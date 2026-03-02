Từ 2026, kinh doanh phải tuân thủ chặt nguyên tắc hóa đơn điện tử
GĐXH - Cùng với việc tăng cường quản lý kê khai thuế, quy định về hóa đơn điện tử cũng đang được siết chặt hơn. Theo Điều 26 Luật Quản lý thuế 2025, việc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là trách nhiệm pháp lý trực tiếp của tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh.
Việc siết chặt quản lý thuế không chỉ dừng lại ở khâu kê khai, mà còn được thể hiện rõ trong các quy định về hóa đơn điện tử. Tại Điều 26 Luật Quản lý thuế 2025, hóa đơn điện tử trở thành yêu cầu bắt buộc đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh, đặt ra trách nhiệm pháp lý rõ ràng và trực tiếp hơn bao giờ hết.
Luật quy định, khi phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người kinh doanh phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua, trừ các trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định không phải sử dụng. Hóa đơn phải được lập theo đúng định dạng chuẩn dữ liệu, ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về thuế và kế toán, bảo đảm phản ánh trung thực, đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đặc biệt, người lập hóa đơn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hóa đơn đã phát hành.
Hóa đơn điện tử hiện nay được phân thành ba loại gồm: hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Tùy theo đối tượng và điều kiện cụ thể, người nộp thuế sẽ áp dụng loại hóa đơn phù hợp theo hướng dẫn của Chính phủ. Với những hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện sử dụng thường xuyên nhưng có nhu cầu xuất hóa đơn, pháp luật yêu cầu phải thực hiện khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã cho từng lần phát sinh.
Để thực hiện đúng quy định, người nộp thuế không chỉ dừng ở việc lập hóa đơn mà còn phải chủ động xây dựng, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ, bảo mật và truy xuất dữ liệu hóa đơn điện tử theo chuẩn quy định. Việc đăng ký, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân thủ đồng thời pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán và thuế. Dữ liệu hóa đơn được quản lý tập trung, thống nhất, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, có khả năng kết nối, chia sẻ với các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Đáng chú ý, cơ quan thuế có trách nhiệm tổ chức, xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở phân tích rủi ro, cơ quan thuế có thể áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, bao gồm cả việc ngừng hoặc tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp được xác định có rủi ro cao về thuế và hóa đơn. Đây được xem là công cụ quan trọng nhằm phòng ngừa gian lận và thất thu ngân sách.
Bên cạnh đó, các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, bao gồm dịch vụ lập, truyền, lưu trữ hóa đơn có mã, không có mã hoặc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế – phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về kỹ thuật, nhân sự, bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các đơn vị này đồng thời có trách nhiệm xây dựng cơ chế kiểm tra, phát hiện, cảnh báo rủi ro trong quá trình sử dụng hóa đơn và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế khi cần thiết.
Không chỉ đặt trách nhiệm lên người bán, luật còn trao quyền và nghĩa vụ cho người mua. Khi giao dịch hàng hóa, dịch vụ, người mua có quyền yêu cầu người bán lập và cung cấp hóa đơn điện tử. Pháp luật cũng quy định các biện pháp khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn, thậm chí khen thưởng đối với trường hợp tố giác hành vi không lập và giao hóa đơn điện tử, với kinh phí bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo dự toán chi thường xuyên hằng năm.
Nhìn tổng thể, quy định bắt buộc về hóa đơn điện tử không đơn thuần là một yêu cầu kỹ thuật, mà là bước tiến quan trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và công bằng. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc tuân thủ đúng nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử sẽ là nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý thuế và củng cố niềm tin của thị trường.
