Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Cúp điện từ 6h đến 17h nhiều hộ dân cư

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 8 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 8 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 8 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Lê Đại Hành, Phạm Hùng thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Trường Chinh thuộc một phần phường Bình Thuân

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 09/07/2026 đến 06:45:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Khu công nghiệp Phan Thiết thuọc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 09/07/2026 đến 06:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Gò Tranh và một phần đường Nguyễn Hội thuộc một phần phường Hàm Thắng, xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dinh Bà một phần đường Ung Chiếm, Hàn Mặc Tử thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Hồ Xuân Hương thuộc phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Thông khu vực dốc Lầu Ông Hoàng đến đầu đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Bông Trắng 1 thuộc một phần đường Thủ Khoa Huân phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp TĐC Đông Xuân An 1 thuộc một phần đường Phạm Hùng phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Xuân Thuỷ thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Sắc Kim, Nguyễn Trãi thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hẽm 238 Thủ Khoa Huân khu vực hẽm 238 đường Thủ Khoa Huân thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp, DT 715, Hồ Quang Cảnh khu vực thôn Thiện Trung, Thiện Hoà, Thiện Sơn, Thiện An, Thiện Bình thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Hội, Hồ Ngọc Lâu, Từ Văn Tư, Lương Văn Năm thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/07/2026 đến 06:45:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Hội khu vực ngã tư Phạm Ngọc Thạch đến khu vực Nhà máy Đèn thuộc một phần phường Phan Thiết, phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/07/2026 đến 15:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Tại Chức thuộc một phần đường Trần Hưng Đạo thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/07/2026 đến 15:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp TĐC Đông Xuân An 2 thuộc một phần đường Phạm Hùng phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/07/2026 đến 15:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Đông Xuân An 4 thuộc một phần đường Võ Chí Công phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/07/2026 đến 15:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh khách hàng Nguyễn Văn Trí khu vực xã Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 10:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Hội, Hồ Ngọc Lâu, Từ Văn Tư, Lương Văn Năm thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 12/07/2026 đến 15:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần Thôn 5 Liên Hương, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 13:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn 1,2,3 Phước Thể, Thôn 1-14 Liên Hương và Thôn 1,2,3 Bình Thạnh -xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 13:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Lương, dọc Quốc Lộ 1A, Hòa Minh- Xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Sơn, thôn Vĩnh Hải- xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Sơn , thôn Vĩnh Hải- xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Nha Mé, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Hiệp Đức 2, Thôn Hà Thủy 2- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Hà Thủy 2, 3- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/07/2026 đến 12:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Xuân Giang 2- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6, 7, 8, 9, 10 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6, 11, 12, 13 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khu vực thôn Mê Pu 1, 2, 3,4,5,6,8,9 xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 10:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Khu vực Sông Phan - xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 12:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện La Gi

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 8 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Phú Quý





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Ngũ Phụng 2, thôn Thương Châu, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm UBX Tam Thanh, thôn Hội An, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Linh Quang, thôn Triều Dương, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Mất điện Khách hàng nhánh Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và khoáng sản Đồng Tiến Bình Thuận (Mỏ Đá 6), Cty Cổ phần Tân Việt Phát, thôn 1, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 6, thôn 7, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 12:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 08/07/2026 đến 07:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 08/07/2026 đến 07:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:15:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:15:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Sơn, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Sơn, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Thuận Minh, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Kê Gà, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Tiến xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Phong, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm, một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Tuyên Quang, một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/07/2026 đến 06:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Hòa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Trung, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm, một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Tuyên Quang, một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Ka Líp, Bon Thóp, Ta Moon, xã Phan Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Lương Trung, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 11:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/07/2026 đến 11:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 8 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 8 - 12/7/2026.