Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 - 8/3/2026: Cúp điện cả ngày thêm hàng loạt khu dân cư để sửa chữa
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 2 - 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 - 8/3/2026
Lịch cúp điện Cao Lãnh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Sa Đéc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Nha Mân
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng khách hàng Trần Văn Tuấn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/03/2026 đến 09:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Xuân Sỹ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/03/2026 đến 10:30:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng khách hàng Đỗ Văn Linh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/03/2026 đến 15:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Quốc Tuấn
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/03/2026 đến 17:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Bà Đình thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 10:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Bà Đình thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Vàm Cây Sộp, xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/03/2026 đến 11:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Dâu đến cuối Ngọn Mương Dâu thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/03/2026 đến 15:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Dâu đến Cầu Kinh Mới thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/03/2026 đến 16:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cầu Ngang Rạch Xẻo Lò thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Xóm Cưởi đến Chùa Pháp Đăng thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Vàm Gộc Gừa đến đến cuối rạch Gộc Gừa thuộc xã Hòa Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Vàm Xếp Rượu đến cầu Ông Ngủ thuộc xã Tân Nhuận Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ rạch Ông Kế đến Nghĩa trang Phú Thạnh thuộc xã Tân Phú Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Vàm Gộc Gừa đến đến cuối rạch Gộc Gừa thuộc xã Tân Nhuận Đông
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Cái Xếp đến Cầu Rạch Lá thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Ngã Cạy thuộc xã Tân Phú Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bạch Thương Phẩm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lai Vung
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân An, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/03/2026 đến 12:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/03/2026 đến 17:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/03/2026 đến 15:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/03/2026 đến 15:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành, ấp 1, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thới, ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, ấp Tân Thuận, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ Ngã Ba Tân Thuận đến Bờ Đĩa, từ cầu Chữ Y đến cầu Á Rặt)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 4, xã Hòa Long, một phần ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hội, ấp Long Bình, xã Hòa Long, một phần ấp Thới Mỹ 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Hộ Xã Đường đến cầu Kênh Ranh)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Tân Hồng
KHU VỰC: Mất điện một phần xã An Phước ( khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Hải đến nhà ông Huỳnh Biên Giới ).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/03/2026 đến 14:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp An Phát xã An Phước (khu vực từ nhà ông Phạm Văn Tuân đến nhà ông Võ Văn Đức).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chiến Thắng xã Tân Hộ Cơ (khu vực từ nhà ông Lê Hữu Nghĩa đến nhà bà Hà Thị Thu Hương).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tháp Mười
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/03/2026 đến 10:30:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/03/2026 đến 11:30:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/03/2026 đến 14:30:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/03/2026 đến 15:30:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/03/2026 đến 16:30:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 09:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 15:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 và Mỹ Phước 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 15:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/03/2026 đến 10:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/03/2026 đến 11:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/03/2026 đến 14:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tân xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/03/2026 đến 15:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Láng Biển 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/03/2026 đến 16:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 09:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/03/2026 đến 10:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/03/2026 đến 14:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/03/2026 đến 15:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/03/2026 đến 16:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phước 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 09:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm bơm Mỹ Phước 1 bị chảy dầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phước 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 14:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Điền xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 15:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/03/2026 đến 15:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 09:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm Công nghệ Dingxin
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/03/2026 đến 10:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nam 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 14:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: tại trạm Công ty Tỷ Thạc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Đất Liền, xã Mỹ Thọ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/03/2026 đến 17:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực Khóm 13, Phường Mỹ Ngãi, một phần khu vực ấp 5, âp 6, ấp 10, ấp 11, ấp 13 xã Phong Mỹ (Mất điện khu vực Bà Bạch-Lung Môn)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Xương, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần CDC Mỹ Xương)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Xương, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lấp Vò
KHU VỰC: Khu vực Chợ Mương Điều xã Tân Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 10:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Rạch Gò Dầu xã Tân Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Xóm Lộ xã Tân Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Rạch Mương Chùa xã Mỹ An Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Cầu Xẻo Đào xã Tân Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Bình
KHU VỰC: Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực đường Phương Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/03/2026 đến 12:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Phan Văn Thuộc xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/03/2026 đến 12:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Phạm Như Ý xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/03/2026 đến 12:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực đường Phương Minh)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/03/2026 đến 14:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Phan Văn Ngợi xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/03/2026 đến 14:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm NTTS Vĩnh Hoàn xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/03/2026 đến 17:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Nam Thanh Long xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/03/2026 đến 17:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận B, xã Thanh Bình (khu vực Kênh 2/9 từ trạm bơm ông Cò đến Chợ Tân Phú)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực QL3 gần cổng chào Cụm công nghiệp Bình Thành)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 16:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm NTTS Vĩnh Hoàn 3 xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 12:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Đinh Phước Tường xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 12:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm NTTS Vĩnh Hoàn 1 xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/03/2026 đến 14:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Võ Văn Hạnh xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm NTTS Vĩnh Hoàn 2 xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trạm Bơm Bảy Kiệt, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 12:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Bơm kinh 2/9 (2), xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 12:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà thờ Bến Dinh xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 12:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Nguyễn Thành Các /11A xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 12:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Bơm ấp 2 Phú Lợi, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/03/2026 đến 14:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Nguyễn Hồng Lâm 2 xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/03/2026 đến 14:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trạm Bơm Trần Thị Lệ Thuỷ, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Bơm Nguyễn Văn Hờ, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Nguyễn Văn Vũ xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Cty CP Bến Tre xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Bơm Xẻo Da 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 12:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Bơm Năm Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 12:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Nguyễn Văn Phương 1 xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 12:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm NR Trần Quế Thạnh /13/1 xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Bùi Văn Nguyên, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Bơm Kinh Hội Đồng, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Bơm Tân Phú, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Vựa Ớt Quốc Việt, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Bao Bì Tạ Minh Hải xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà thờ Ấp Trung Tân Quới xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Phan Hoàng Lam xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà thờ Fatima xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Cơ sở tái chế phế liệu ông Giom xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Nông
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Đinh Văn Được
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/03/2026 đến 09:30:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Phú Ninh 2
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/03/2026 đến 11:30:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trung Tâm Dạy Nghề Tam Nông
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/03/2026 đến 15:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm nuớc nuôi cá Phú Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/03/2026 đến 17:00:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Phi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Trần Văn Trà 2
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K10 và toàn bộ khu vực ấp K11, ấp K12, xã Tam Nông. (Khu vực từ Cầu K10 dọc theo đừng ĐT 843 đến cầu K12, giáp ranh xã An Phước).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện trạm May An Long 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Sạc VinFast Tân Cường
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Số 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 09:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bưng Sấm, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Võ Văn Lành đến nhà ông Lưu Văn Hạnh).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm HTX Tân Tiến 2
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Lê Bảo Sơn
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Trưa
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Ngự
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Hatchback cỡ nhỏ giá 185 triệu đồng thiết kế trẻ trung, trang bị đẳng cấp, camera toàn cảnh 540 độ rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH khách Việt nhìn sẽ mêGiá cả thị trường - 15 phút trước
GĐXH - Hatchback gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa mức giá dễ tiếp cận, thiết kế hiện đại và mô hình sở hữu linh hoạt.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 2 - 8/3/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu vực để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 38 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 2 - 8/3/2026): Khu vực dân cư bị cúp điện tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Từ 2026, kinh doanh phải tuân thủ chặt nguyên tắc hóa đơn điện tửSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Cùng với việc tăng cường quản lý kê khai thuế, quy định về hóa đơn điện tử cũng đang được siết chặt hơn. Theo Điều 26 Luật Quản lý thuế 2025, việc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là trách nhiệm pháp lý trực tiếp của tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh.
Giá iPhone 14 mới nhất giảm cực mạnh, xứng danh iPhone xịn rẻ nhất Việt Nam, thích hợp làm quà 8/3 cho chị emGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - GIá iPhone 14 vẫn đang sẵn hàng tại Việt Nam với tư cách là iPhone mới rẻ nhất.
Giá vàng hôm nay 2/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý biến động ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và nhẫn SJC tiếp tục điều chỉnh lên gần 189 triệu đồng/lượng (tăng 1,6 triệu đồng/lượng).
Trải nghiệm xe máy điện giá 18,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, tải trọng lớn, pin khỏe, tốc độ cao, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá 18,5 triệu đồng gây chú ý với tốc độ 55 km/h, đi 80–85 km mỗi lần sạc, thiết kế gọn nhẹ, phù hợp học sinh và đô thị.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 2 - 8/3/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khách hàng để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Xe ga 125cc giá 21,9 triệu đồng của Honda thiết kế chất hơn cả SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 21,9 triệu đồng, đẹp lấn át Vision và SH Mode.
Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2 - 8/3/2026: Cập nhật danh sách khu vực bị mất điện mới nhấtSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 125cc giá 21,9 triệu đồng của Honda thiết kế chất hơn cả SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 21,9 triệu đồng, đẹp lấn át Vision và SH Mode.