Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Cúp điện từ 6h30 nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 1 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 1 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 1 – 5/7/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Vĩnh Phú 1 một phần đường Lê Lợi phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/07/2026 đến 15:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trục đường Từ Văn Tư thuộc một phần phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hiền Vương một phần đường Hiền Vương phường Phú Thuỷ
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 15:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Khu phố E một phần khu phố E phường Phú Thuỷ
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 15:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Thức Ăn Gia Súc khu vực Hẽm 487 Thủ Khoa Huân thuộc một phần phường Phú Thuỷ
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/07/2026 đến 15:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tại trạm biến áp 439 Thủ Khoa Huân khu vực Hẽm 439 Thủ Khoa Huân thuộc một phần phường Phú Thuỷ
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/07/2026 đến 15:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tại trạm Nguyễn Hội 1 thuộc một phần phường Phan Thiết.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/07/2026 đến 15:30:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 1 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Đức Linh
KHU VỰC: Mất điện thôn Võ Xu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, một phần thôn Nam Chính 2 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Tân
KHU VỰC: Thôn Cô Kiều, thôn Phò Trì, thôn 3 - xã Sơn Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn 1, thôn 2, thôn 4 - xã Sơn Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Đá Mài 1, Đá Mài 2 - xã Hàm Tân
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện La Gi
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Hiệp Trí - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 04/07/2026 đến 13:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu dân cư Ba Đăng - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/07/2026 đến 15:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Hiệp Thành - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến), đường Lý Thường Kiệt, đường Ngô Quyền, đường Hồ Xuân Hương, đường Phạm Hồng Thái, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nguyễn Trường Tộ, đường Nguyễn Huệ, đường Lê Văn Tám, đường Trưng Nhị - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quý
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Ngũ Phụng 1, thôn Quý Thạnh, Đặc Khu Phú Quý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Bà Cạy, thôn Đông Hải, Đặc Khu Phú Quý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 10:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Giáo, xã Hàm Thuận và một phần thôn Trũng Liêm, thôn 2, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 14:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Thuận Minh, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Điền, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Điền, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Sơn, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Thắng, thôn Phú Sơn, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Thắng, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 01/07/2026 đến 07:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:15:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Minh Hòa, một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 02/07/2026 đến 07:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Minh Hòa, một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA
KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 02/07/2026 đến 10:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Lập Vinh, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 10:15:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 02/07/2026 đến 13:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Đằng Thành, xã Hàm Kiệm
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 02/07/2026 đến 14:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/07/2026 đến 14:45:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Đằng Thành, xã Hàm Kiệm
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/07/2026 đến 15:45:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Minh Hòa, một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:15:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang
THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 03/07/2026 đến 07:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, một phần thôn Phú Sum, xã Tuyên Quang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA
KHU VỰC: thôn Hàm Cần 2, xã Hàm Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA
KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:15:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Mỹ, xã Tuyên Quang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Lập Bình, Một phần thôn Lập Phước xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 16:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 16:00:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bắc Bình
KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, Bình Đức, Bình Tiến, Hiệp Phước, Xuân An 1, Xuân An 2, xã Bắc Bình; thôn Thái Thành, Tịnh Mỹ, Cảnh Diễn, xã Hồng Thái
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Thái Bình, Thái Hòa, xã Hồng Thái; Thôn Thái Thành, Thái An, Cảnh Diễn, Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái; thôn Bình Liêm, Xuân An 1, Xuân An 2, Bình Hiếu, Hiệp Phước, Xuân Hội, Xuân Quang, xã Bắc Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Thái Bình, Thái Hòa, xã Hồng Thái; Thôn Thái Thành, Thái An, Cảnh Diễn, Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: thôn 1, Bình Nghĩa, Bình Sơn,Bình Nhơn xã Sông Lũy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tánh Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25 - 28/6/2026.
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25 - 28/6/2026.
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