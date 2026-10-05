Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 5 -11/10/2026: Sẽ cúp điện 10 tiếng /ngày hàng loạt khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 5 -11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 5 -11/10/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần HL 93, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Long Hưng, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 12:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Nhơn Huề, Xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 14:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Đôi Ma 1, Đôi Ma 2 xã Gia Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 1, Tân Tây 3 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Táo Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần khu phố Cộng Lạc, phường Sơn Qui.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Long Phước và Long Bình - phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Cai - phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Cai và Sơn Qui A - phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 4, 5, 6, 7- phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:30:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Sơn Qui A - phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: Một phần ấp Yên Luông xã Phú Thành.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 15:59:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần xã Long Tiên khu vực ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Hưng, Mỹ Lợi B đoạn từ đường bê tông Cầu Chợ Mỹ Long đến chợ Cả Mít
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Ngũ Hiệp khu vực toàn ấp Tân Sơn, Thủy Tây, Tân Đông, một phần ấp Hòa Hảo đoạn từ UB Ngũ Hiệp đến Ngã Tư Tân Sơn, Thủy Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Ngũ Hiệp khu vực toàn ấp Hòa An đoạn từ Nhà Thờ Ngũ Hiệp đến Cồn Tròn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Một phần xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 18:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc Trung, xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, Long Thạnh, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phan, An Khương, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Huỳnh Đức Thắng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm thu phí An Thái Trung 1
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Minh Trí
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Nguyễn Kế Thanh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm XD Thuận Phát
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Nhật Việt (TS Vinh Quang)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Việt Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Ba Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Trần Văn Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Bích Thuỷ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Tấn Lộc Fruit
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Nguyễn Văn Vĩ, DNTN Tân Phước Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Phan Văn Thiện
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Xay lúa Dũng Kiều (Phạm Văn Dũng)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực ấp chợ , Đông Thạnh , xã Mỹ Lợi; ấp Nhơn Hòa, Lương Lễ, Lương Trí, Lương tín xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hữu xã Tân Phú Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông, xã Tân Thới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Phú
KHU VỰC: Một phần ấp An Thái, xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hiệp, xã Cái Bè.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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