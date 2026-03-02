Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2 - 8/3/2026: Cập nhật danh sách khu vực bị mất điện mới nhất

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 2 - 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2 - 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2 - 8/3/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Bù Đăng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Riềng





KHU VỰC: Một phần thôn phú Hưng , xã Phú Riềng , tỉnh Đồng nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:30:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chơn Thành





KHU VỰC: Nhánh rẽ Thành Tâm 54AB tuyến 477 Chơn Thành - Minh Hòa. Khu phố Thành Tâm 2 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 10:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Lộc Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Bù Đốp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Đồng Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Bù Gia Mập

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Hớn Quản

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.