?

Hatchback cỡ nhỏ giá 290 triệu đồng thiết kế trẻ trung, đi 420km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning thích hợp đi trong đô thị sẽ sản xuất tại Việt Nam?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top