Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Cúp điện từ 6h30 nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa

Thứ tư, 12:01 01/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 1 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 1 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Cúp điện từ 6h30 nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 1 – 5/7/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Vĩnh Phú 1 một phần đường Lê Lợi phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/07/2026 đến 15:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục đường Từ Văn Tư thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hiền Vương một phần đường Hiền Vương phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 15:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Khu phố E một phần khu phố E phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 15:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Thức Ăn Gia Súc khu vực Hẽm 487 Thủ Khoa Huân thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/07/2026 đến 15:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm biến áp 439 Thủ Khoa Huân khu vực Hẽm 439 Thủ Khoa Huân thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/07/2026 đến 15:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm Nguyễn Hội 1 thuộc một phần phường Phan Thiết.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/07/2026 đến 15:30:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tuy Phong

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 1 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Đức Linh


KHU VỰC: Mất điện thôn Võ Xu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, một phần thôn Nam Chính 2 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hàm Tân


KHU VỰC: Thôn Cô Kiều, thôn Phò Trì, thôn 3 - xã Sơn Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn 1, thôn 2, thôn 4 - xã Sơn Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Đá Mài 1, Đá Mài 2 - xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện La Gi


KHU VỰC: Toàn bộ khu vực xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Hiệp Trí - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 04/07/2026 đến 13:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu dân cư Ba Đăng - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/07/2026 đến 15:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Hiệp Thành - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến), đường Lý Thường Kiệt, đường Ngô Quyền, đường Hồ Xuân Hương, đường Phạm Hồng Thái, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nguyễn Trường Tộ, đường Nguyễn Huệ, đường Lê Văn Tám, đường Trưng Nhị - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Quý


KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Ngũ Phụng 1, thôn Quý Thạnh, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Bà Cạy, thôn Đông Hải, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 10:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc


KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Giáo, xã Hàm Thuận và một phần thôn Trũng Liêm, thôn 2, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 14:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Thuận Minh, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Điền, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Điền, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Sơn, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Thắng, thôn Phú Sơn, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Thắng, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam


KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 01/07/2026 đến 07:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:15:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Minh Hòa, một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 02/07/2026 đến 07:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Minh Hòa, một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA


KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 02/07/2026 đến 10:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 10:15:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 02/07/2026 đến 13:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Đằng Thành, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 02/07/2026 đến 14:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/07/2026 đến 14:45:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Đằng Thành, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/07/2026 đến 15:45:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Minh Hòa, một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:15:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 03/07/2026 đến 07:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, một phần thôn Phú Sum, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA


KHU VỰC: thôn Hàm Cần 2, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA


KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:15:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Phú Mỹ, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Lập Bình, Một phần thôn Lập Phước xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 16:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 16:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bắc Bình


KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, Bình Đức, Bình Tiến, Hiệp Phước, Xuân An 1, Xuân An 2, xã Bắc Bình; thôn Thái Thành, Tịnh Mỹ, Cảnh Diễn, xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Thái Bình, Thái Hòa, xã Hồng Thái; Thôn Thái Thành, Thái An, Cảnh Diễn, Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái; thôn Bình Liêm, Xuân An 1, Xuân An 2, Bình Hiếu, Hiệp Phước, Xuân Hội, Xuân Quang, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Thái Bình, Thái Hòa, xã Hồng Thái; Thôn Thái Thành, Thái An, Cảnh Diễn, Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: thôn 1, Bình Nghĩa, Bình Sơn,Bình Nhơn xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Cúp điện từ 6h30 nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa - Ảnh 2.Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Cúp điện cả ngày hầu hết các khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Cúp điện cả ngày hầu hết các khu dân cư

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Sẽ cúp điện từ 7h đến 18h nhiều khu vực

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Sẽ cúp điện từ 7h đến 18h nhiều khu vực

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Nhiều khu dân cư 5h sáng đã bị mất điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Nhiều khu dân cư 5h sáng đã bị mất điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khách hàng để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khách hàng để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus giảm mạnh, rẻ nhất Việt Nam màn lớn, pin khỏe vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Plus

Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus giảm mạnh, rẻ nhất Việt Nam màn lớn, pin khỏe vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Plus

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus đang giảm rẻ chưa từng thấy, với màn hình lớn ngang ngửa những mẫu Pro Max, bộ ba iPhone Plus có thể chứa những viên pin dung lượng cao và mang lại thời gian sử dụng tuyệt vời.

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn đồng/lượng, lùi về mốc hơn 146 triệu/lượng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Khu vực Sóc Trăng, Cù Lao Dung, Vĩnh Châu, Nhu Gia, Phú Lộc, Kế Sách,…nằm trong điện bị mất điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Khu vực Sóc Trăng, Cù Lao Dung, Vĩnh Châu, Nhu Gia, Phú Lộc, Kế Sách,…nằm trong điện bị mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ khối ngân hàng, thị trường tự do ổn định

Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ khối ngân hàng, thị trường tự do ổn định

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 1/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Giá bạc hôm nay 1/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nhích nhẹ phiên đầu tháng

Giá bạc hôm nay 1/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nhích nhẹ phiên đầu tháng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 1/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nhích nhẹ lên vùng 60 triệu đồng/kg.

Trải nghiệm ô tô điện giá 199 triệu đồng bán tại Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 170 km/lần sạc, trang bị vượt tầm có đáng mua?

Trải nghiệm ô tô điện giá 199 triệu đồng bán tại Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 170 km/lần sạc, trang bị vượt tầm có đáng mua?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Ô tô điện cỡ nhỏ đang được phân phối tại Việt Nam gây chú ý nhờ mức giá chỉ từ 199 triệu đồng, phạm vi hoạt động 170 km.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Cúp điện cả ngày hầu hết các khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Cúp điện cả ngày hầu hết các khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Mua iPhone 17 đừng chỉ nhìn bản Pro Max: chọn đúng theo thói quen dùng mới là cách tiết kiệm

Mua iPhone 17 đừng chỉ nhìn bản Pro Max: chọn đúng theo thói quen dùng mới là cách tiết kiệm

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Với iPhone 17, câu hỏi quan trọng không chỉ là chọn bản nào mạnh nhất, mà là bản nào hợp nhất với cách bạn dùng điện thoại mỗi ngày. Chọn đúng nhu cầu có thể giúp tối ưu chi phí mà vẫn giữ được trải nghiệm lâu dài trong hệ sinh thái Apple.

Rẻ hơn cả Vision, xe ga 125cc của Honda giá 30,8 triệu đồng thiết kế hoài cổ, trang bị chẳng kém SH Mode

Rẻ hơn cả Vision, xe ga 125cc của Honda giá 30,8 triệu đồng thiết kế hoài cổ, trang bị chẳng kém SH Mode

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Honda đã chính thức trình làng với mức giá hấp dẫn, gây ấn tượng hơn cả Vision và SH Mode nhờ thiết kế hoài cổ, trang bị xịn xò.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Sẽ cúp điện từ 7h đến 18h nhiều khu vực

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Sẽ cúp điện từ 7h đến 18h nhiều khu vực

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/6/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đẹp tựa SH125, SH160, xe máy điện bán tại Việt Nam giá 26 triệu đồng trang bị như xe xăng cao cấp, rẻ hơn Vision

Đẹp tựa SH125, SH160, xe máy điện bán tại Việt Nam giá 26 triệu đồng trang bị như xe xăng cao cấp, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Làn sóng làm affiliate bùng nổ: Vì sao ngày càng nhiều người bỏ việc để theo đuổi?

Làn sóng làm affiliate bùng nổ: Vì sao ngày càng nhiều người bỏ việc để theo đuổi?

Xu hướng
Giá vàng hôm nay 30/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 30/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm mạnh

Giá cả thị trường
Hàng loạt siêu thị điện máy giảm giá tới 50% các sản phẩm tivi trong mùa World Cup

Hàng loạt siêu thị điện máy giảm giá tới 50% các sản phẩm tivi trong mùa World Cup

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.