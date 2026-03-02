Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2 - 8/3/2026: Cập nhật danh sách khu vực bị mất điện mới nhất
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Nai
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 2 - 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2 - 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2 - 8/3/2026
Lịch cúp điện Đồng Xoài
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Phước Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Bù Đăng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Phú Riềng
KHU VỰC: Một phần thôn phú Hưng , xã Phú Riềng , tỉnh Đồng nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:30:00 ngày 03/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chơn Thành
KHU VỰC: Nhánh rẽ Thành Tâm 54AB tuyến 477 Chơn Thành - Minh Hòa. Khu phố Thành Tâm 2 phường Chơn Thành tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 10:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Lộc Ninh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Bù Đốp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Đồng Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Bù Gia Mập
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Hớn Quản
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Trấn Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Dầu Dây
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Trị An
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Long Khánh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Xuân Lộc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Định Quán
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Long Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Nhơn Trạch
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Cẩm Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Trảng Bom
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Lịch cúp điện Long Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 - 8/3/2026.
Xe ga 125cc giá 21,9 triệu đồng của Honda thiết kế chất hơn cả SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 17 phút trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 21,9 triệu đồng, đẹp lấn át Vision và SH Mode.
Những loại hoa nào đang được chị em thi nhau ‘săn đón’ trong dịp Rằm tháng Giêng năm 2026?Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH - Gần đến ngày Rằm tháng Giêng năm 2026, nhiều loại hoa được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm, cúng lễ của người tiêu dùng.
Hộ kinh doanh bán hàng online kê khai, nộp thuế như nào từ năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH - Theo quy định, hiện nay, việc kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số sẽ được phân định trách nhiệm dựa trên tính năng của nền tảng kinh doanh.
Trải nghiệm xe máy điện giá 23,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vision, thiết kế gọn gàng, động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá chưa tới 25 triệu gây chú ý với động cơ 1.500W, đi khoảng 100km/lần sạc, thiết kế gọn gàng và vận hành ổn định trong đô thị.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Hai ngày 2/3/2026: Một số khu dân cư cả ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 2/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán toà căn hộ dịch vụ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ DừaGiá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Đống Đa cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 1/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 1/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Lịch cúp điện An Giang thứ Hai ngày 2/3/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong danh sách mất điện?Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 2/3/2026 một số nơi thuộc khu vực An Giang sẽ bị mất điện.
Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp gia đình đi trong đô thịGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô hiện được niêm yết tại Việt Nam với giá từ 197 - 231 triệu đồng, trở thành ô tô mới có giá bán thấp nhất thị trường.
Giá xe Vision 2026 mới nhất giảm mạnh dịp đầu năm, thấp chưa từng có, khách đua chốt thay LEAD và SH Mode vì rẻGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá xe Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.
Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, pin khỏe, đi 81km/1 lần sạc, rẻ hơn cả Vision sẽ bán ở Việt NamGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế sang trọng như SH Mode, dễ hút khách hơn Vision và LEAD với mức giá hấp dẫn chỉ 29 triệu đồng.