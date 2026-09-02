Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 2 – 6/9/2026: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 2 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 2 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 2 – 6/9/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Khu vực 7, phường Vị Thanh, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 10, phường Vị Tân, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhơn Thuận 1B, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: - Khu vực phường Ngã Bảy, phường Đại Thành, Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/09/2026 đến 06:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khu vực phường Ngã Bảy, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/09/2026 đến 06:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khu vực phường Ngã Bảy, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/09/2026 đến 06:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ; xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 16:30:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/09/2026 đến 07:45:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 16:45:00 ngày 05/09/2026 đến 17:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/09/2026 đến 06:45:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Phú -, Xã Vĩnh Tường, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ẤP 2 , Xã Vị Thủy, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Ấp 4, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 3, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/09/2026 đến 16:00:00 ngày 05/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp