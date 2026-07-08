Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Điểm danh các khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 8 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 8 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 8 - 12/7/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Ấp 9B, Xã Vị Thanh 1, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4, Xã Vị Thanh 1, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp Bảy Ngàn, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 2, xã Tân hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: - Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 – 12/7/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Phú Xuân A, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Lễ A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An, xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông , TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 10 xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Một phần ấp 01; 02 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 11, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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