Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khách hàng để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 30/6 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 30/6 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/6 – 5/7/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Đông phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Khu phố Xóm Đồng, Cây Xoài, Trâm Vàng 1, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 4 xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước An xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Ấp Bùng Binh, Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 08:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trảng Cỏ, Trảng Sa, Tân Thuận xã Hưng thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bùng Binh, Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Lộc Chánh, phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp Tân Trung xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tua Hai xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tua Hai xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 5, tổ 6 ấp Cầu Trường xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cây Ổi xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Ấp 1, Thuận Tân xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Long 1,Phước Long 2 xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Viện kiểm sát nhân dân khu vực Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công Viên Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp Suối Mây xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Đông B, Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Gò Đá xã Trà Vong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Văn Long
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Bá An
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/07/2026 đến 10:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Thanh, Tân Thạnh, Tân Nam xã Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Long Hải phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Ấp Phước Mỹ xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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