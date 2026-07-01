Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Cúp điện cả ngày hầu hết các khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 1 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 1 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 1 – 5/72026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Khu vực 10, phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 12:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 7, Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Một Ngàn và ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: - Ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 07:15:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thành Viên, xã Tân Phước Hưng - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:15:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khu vực Láng Sen, phường Đại Thành - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 07:15:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khu vực Láng Sen phường Đại Thành - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khu vực Láng Sen phường Đại Thành - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:15:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Tân Phú A1, xã Tân Phước Hưng.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 07:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 07:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa , TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 07:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa , TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần KV 12, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Bình; Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Long Hòa, phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Phú Lễ A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thị Trấn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Tân, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 09:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: Ấp 11A xã Vị Thủy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 11A xã Vị Thủy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 15:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 11A xã Vị Thủy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Một phần ấp 02; 03; 04 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Lương Tâm (trừ ấp 02; 03), TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
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