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Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Cúp điện từ 6h đến 17h nhiều hộ dân cư

Thứ tư, 14:03 08/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 8 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 8 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Cúp điện từ 6h đến 17h nhiều hộ dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 8 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết


KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Lê Đại Hành, Phạm Hùng thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục đường Trường Chinh thuộc một phần phường Bình Thuân

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 09/07/2026 đến 06:45:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Khu công nghiệp Phan Thiết thuọc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 09/07/2026 đến 06:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Gò Tranh và một phần đường Nguyễn Hội thuộc một phần phường Hàm Thắng, xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dinh Bà một phần đường Ung Chiếm, Hàn Mặc Tử thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/07/2026 đến 15:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Hồ Xuân Hương thuộc phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Thông khu vực dốc Lầu Ông Hoàng đến đầu đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Bông Trắng 1 thuộc một phần đường Thủ Khoa Huân phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm biến áp TĐC Đông Xuân An 1 thuộc một phần đường Phạm Hùng phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục đường Xuân Thuỷ thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Sắc Kim, Nguyễn Trãi thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hẽm 238 Thủ Khoa Huân khu vực hẽm 238 đường Thủ Khoa Huân thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp, DT 715, Hồ Quang Cảnh khu vực thôn Thiện Trung, Thiện Hoà, Thiện Sơn, Thiện An, Thiện Bình thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Hội, Hồ Ngọc Lâu, Từ Văn Tư, Lương Văn Năm thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/07/2026 đến 06:45:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Hội khu vực ngã tư Phạm Ngọc Thạch đến khu vực Nhà máy Đèn thuộc một phần phường Phan Thiết, phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/07/2026 đến 15:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Tại Chức thuộc một phần đường Trần Hưng Đạo thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/07/2026 đến 15:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm biến áp TĐC Đông Xuân An 2 thuộc một phần đường Phạm Hùng phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/07/2026 đến 15:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Đông Xuân An 4 thuộc một phần đường Võ Chí Công phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/07/2026 đến 15:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh khách hàng Nguyễn Văn Trí khu vực xã Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 10:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Hội, Hồ Ngọc Lâu, Từ Văn Tư, Lương Văn Năm thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 12/07/2026 đến 15:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tuy Phong


KHU VỰC: Một phần Thôn 5 Liên Hương, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 13:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn 1,2,3 Phước Thể, Thôn 1-14 Liên Hương và Thôn 1,2,3 Bình Thạnh -xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 13:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Lương, dọc Quốc Lộ 1A, Hòa Minh- Xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Sơn, thôn Vĩnh Hải- xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Sơn , thôn Vĩnh Hải- xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Nha Mé, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Hiệp Đức 2, Thôn Hà Thủy 2- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Hà Thủy 2, 3- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/07/2026 đến 12:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Xuân Giang 2- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Linh


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6, 7, 8, 9, 10 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6, 11, 12, 13 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện khu vực thôn Mê Pu 1, 2, 3,4,5,6,8,9 xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 10:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hàm Tân


KHU VỰC: Khu vực Sông Phan - xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 12:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện La Gi

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 8 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Phú Quý


KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Ngũ Phụng 2, thôn Thương Châu, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm UBX Tam Thanh, thôn Hội An, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Linh Quang, thôn Triều Dương, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc


KHU VỰC: Mất điện Khách hàng nhánh Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và khoáng sản Đồng Tiến Bình Thuận (Mỏ Đá 6), Cty Cổ phần Tân Việt Phát, thôn 1, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn 6, thôn 7, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 12:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam


KHU VỰC: Một phần thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 08/07/2026 đến 07:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 08/07/2026 đến 07:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:15:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:15:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Lập Sơn, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Phú Sơn, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Thuận Minh, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Kê Gà, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Minh Tiến xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Phong, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm, một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Tuyên Quang, một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/07/2026 đến 06:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Minh Hòa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Nam Trung, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm, một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Tuyên Quang, một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bắc Bình


KHU VỰC: Thôn Ka Líp, Bon Thóp, Ta Moon, xã Phan Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Lương Trung, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 11:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/07/2026 đến 11:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 8 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 8 - 12/7/2026.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Cúp điện từ 6h đến 17h nhiều hộ dân cư - Ảnh 2.Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7 - 12/7/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

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Bất động sản nửa cuối năm 2026 có phải là kênh đầu tư hấp dẫn?

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GĐXH - Theo đánh giá của các chuyên giá bất động sản, thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 đang có dấu hiệu chững lại, duy trì mức độ an toàn, ổn định. Đây cũng là giai đoạn có sự phân hóa rõ rệt, nhà đầu tư vẫn có nhiều ưu đãi.

Bảo Tín Minh Châu thông báo nóng tới toàn bộ khách hàng liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo Tín Minh Châu thông báo nóng tới toàn bộ khách hàng liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo vệ người tiêu dùng - 36 phút trước

GĐXH - Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo khách hàng tuyệt đối cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng, đặc biệt là giao dịch qua mạng.

iPhone Pro Max giá chỉ từ 13,9 triệu đồng đáng mua nhất: Chọn iPhone 13 Pro Max hay iPhone 16 Pro Max?

iPhone Pro Max giá chỉ từ 13,9 triệu đồng đáng mua nhất: Chọn iPhone 13 Pro Max hay iPhone 16 Pro Max?

Giá cả thị trường - 36 phút trước

GĐXH - iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max sở hữu màn hình lớn, thời lượng pin bền bỉ và hiệu năng đỉnh cao nên dù đã cũ nhưng vẫn đáng mua nhất năm 2026 mà bạn không nên bỏ qua.

Cạnh tranh Kia Seltos, Hyundai Creta điện giá chỉ 303 triệu đồng ADAS cấp độ 2, tăng tốc 100km chỉ 7,9 giây, chạy xa tới 510km/1 lần sạc, rẻ hơn Kia Morning

Cạnh tranh Kia Seltos, Hyundai Creta điện giá chỉ 303 triệu đồng ADAS cấp độ 2, tăng tốc 100km chỉ 7,9 giây, chạy xa tới 510km/1 lần sạc, rẻ hơn Kia Morning

Giá cả thị trường - 51 phút trước

GĐXH - Hyundai vừa áp dụng mô hình thuê pin Battery-as-a-Service (BaaS) cho mẫu Creta Electric, kéo giá khởi điểm xuống mức chỉ 303 triệu đồng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khách hàng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khách hàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới giằng co, chờ quyết định của Fed.

Rẻ hơn xe điện, xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị nổi bật cạnh tranh Honda Vision, Yamaha Janus

Rẻ hơn xe điện, xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị nổi bật cạnh tranh Honda Vision, Yamaha Janus

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc đến từ Ấn Độ đang thu hút sự chú ý khi sở hữu loạt trang bị nổi bật, mức giá cạnh tranh và được xem là đối thủ tiềm năng của Honda Vision, Yamaha Janus.

Tỷ giá USD hôm nay 8/7: Tín hiệu vui từ thị trường ngoại tệ- đồng Đô la Mỹ phục hồi trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 8/7: Tín hiệu vui từ thị trường ngoại tệ- đồng Đô la Mỹ phục hồi trở lại

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 8/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Giá bạc hôm nay 8/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm sâu

Giá bạc hôm nay 8/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm sâu

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 8/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm mạnh xuống vùng 61- 62 triệu đồng/kg.

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17,7 triệu đồng đẹp tựa Lead khiến người dùng bất ngờ vì chạy êm và đi xa tới 100km

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17,7 triệu đồng đẹp tựa Lead khiến người dùng bất ngờ vì chạy êm và đi xa tới 100km

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, động cơ Bosch 2.000W, quãng đường khoảng 100 km mỗi lần sạc cùng nhiều trang bị thực dụng cho đô thị.

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Xe máy điện Honda nhập về Việt Nam giá chỉ 13,8 triệu đồng động cơ 1.200W, đi tới 80km/lần sạc, không cần bằng lái

Xe máy điện Honda nhập về Việt Nam giá chỉ 13,8 triệu đồng động cơ 1.200W, đi tới 80km/lần sạc, không cần bằng lái

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GĐXH - Xe máy điện Honda thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1.200W cùng quãng đường khoảng 80km/lần sạc, là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc dưới 15 triệu đồng.

Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm cao

Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm cao

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Trang bị ngang SH Mode, xe ga 125cc của Yamaha giá 37 triệu đồng đẹp cổ điển, có phanh ABS, rẻ như Vision

Trang bị ngang SH Mode, xe ga 125cc của Yamaha giá 37 triệu đồng đẹp cổ điển, có phanh ABS, rẻ như Vision

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Ô tô điện giá 459 triệu đồng bán ở Việt Nam: Trang bị "vượt tầm giá", đi 400 km/sạc, đẹp phong cách

Ô tô điện giá 459 triệu đồng bán ở Việt Nam: Trang bị "vượt tầm giá", đi 400 km/sạc, đẹp phong cách

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