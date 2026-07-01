Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Khu vực Sóc Trăng, Cù Lao Dung, Vĩnh Châu, Nhu Gia, Phú Lộc, Kế Sách,…nằm trong điện bị mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 1 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 1 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 1 – 5/7/2026
Lịch cúp điện Sóc Trăng
KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt (từ giáp Ngã ba Trà Tim đến giáp nhà số 1211, 1146).
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: đường Trần Hưng Đạo - phía đối diện ngân hàng Nhà Nước (từ giáp nhà sô 45 đến giáp nhà số 51).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Lương Định Của (từ giáp nhà số 21, 30 đến giáp ranh xã Trường Khánh), Một phần đường Quốc Lộ 60, một phần Khu công nghiệp An Nghiệp.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 17:30:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: Môt phần xã Nhu Gia
THỜI GIAN: Từ 02:23:00 ngày 01/07/2026 đến 07:09:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Bạch – xã Hòa Tú.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 12:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Bạch, Dương Kiển – xã Hòa Tú.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lương Văn Hoàng – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 13:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lý – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Cần Đước, Rạch Sên, Phú Hưng, Khu 3 – xã Nhu Gia.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Đặng – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu vực Tâm Thọ, Khu vực Tâm Lộc, Khu vực Đại Thành, Khu vực Đại Chí – Phường Mỹ Xuyên; một phần các ấp: Giồng Có, Cần Giờ 2, Sô La 2 – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỹ Tú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp An Thường xã An Thạnh TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp An Lạc, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp An Nghiệp, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:30:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 12:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm 7, phường Vĩnh Châu TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 14:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 12:09:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Lai Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 12:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 3, phường Vĩnh Châu TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 14:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Phú Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 12:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Phú Lộc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trương Hiền - xã Phú Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mây Dốc- xã Phú Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Phú Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 12:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Ấp 1, ấp 2, ấp Xa Mau 1 - xã Phú Lộc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Định – xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:30:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kế Sách
KHU VỰC: Một phần ấp An Thới - xã An Lạc Thôn - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phụng An, Trường Phú, một phần ấp Trường Thọ, Ấp 3, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú, Cứ Mạnh - xã An Lạc Thôn - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 - xã An Lạc Thôn - TP Cần Thơ Ấp 9 - xã Thới An Hội - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Ninh, An Ninh 2, An Thới, một phần ấp Hòa An, Hòa Thành, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 17:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh 2 - xã Kế Sách - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ; một phần ấ́p An Hòa, An Phú, An Thạnh, An Lợi, Mỹ Hội, Ninh Thới, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 17:30:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Phú
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ngãi Hội 1, xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lợi Đức, ấp An Hưng, ấp Thạnh Đức xã Đại Ngãi Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/07/2026 đến 12:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ngọn, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bưng Long, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ngãi Phước, ấp Ngãi Hòa, xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Khu vực Mỹ Lộc 2 - phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 14:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Sử - phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Thuận, Vĩnh Trung, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Tân Phú, khu vực 6, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thuận Hòa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Ấp Giồng Chùa – Xã Trần Đề - Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:30:00 ngày 05/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
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