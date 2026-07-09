Lịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/7/2026: Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 9 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/7/2026
Lịch cúp điện Long Xuyên
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực Chợ Mỹ Xuyên) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực xóm dầm chèo) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến trường Sư Phạm TH) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực Long Hưng, Tây An) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực rạch Cái Sơn hẻm bà Hợi từ cầu Cái Sơn đến cống ngã 3) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Một đoạn đường Nguyễn Huệ A, Lục Văn Nhì, Nguyễn Thị Minh Khai) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 08:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Đường Nguyễn Huệ B, Hai Bà Trưng, Lê Minh Ngươn, Lê Thị Nhiện, Phan Đình Phúng, Huỳnh Văn Hây, Phan Thành Long, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Văn Cưng, Đoàn Văn Phối, Ngô Gia Tự, Siêu Thị Coop, KS Đông Xuyên, Huỳnh Thị Hưởng) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 13:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Một đoạn đường Nguyễn Huệ A, Lục Văn Nhì, Nguyễn Thị Minh Khai) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 11/07/2026 đến 13:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Châu
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực dọc kênh Ba Thê từ cầu Số 5 đến Chợ Tân Phú) – tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tây Phú (khu vực dọc kênh 1/5 từ cầu Kênh Làng đến cầu Huệ Đức) – tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Xã Vĩnh Hanh (khu vực Kênh Đông 2) – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần Xã Vĩnh Hanh (khu vực KDC Láng San – Kênh Mới) – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần Xã An Châu (khu vực dọc QL91 bên phải từ cầu Xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân) – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Mới
KHU VỰC: Dọc kênh Rạch Xoài thuộc xã Nhơn Mỹ – tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 18:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Long Điền (đoạn từ Siêu thị Coopmart đến KDC Mỹ Tân), đường lộ Bà Vệ-Mỹ Luông và dọc kênh xáng Long An thuộc xã Long Điền, Long Kiến, ấp Mỹ Lợi, Mỹ Trung thuộc xã Long Kiến, xã Cù Lao Giêng (trừ ấp Tấn Long) – tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/07/2026 đến 18:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Dọc kênh Cà Mau (đoạn từ Cầu Sắt đến Cầu Cà Mau) thuộc xã Nhơn Mỹ – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 18:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Đốc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 12/7/2026.
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hiệp (dọc theo đường dẫn Cầu Tân An) thuộc xã Tân An.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thạnh thuộc xã Châu Phong (Khu dân cư Châu Giang).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Long Thạnh thuộc phường Long Phú.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 18:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Tân Hòa B, C, Tân Phú B thuộc xã Tân An (khu vực dọc theo Quốc lộ 80B). - Ấp Hòa Thạnh, Hòa Tân, Tân Phú, Giồng Trà Dên thuộc xã Tân An. - Ấp Vĩnh Thạnh A, B, D và ấp Vĩnh Bường thuộc xã Vĩnh Xương (dọc cồn Vĩnh Hòa và dọc theo Quốc lộ 80B).
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 18:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Châu Phong ,Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thoại Sơn
KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Ba thước - bờ bắc kênh MPĐ trụ 478TS/103/44 tuyến 478TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Kinh 400 (H) trụ 471TS/146/116A/11 tuyến 471TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm bơm Hai Mừng trụ 471TS/146/66 tuyến 471TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh Út Đờ trụ 473TS/164/17 tuyến 473TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - ĐT 943 khu vực cầu Kinh F thuộc ấp Hòa Phú, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Dọc kênh F thuộc ấp Hòa Phú, xã Định Mỹ và ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Hộ Kinh Doanh Thực Phẩm An Khang Food trụ 477TS/11/20 tuyến 477TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Công ty TNHH SX Thương Mại và Dịch Vụ Phong Phú trụ 474TS/271/2 tuyến 472TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm BQL DA NN Và PTNT- TT Giống Thủy Sản Cấp I Bình Thạnh trụ 473TS/146/8A/6 tuyến 471TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Hệ Thống Cấp Nước Vĩnh Thắng trụ 471TS/146/116/1 tuyến 471TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Công Ty TNHH TM-DV Nam Thành trụ 473TS/239/1 tuyến 473LX2.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Nguyễn Văn Bình trụ 471TS/146/90/82/9 tuyến 471TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Phú
KHU VỰC: -- Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T5A Khánh An,).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -- Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T9 Mỹ Đức 2,).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Bưu Điện Huyện Châu Phú).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T3A Khánh Hòa).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Một phần Khu Thương Mại Kênh Đào)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Lữ đoàn 6 pháo Binh).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Cty TNHH MTV Nhựa Gia Phát).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Cty TNHH Bình Long).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp CTY CP Rau Quả Thực Phẩm An Giang).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (từ Cầu sắt Phú Hưng hướng đến Cầu sắt Mương Chùa; từ Chợ Phú Xuân hướng về đến lò sấy Thúy Loan; từ Chợ Phú Xuân hường về đến Cầu Mương Chùa; dọc Nam Kênh Phú Bình từ Cty lương thực Phước Thịnh đến T2A Nam kênh Phú bình);Một phần xã Hòa Lạc (từ giáp ranh với xã Bình Thạnh Đông từ ấp Hòa An hướng đến cống Phú Hiệp và dọc kênh Thần Nông đến trạm bơm Bún Môn 2; từ cầu Bảy Bích đến chợ Hòa Lạc); Một phần xã Chợ Vàm và một phần xã Phú Lâm (khu vực từ cầu sắt Mương Chùa hướng về khu vực ấp Phú Đông và ấp Phú Tây và từ Chợ Phú Thành đến Cầu Bảy Bích) - tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (dọc theo lộ nhựa nông thôn bờ Bắc rạch Cái Tắc đến cầu sắt Phú Hưng và dọc Kênh Sườn Phú Thọ từ lò sấy Ông Thiện đến trạm bơm Ông Tấn) - tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 18:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ); Một phần xã Phú An và một phần xã Chợ Vàm (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng về giáp ranh xã chợ Vàm; khu vực dọc Kênh K26; khu vực Ấp Gò Ba Gia)– tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 18:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm ( khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú An hướng về giáp ranh xã Phú Lâm; khu vực dọc Kênh K16; khu vực dọc Kênh Sườn Phú Thạnh) – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 18:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ và một phần xã Chợ Mới- tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 18:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (đoạn lộ nhựa đường cồn từ cửa hàng Vật tư nông nghiệp Phúc Uyên đến cuối đường cồn Tân Trung) – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 18:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Cụm CN Tân Trung trụ 476-474PT/60A/25 tuyến 474PT.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 18:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm KDC CCN Tân Trung (CCN Tân Trung 2) trụ 476-474PT/60A/30 tuyến 474PT.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 18:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tri Tôn
KHU VỰC: Tại trạm Cty TNHH MTV Lê Phúc Nguyên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm Cty TNHH Hoài Nam Tri Tôn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA T1 Lạc Qưới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA T6 kinh T5
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tịnh Biên
KHU VỰC: - TBA T4 Hào Sển, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T6A An Phú, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T5 Văn Giáo, xã An Cư, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T3 Văn Giáo, xã An Cư, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Tà lọt – Sóc Tức, xã An Cư, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T7 AN Nông, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T3A Văn Giáo, xã An Cư, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T9.1 Hương Lộ 11, xã An Cư, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T2 Tân Lợi, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T1A KDC Tân Lợi, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T1 KDC Tân Lợi, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T1 Chùa Mỹ Á, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Phú
KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ cầu Vĩnh Trường đến cầu Đa Phước) thuộc xã An Phú - An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/07/2026 đến 06:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ cầu Đa Phước đến đến cầu Cồn Tiên), dọc tỉnh lộ 957 (ấp Phước Quản) thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
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