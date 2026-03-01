Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp gia đình đi trong đô thị

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Wuling Hongguang Mini EV. Ảnh: Tổng hợp

Wuling Hongguang Mini EV là sản phẩm của liên doanh GM - SAIC - Wuling. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng tối giản cùng nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung, hướng đến nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc các cá nhân, gia đình nhỏ có nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Cả hai phiên bản đều sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất 26,8 mã lực và mô-men xoắn 85 Nm. Tốc độ tối đa theo công bố đạt 100 km/giờ.

Khoang nội thất hướng tới sự đa dụng. Ảnh: Tổng hợp

Xe trang bị pin LFP với hai tùy chọn dung lượng: 9,6 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 120 km sau mỗi lần sạc đầy và 13,9 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 170 km.

Hãng cung cấp bộ sạc 1,5 kW theo xe. Khi sử dụng nguồn điện dân dụng 220V tại nhà, thời gian sạc đầy pin 9,6 kWh khoảng 6,5 giờ, trong khi bản 13,9 kWh cần khoảng 9 giờ.

Với mức giá dễ tiếp cận cùng chi phí vận hành thấp, Wuling Hongguang Mini EV đang được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng cần một phương tiện di chuyển cơ bản trong nội đô.

Wuling Hongguang Mini EV - mẫu ô tô điện giá chỉ từ 197 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Trong phân khúc mini điện này, ngoài Wuling Hongguang Mini EV còn có thêm VinFast Minio Green, Bestune Xiaoma và đặc biệt không thể nhắc tới “vua phân khúc” VinFast VF 3.

Các mẫu xe này với thiết kế nhỏ gọn, giúp dễ dàng di chuyển trong những cung đường nhỏ hẹp tại các thành phố và cũng được xem là chiếc xe thứ 2 cho những gia đình có điều kiện đã sở hữu một chiếc xe khác đáp ứng các nhu cầu di chuyển xa, hay đòi hỏi sự rộng rãi.

Giá ô tô Wuling Hongguang Mini EV

Mẫu xe điện cỡ nhỏ Wuling Hongguang Mini EV hiện được niêm yết tại Việt Nam với giá từ 197 - 231 triệu đồng, trở thành ô tô mới có giá bán thấp nhất thị trường.

Tại Việt Nam, mẫu xe này được TMT Motors giới thiệu lần đầu vào tháng 6/2023 với mức giá từ 239 - 279 triệu đồng.

