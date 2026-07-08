Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Điểm danh các khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày

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Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 8 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 8 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 8 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh





KHU VỰC: Ấp 9B, Xã Vị Thanh 1, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4, Xã Vị Thanh 1, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hòa





KHU VỰC: Ấp Bảy Ngàn, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 2, xã Tân hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Bảy





KHU VỰC: - Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 – 12/7/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: ấp Phú Xuân A, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Lễ A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phụng Hiệp





KHU VỰC: Một phần xã Hòa An, xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vị Thủy





KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông , TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 10 xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Viễn





KHU VỰC: Một phần ấp 01; 02 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 11, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp