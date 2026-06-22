Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 22 - 28/6/2026: Sẽ cắt điện cả ngày nhiều khu vực để bảo trì đường dây

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 22 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 22 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 22 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: một phần đường 30/4 từ đầu đường Trần Ngọc Quế bên phải đi đến đường Nguyễn Văn Linh rẽ phải đến đầu đường 3/2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trần Quang Khải từ đường Nguyễn Trãi đến đường Ung Văn Khiêm Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 12:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Văn Linh từ ngã tư đường 3/2 bên phải đi đến hẻm 28, 38 và đến quán Cá Lóc Phú Lộc Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KDC số 5 đường 30/4 TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường CMT8 từ đường Đoàn Thị Điểm đi đến chân cầu Cồn Khương và đến đầu hẻm 44 Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 10:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường 30/4 từ ngã tư Nguyễn Văn Linh bên trái đi đến hẻm 391, hẻm 278 và đến khoa ngoại ngữ ĐHCT TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Hòa Bình từ hẻm 12 đi đến đường Đề Thám và hẻm 16, hẻm 33, hẻm 44 và đến hẻm 51, đi tiếp đến đường Lý Tự Trọng đến hẻm 2 và đến đầu hẻm 86. Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà-Phường Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 11:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lê Hồng Nhi cặp sông Ba Láng thuộc KV 1 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/06/2026 đến 10:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV3 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Mỹ, Phú Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Yên Thuận - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV5 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/06/2026 đến 15:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Trinh, khu vực Thới Trinh A - Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 09:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực KV Thới Thạnh, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/06/2026 đến 11:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực 3, khu vực 4, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/06/2026 đến 14:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực Thới Mỹ, khu vực Long Định, khu vực Phú Luông, phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực Bình Hòa A, khu vực Bình An, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Trạm Cty CP thủy sản Nha Trang, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty XNK CBLT Cần Thơ, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTTS Lê Thanh Hải, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cty CP XNK Phụng Hoàng, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 15:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Siêu thị Co.opmart, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Minh Trí, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm SL Huỳnh Hữu Tâm, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm CS SX gạch Bình Thạnh, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTTS Lê Ngọc Sáu, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm DNTN Hậu Phát, KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NM Vinh Phát, KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Một phần Rạch Miễu Ông, P Long Tuyền,TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần cuối đường Trần Quang Diệu ( từ chợ cầu ván), đường Đồng Ngọc Sứ, P Bình Thủy,TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần cuối đường Huỳnh Phan Hộ,P Thới An Đông và một phần Rạch Chanh, KV Bình yên A, P Long Tuyền,TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Rạch Chanh, đường Huỳnh Phan Hộ, KV Bình Yên A, Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Rạch Chanh, đường Võ Văn Kiệt KV Bình Yên A, Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: hẻm 48 Huỳnh Phan Hộ, Phường Thới An Đông, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 16:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp H1, H2, Qui Lân 1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Các khu vực: Mỹ Hòa; Mỹ Phụng – Phường An Bình; một phần ấp Nhơn Lộc 1- xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Nhơn-phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Nhơn-phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Lộc-phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 23/06/2026 đến 14:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hưng; Nhơn Hưng A-xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Trường Hòa A; Trường Phú A - Xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Ấp Đông Giang, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Thành Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 11:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Giang, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 15:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Định Yên, Định Khánh B, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đông Thắng A, Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 15:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Hòa, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Bình, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Lợi, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Thắng , Xã Đông Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH LT Hữu Thông 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH LT Hữu Thông 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 10:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/06/2026 đến 10:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/06/2026 đến 13:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện