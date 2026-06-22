Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 22 - 28/6/2026: Sẽ cắt điện cả ngày nhiều khu vực để bảo trì đường dây

Thứ hai, 07:10 22/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 22 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 22 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 22 - 28/6/2026: Sẽ cắt điện cả ngày nhiều khu vực để bảo trì đường dây - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 22 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều


KHU VỰC: một phần đường 30/4 từ đầu đường Trần Ngọc Quế bên phải đi đến đường Nguyễn Văn Linh rẽ phải đến đầu đường 3/2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Trần Quang Khải từ đường Nguyễn Trãi đến đường Ung Văn Khiêm Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 12:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Văn Linh từ ngã tư đường 3/2 bên phải đi đến hẻm 28, 38 và đến quán Cá Lóc Phú Lộc Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KDC số 5 đường 30/4 TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường CMT8 từ đường Đoàn Thị Điểm đi đến chân cầu Cồn Khương và đến đầu hẻm 44 Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 10:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường 30/4 từ ngã tư Nguyễn Văn Linh bên trái đi đến hẻm 391, hẻm 278 và đến khoa ngoại ngữ ĐHCT TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Hòa Bình từ hẻm 12 đi đến đường Đề Thám và hẻm 16, hẻm 33, hẻm 44 và đến hẻm 51, đi tiếp đến đường Lý Tự Trọng đến hẻm 2 và đến đầu hẻm 86. Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Răng


KHU VỰC: Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà-Phường Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 11:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đường Lê Hồng Nhi cặp sông Ba Láng thuộc KV 1 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/06/2026 đến 10:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Mỹ, Phú Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV Yên Thuận - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KV5 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/06/2026 đến 15:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ô Môn


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Trinh, khu vực Thới Trinh A - Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 09:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực KV Thới Thạnh, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/06/2026 đến 11:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực 3, khu vực 4, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/06/2026 đến 14:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực Thới Mỹ, khu vực Long Định, khu vực Phú Luông, phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực Bình Hòa A, khu vực Bình An, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thốt Nốt


KHU VỰC: Trạm Cty CP thủy sản Nha Trang, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty XNK CBLT Cần Thơ, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NTTS Lê Thanh Hải, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Cty CP XNK Phụng Hoàng, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 15:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm Siêu thị Co.opmart, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Minh Trí, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm SL Huỳnh Hữu Tâm, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm CS SX gạch Bình Thạnh, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NTTS Lê Ngọc Sáu, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm DNTN Hậu Phát, KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NM Vinh Phát, KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bình Thủy


KHU VỰC: Một phần Rạch Miễu Ông, P Long Tuyền,TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần cuối đường Trần Quang Diệu ( từ chợ cầu ván), đường Đồng Ngọc Sứ, P Bình Thủy,TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần cuối đường Huỳnh Phan Hộ,P Thới An Đông và một phần Rạch Chanh, KV Bình yên A, P Long Tuyền,TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Rạch Chanh, đường Huỳnh Phan Hộ, KV Bình Yên A, Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Rạch Chanh, đường Võ Văn Kiệt KV Bình Yên A, Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: hẻm 48 Huỳnh Phan Hộ, Phường Thới An Đông, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 16:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp H1, H2, Qui Lân 1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phong Điền


KHU VỰC: Các khu vực: Mỹ Hòa; Mỹ Phụng – Phường An Bình; một phần ấp Nhơn Lộc 1- xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Nhơn-phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Nhơn-phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Lộc-phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 23/06/2026 đến 14:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hưng; Nhơn Hưng A-xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các ấp: Trường Hòa A; Trường Phú A - Xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thới Lai


KHU VỰC: Ấp Đông Giang, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty Thành Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 11:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Đông Giang, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 15:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Định Yên, Định Khánh B, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Đông Thắng A, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 15:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Hòa, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Bình, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Lợi, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Đông Thắng , Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty TNHH LT Hữu Thông 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty TNHH LT Hữu Thông 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cờ Đỏ


KHU VỰC: Xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 10:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/06/2026 đến 10:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/06/2026 đến 13:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 22 - 28/6/2026: Sẽ cắt điện cả ngày nhiều khu vực để bảo trì đường dây - Ảnh 2.Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 19 - 21/6/2026: Khu vực Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên,… sẽ không có điện để dùng trong nhiều giờ

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 19 - 21/6/2026: 6h sáng hàng loạt hộ dân đã bị mất điện

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 19 - 21/6/2026: 6h sáng hàng loạt hộ dân đã bị mất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 19 - 21/6/2026: Khu vực Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên,… sẽ không có điện để dùng trong nhiều giờ

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 19 - 21/6/2026: Khu vực Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên,… sẽ không có điện để dùng trong nhiều giờ

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/6/2026: Số lượng hộ dân bị mất điện tiếp tục tăng mạnh

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/6/2026: Số lượng hộ dân bị mất điện tiếp tục tăng mạnh

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 17 - 21/6/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 17 - 21/6/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17 - 21/6/2026: Danh sách khu vực bị mất điện xếp hàng dài

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17 - 21/6/2026: Danh sách khu vực bị mất điện xếp hàng dài

Cùng chuyên mục

Trải nghiệm xe máy điện phong cách retro giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đi gần 100km/sạc, cốp rộng, chống nước đỉnh, mua như xe số Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện phong cách retro giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đi gần 100km/sạc, cốp rộng, chống nước đỉnh, mua như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 43 phút trước

GĐXH - Xe máy điện này gây chú ý nhờ thiết kế thời trang, đi xa tới 95km cùng động cơ 1.600W phù hợp nhu cầu đi học và đi làm hằng ngày.

‘Tuyệt chiêu’ giảm hóa đơn tiền điện trong những ngày hè nắng nóng, người tiêu dùng không nên bỏ qua

‘Tuyệt chiêu’ giảm hóa đơn tiền điện trong những ngày hè nắng nóng, người tiêu dùng không nên bỏ qua

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Trong những ngày hè nắng nóng, việc hóa đơn tiền điện tăng vọt khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi “đau đầu”, vậy làm thế nào để tiết kiệm tối đa chi phí tiền điện mà không cần tắt các thiết bị làm mát?

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/6/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 21/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có còn giảm?

Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có còn giảm?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng ở các thương hiệu. Trong khi giá vàng thế giới giảm so với tuần trước.

Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại phường Thanh Xuân 'tăng nhiệt' tháng 6/2026

Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại phường Thanh Xuân 'tăng nhiệt' tháng 6/2026

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã chạm ngưỡng 800 triệu đồng/m2.

Tỷ giá USD hôm nay 21/6: Đồng Đô la Mỹ giữ ổn định cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 21/6: Đồng Đô la Mỹ giữ ổn định cả khối ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 21/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 21/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục đang đi ngang, giá bán quanh vùng 67 triệu đồng/kg.

Loạt xe gầm cao giảm giá sốc tới 300 triệu đồng, cơ hội hiếm mua SUV cao cấp giá bình dân

Loạt xe gầm cao giảm giá sốc tới 300 triệu đồng, cơ hội hiếm mua SUV cao cấp giá bình dân

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe gầm cao ghi nhận nhiều mẫu có mức điều chỉnh từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tiền mặt, tạo cơ hội sở hữu xe với chi phí tối ưu cho người mua.

iPhone cũ đáng mua nhất thị trường: Giá chỉ từ 13,5 triệu đồng sang, xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

iPhone cũ đáng mua nhất thị trường: Giá chỉ từ 13,5 triệu đồng sang, xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 16 vẫn đang được săn lùng dù sức nóng của dòng iPhone 17 thống trị thị trường di động.

Hatchback mới giá 173 triệu đồng thiết kế có gu, trang bị hiện đại, nội thất cao cấp cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ ngang Honda SH

Hatchback mới giá 173 triệu đồng thiết kế có gu, trang bị hiện đại, nội thất cao cấp cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ ngang Honda SH

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hatchback mới có giá rẻ gần bằng Honda SH, hứa hẹn sẽ áp đảo hoàn toàn Hyundai Grand i10.

Xem nhiều

Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc giá 23 triệu đồng trang bị hiện đại, đi 100km hết chưa tới 2 lít xăng rẻ chỉ như Wave Alpha quay trở lại

Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc giá 23 triệu đồng trang bị hiện đại, đi 100km hết chưa tới 2 lít xăng rẻ chỉ như Wave Alpha quay trở lại

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga huyền thoại Honda SCR 125cc từng gây sốt 1 thời được bán trở lại sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,88 lít/100 km, giá khoảng 20 triệu đồng cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/6/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
iPhone cũ đáng mua nhất thị trường: Giá chỉ từ 13,5 triệu đồng sang, xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

iPhone cũ đáng mua nhất thị trường: Giá chỉ từ 13,5 triệu đồng sang, xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường
Thử đi xe ga 125cc Yamaha Grande Hybrid 2026 giá 46 triệu đồng, thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,66 lít/100 km xứng danh 'nữ hoàng tiết kiệm xăng' cực hợp cho chị em văn phòng

Thử đi xe ga 125cc Yamaha Grande Hybrid 2026 giá 46 triệu đồng, thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,66 lít/100 km xứng danh 'nữ hoàng tiết kiệm xăng' cực hợp cho chị em văn phòng

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đỉnh như Air Blade, rẻ ngang Vision sẵn sàng trở thành 'xe quốc dân' triệu người mê

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đỉnh như Air Blade, rẻ ngang Vision sẵn sàng trở thành 'xe quốc dân' triệu người mê

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top