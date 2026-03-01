Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp gia đình đi trong đô thị
GĐXH - Xe ô tô hiện được niêm yết tại Việt Nam với giá từ 197 - 231 triệu đồng, trở thành ô tô mới có giá bán thấp nhất thị trường.
Xe ô tô ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, trang bị tiện ích
Wuling Hongguang Mini EV là sản phẩm của liên doanh GM - SAIC - Wuling. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng tối giản cùng nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung, hướng đến nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc các cá nhân, gia đình nhỏ có nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.
Cả hai phiên bản đều sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất 26,8 mã lực và mô-men xoắn 85 Nm. Tốc độ tối đa theo công bố đạt 100 km/giờ.
Xe trang bị pin LFP với hai tùy chọn dung lượng: 9,6 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 120 km sau mỗi lần sạc đầy và 13,9 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 170 km.
Hãng cung cấp bộ sạc 1,5 kW theo xe. Khi sử dụng nguồn điện dân dụng 220V tại nhà, thời gian sạc đầy pin 9,6 kWh khoảng 6,5 giờ, trong khi bản 13,9 kWh cần khoảng 9 giờ.
Với mức giá dễ tiếp cận cùng chi phí vận hành thấp, Wuling Hongguang Mini EV đang được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng cần một phương tiện di chuyển cơ bản trong nội đô.
Trong phân khúc mini điện này, ngoài Wuling Hongguang Mini EV còn có thêm VinFast Minio Green, Bestune Xiaoma và đặc biệt không thể nhắc tới “vua phân khúc” VinFast VF 3.
Các mẫu xe này với thiết kế nhỏ gọn, giúp dễ dàng di chuyển trong những cung đường nhỏ hẹp tại các thành phố và cũng được xem là chiếc xe thứ 2 cho những gia đình có điều kiện đã sở hữu một chiếc xe khác đáp ứng các nhu cầu di chuyển xa, hay đòi hỏi sự rộng rãi.
Giá ô tô Wuling Hongguang Mini EV
Mẫu xe điện cỡ nhỏ Wuling Hongguang Mini EV hiện được niêm yết tại Việt Nam với giá từ 197 - 231 triệu đồng, trở thành ô tô mới có giá bán thấp nhất thị trường.
Tại Việt Nam, mẫu xe này được TMT Motors giới thiệu lần đầu vào tháng 6/2023 với mức giá từ 239 - 279 triệu đồng.
Ô tô điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giá
Thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều ô tô giá rẻ, khởi điểm chỉ ở mức 200 triệu đồng, người mua đã sở hữu được 'giấc mơ 4 bánh'.
Ô tô điện Wuling Hongguang Mini EV: 197 - 231 triệu đồng
Wuling Hongguang Mini EV không còn là mẫu xe quá xa lạ với người Việt. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này lần đầu được đơn vị phân phối TMT Motors giới thiệu đến người dùng trong nước vào tháng 6.2023, với mức giá từ 239 - 279 triệu đồng.
Tuy nhiên dưới sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, thương hiệu Trung Quốc buộc phải nhiều lần điều chỉnh giá bán cho Mini EV. Hiện tại, mẫu xe điện Trung Quốc có mức niêm yết cho 2 phiên bản lần lượt 197 triệu đồng và 231 triệu đồng. Là mẫu ô tô rẻ nhất thị trường.
Ô tô điện VinFast VF 3: 299 triệu đồng
Không lâu sau sự xuất hiện của Wuling Hongguang Mini EV, tháng 5.2024, thị trường ô tô Việt Nam chào đón thêm một mẫu xe khác cũng thuộc phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ giá rẻ là VinFast VF 3. Thời điểm ra mắt, mẫu xe thương hiệu Việt này được phân phối 2 tùy chọn có giá dao động từ 235 - 315 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại, VF 3 chỉ còn phiên bản duy nhất bán kèm pin, giá 299 triệu đồng.
Ô tô điện Bestune Xiaoma: 199 triệu đồng
Ngoài 2 cái tên kể trên, thị trường ô tô Việt trong năm 2025 vừa chào đón thêm một mẫu ô tô cỡ siêu nhỏ khác có tên gọi Bestune Xiaoma. "Tân binh" từ Trung Quốc cũng có kết cấu 2 cửa và 4 chỗ ngồi. Kích thước dài, rộng, cao lần lượt 3.000 x 1.510 x 1.630 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 1.953 mm; định vị nằm giữa Wuling Hongguang Mini EV và VinFast VF 3.
Tại Việt Nam, Bestune Xiaoma mở bán một phiên bản với giá khá dễ tiếp cận, ở mức 199 triệu đồng. Dù vậy, xe trang bị tính năng không thua kém những mẫu mã cùng phân khúc.
Ô tô điện Baojun Yep: 260 triệu đồng
Đây là mẫu xe thuộc thương hiệu Baojun, được phát triển và phân phối bởi liên doanh SGMW (SAIC-GM-Wuling).
Baojun Yep có giá từ 260 đến 280 triệu đồng.
