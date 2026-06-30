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Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khách hàng để sửa chữa

Thứ ba, 08:19 30/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 30/6 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 30/6 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khách hàng để sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/6 – 5/7/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh


KHU VỰC: Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Đông phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Dầu


KHU VỰC: Khu phố Xóm Đồng, Cây Xoài, Trâm Vàng 1, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 4 xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước An xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trảng Bàng


KHU VỰC: Ấp Bùng Binh, Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 08:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trảng Cỏ, Trảng Sa, Tân Thuận xã Hưng thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Bùng Binh, Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Lộc Chánh, phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Châu


KHU VỰC: Ấp Tân Trung xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thái Bình


KHU VỰC: Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tua Hai xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tua Hai xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 5, tổ 6 ấp Cầu Trường xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cây Ổi xã Hòa Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Dương Minh Châu


KHU VỰC: Ấp 1, Thuận Tân xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Long 1,Phước Long 2 xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Viện kiểm sát nhân dân khu vực Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công Viên Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trịnh Văn Năm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Biên


KHU VỰC: Ấp Suối Mây xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hòa Đông B, Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Gò Đá xã Trà Vong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nguyễn Văn Long

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nguyễn Bá An

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/07/2026 đến 10:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Thanh, Tân Thạnh, Tân Nam xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Thành


KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Long Hải phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bến Cầu


KHU VỰC: Ấp Phước Mỹ xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/6 – 5/7/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khách hàng để sửa chữa - Ảnh 2.Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25 - 28/6/2026: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khách hàng để phục vụ sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

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Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
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