Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 22 - 28/6/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa rất nhiều hộ dân
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 22 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 22 - 28/6/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần Khu phố 2, Khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 12:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố 3, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 12:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố 1,phường Đạo Thạnh, Khu phố Mỹ Thạnh phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Lức, Xóm Mãng, Tân Tây 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Lức, Tân Tây 1, Tân Tây 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 1, Gò Lức xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Lạc Hòa – phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/06/2026 đến 18:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu Phố Thành Nhứt, Thành Nhì, 1, 2, 3 – phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Long Bình
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Hưng Thạnh, Hưng Phú – phường Sơn Qui.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thuận An, Thuận Hòa, Xóm Dinh và Gò Tre – phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nâng công suất trạm Xóm Dinh 2 (1x37.5kVA) lên 1x250kVA.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: - Một phần Bình Khánh, Bình Ninh, Thọ Khương, Bình Lạc, Bình Nhựt và toàn phần ấp Bình Hưng xã Phú Thành; - Một phần ấp Thạnh Lạc xã Đồng Sơn; - Một phần Phường Bình Xuân.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Trung xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 13:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Trung xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp An Ninh, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp Khương Ninh, Phú Trung và toàn phần ấp Thới Hòa, Long Thới, Ninh Quới xã Long Bình
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần khu phố 2A phường Cai Lậy và một phần khu phố Mỹ Lợi phường Cai Lậy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 15:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Bà Bèo phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Kinh 12 Phường Mỹ Phước Tây và một phần ấp 9 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hảo, Thủy Tây, Tân Sơn, Tân Đông xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố 6 Phường Mỹ Phước Tây và một phần khu phố 5 phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng công ty Trí Sơn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Kinh 12, Long Phước phường Mỹ Phước Tây và một phần ấp 5A, 5B, ấp 7, 8, 9, 10, 12, 13 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, Bình Sơn, Bình Thới, Bình Ninh, Bình Hưng, Bình Thạnh xã Bình Phú và một phần ấp Phú Tiểu, Phú Lợi, Phú Bình, Phú Thuận xã Mỹ Thành tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh A, Mỹ Lợi A, Mỹ Lương, Mỹ Chánh, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Thạnh B, Mỹ Lợi, Mỹ Lợi B, Mỹ Hòa, Mỹ Hội xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hữu xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thuận xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/06/2026 đến 18:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã Anh Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hiệp, Bìn Thủy, An Phú xã Anh Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc Trung, Mỹ Thạnh xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 18:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Cư xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Kiết, An Khương xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Cư xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, Tân Thạnh, Mỹ Thạnh xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thọ Đông xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Bình xã Bình Trưng
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình xã Bình Trưng
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Nam xã Long Định
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Toàn ấp Vĩnh Phú, Long Thạnh, Long Trị, Long Thành A, Long Hoà A, Long Thành B, Long Hoà B xã Vĩnh Kim. - Một phần: ấp Hữu Lợi xã Bình Trưng.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Một phần ấp Lương Nhơn, xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 18:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Phú 1, ấp Mỹ Chánh 5, ấp Mỹ Trung, ấp Mỹ Thuận, xã Hậu Mỹ
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 10, xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 8, Ấp 9, xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 11, Ấp 12, xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 4, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa, xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng Hà Thị Thanh Liên
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng Trần Thị Cúc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GOLDEN DREAM
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng Nguyễn Văn Mừng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng Bùi Việt Hùng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng Ngô Thị Ảnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng Võ Quốc Hoài
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm khách hàng Nguyễn Thị Đến
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Định xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hương xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
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‘Tuyệt chiêu’ giảm hóa đơn tiền điện trong những ngày hè nắng nóng, người tiêu dùng không nên bỏ quaSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Trong những ngày hè nắng nóng, việc hóa đơn tiền điện tăng vọt khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi “đau đầu”, vậy làm thế nào để tiết kiệm tối đa chi phí tiền điện mà không cần tắt các thiết bị làm mát?
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
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Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có còn giảm?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
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