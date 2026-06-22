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Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 22 - 28/6/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa rất nhiều hộ dân

Thứ hai, 08:51 22/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 22 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 22 - 28/6/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa rất nhiều hộ dân - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 22 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho


KHU VỰC: Một phần Khu phố 2, Khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 12:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu phố 3, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 12:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu phố 1,phường Đạo Thạnh, Khu phố Mỹ Thạnh phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Công Đông


KHU VỰC: Một phần ấp Gò Lức, Xóm Mãng, Tân Tây 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Gò Lức, Tân Tây 1, Tân Tây 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 1, Gò Lức xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Công


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Lạc Hòa – phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/06/2026 đến 18:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu Phố Thành Nhứt, Thành Nhì, 1, 2, 3 – phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Long Bình

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Hưng Thạnh, Hưng Phú – phường Sơn Qui.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thuận An, Thuận Hòa, Xóm Dinh và Gò Tre – phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nâng công suất trạm Xóm Dinh 2 (1x37.5kVA) lên 1x250kVA.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Bình


KHU VỰC: - Một phần Bình Khánh, Bình Ninh, Thọ Khương, Bình Lạc, Bình Nhựt và toàn phần ấp Bình Hưng xã Phú Thành; - Một phần ấp Thạnh Lạc xã Đồng Sơn; - Một phần Phường Bình Xuân.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Trung xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 13:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Trung xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp An Ninh, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần ấp Khương Ninh, Phú Trung và toàn phần ấp Thới Hòa, Long Thới, Ninh Quới xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cai Lậy


KHU VỰC: Một phần khu phố 2A phường Cai Lậy và một phần khu phố Mỹ Lợi phường Cai Lậy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 15:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố Bà Bèo phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Kinh 12 Phường Mỹ Phước Tây và một phần ấp 9 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hảo, Thủy Tây, Tân Sơn, Tân Đông xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu phố 6 Phường Mỹ Phước Tây và một phần khu phố 5 phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng công ty Trí Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Kinh 12, Long Phước phường Mỹ Phước Tây và một phần ấp 5A, 5B, ấp 7, 8, 9, 10, 12, 13 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, Bình Sơn, Bình Thới, Bình Ninh, Bình Hưng, Bình Thạnh xã Bình Phú và một phần ấp Phú Tiểu, Phú Lợi, Phú Bình, Phú Thuận xã Mỹ Thành tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh A, Mỹ Lợi A, Mỹ Lương, Mỹ Chánh, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Thạnh B, Mỹ Lợi, Mỹ Lợi B, Mỹ Hòa, Mỹ Hội xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Phước


KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hữu xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thuận xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Chợ Gạo


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/06/2026 đến 18:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã Anh Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hiệp, Bìn Thủy, An Phú xã Anh Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc Trung, Mỹ Thạnh xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 18:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp An Cư xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Kiết, An Khương xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp An Cư xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, Tân Thạnh, Mỹ Thạnh xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thọ Đông xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Một phần ấp Bình xã Bình Trưng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình xã Bình Trưng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Nam xã Long Định

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Toàn ấp Vĩnh Phú, Long Thạnh, Long Trị, Long Thành A, Long Hoà A, Long Thành B, Long Hoà B xã Vĩnh Kim. - Một phần: ấp Hữu Lợi xã Bình Trưng.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Bè


KHU VỰC: Một phần ấp Lương Nhơn, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 18:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Phú 1, ấp Mỹ Chánh 5, ấp Mỹ Trung, ấp Mỹ Thuận, xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp 10, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp 8, Ấp 9, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp 11, Ấp 12, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp 4, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Phú Đông


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm khách hàng Hà Thị Thanh Liên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm khách hàng Trần Thị Cúc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm khách hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GOLDEN DREAM

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm khách hàng Nguyễn Văn Mừng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm khách hàng Bùi Việt Hùng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm khách hàng Ngô Thị Ảnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm khách hàng Võ Quốc Hoài

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm khách hàng Nguyễn Thị Đến

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Định xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hương xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.

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