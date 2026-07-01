Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Sẽ cúp điện từ 7h đến 18h nhiều khu vực

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 1 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 1 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 1 – 5/7/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần khu đô Thị Phú Cường , P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần khu đô Thị Phú Cường , P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp An Lạc, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xà Xiêm, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Đằng, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Khu vực A5 đô thị Pháo đài, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 11:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Võ Văn Ý, đường Mạc Công Nương, Tỉnh lộ 28 (từ ngã ba Võ Văn Ý đến ngã ba Mạc Công Nương), phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vàm Hàn (bờ hữu ngạn), phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Trung tâm thương mại Hà Tiên, Khu phố 2 phường Bình San (cũ), Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 08:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Trung tâm thương mại Hà Tiên, Khu phố 2 phường Bình San (cũ), Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ gần bến đò Nam Thái cũ đến giáp ranh ấp Số 8 xã Sơn Kiên gồm từ tổ 1 đến tổ 3 ấp Đầu Doi & từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 và bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên , các kinh 285, kinh 286, cống Sư Nam từ Trạm biến áp 110 KV Hòn Đất đến gần Cửa hàng vật tư Nông nghiệp Sơn Nguyệt thuộc tổ 7 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn gồm các khu vực sau: từ tổ 11 đến tổ 15 ấp Sư Nam xã Hòn Đất, toàn bộ ấp Bình Thuận, từ tổ 7 đến tổ 16 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn, các Công Ty SoLar kinh KH7, Công Ty Phân bón Đại Nông , Công Ty đóng tàu Trần Hiên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh 3000 gồm tổ 12 ấp Đầu Doi xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ đan bờ đông kinh Vàm Răng gồm tổ 11 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên đoạn từ kinh Nam Thái đến gần Ụ tàu 5 Tỏ gồm tổ 10 ấp Đầu Doi, từ tổ 1 đến tổ 3 ấp Sư Nam xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ nhựa bờ đông kinh Ba Thê gồm từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Hiệp Trung xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 13:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực đan bờ tây kinh Ba Thê gồm từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Số 4 xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80, dọc 2 bên kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ Huyện Đội Hòn Đất ( cũ) đến gần trướng lái xe xã Sơn Kiên và các kinh Mỹ Thái , kinh Kiên Bình, kinh Giàn Gừa , Mương Kinh gồm các khu vực sau: từ tổ 10 đến tổ 12 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất, ấp Số 8, ấp Mương Kinh, ấp Mương Kinh A, ấp Xẻo Tràm, ấp Giàn Gừa, ấp Kinh Mới, từ tổ 3 đến tổ 17 ấp Tà Lóc, ấp Kiên Bình, ấp Thái Tân, ấp Mỹ Thái, ấp Thái Tiến, ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Mốt phần xã Tân Thạnh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mốt phần xã Tân Thạnh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mốt phần xã Tân Thạnh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 12:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mốt phần xã Tân Thạnh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mốt phần xã Đông Hòa - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mốt phần xã Đông Hòa - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố Bãi Thơm, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Gành Dầu, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2, 3 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 Dương Đông và một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 11:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 8h30 và từ 15g00 đến 16g00: Khu vực từ Trạm Y Tế Vĩnh Bình Bắc đến Chợ Ba Đình ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Ba Đình, Xẻo Gia, Nước Chảy, Đồng Tranh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 08:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 16h00: Khu vực ven Sông Cái từ Bến đò Kênh 195 ấp Ba Đình đến Miếu Ông Cọp ấp Tân Bình và khu Chợ Ba Đình xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kênh Lớn ấp Hiệp Hòa xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/07/2026 đến 11:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kênh Hai Chu ấp Bình Hòa xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 15:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 8h30 và từ 15g00 đến 16g00: Khu vực từ Trạm Y Tế Vĩnh Bình Bắc đến Chợ Ba Đình ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Ba Đình, Xẻo Gia, Nước Chảy, Đồng Tranh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực Cầu Căn Cứ ấp Căn Cứ xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 12h00: Từ Cống Rạch Đình đến Kênh 80 Thước ấp Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 12:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Kênh Lò Rèn đến 4000 Kênh Lò Rèn xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 12h00: Quốc lộ 63 đoạn từ Trạm điện 110/22kV Vĩnh Thuận đến Cầu Kênh 500 ấp Vĩnh Phước 2, đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ Sân Bóng Quách Xướng đến Kênh 500 ấp Vĩnh Phước 1 xã Vĩnh Phong và Quốc lộ 63 đoạn từ Cầu Kênh 500 đến Vĩnh Tiến ấp Bời Lời B, Bình Minh xã Vĩnh Bình. Ấp Thắng Lợi xã Vĩnh Thuận. Từ 7h30 đến 12h00: Doanh nghiệp Phan An Kiều ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 12:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Một phần Kinh Hội Đồng Thơm (Khu vực gần cuối kinh) - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Ranh Phải - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Giáo Điểu - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Ấp Phước Lợi xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Phong, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tiên Phong xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mười Hùng xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Hùng xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Nghiêm, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tiên Phong xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chiến Thắng xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới An xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Cống Tre (khách hàng trạm Xay Xát Dung Đức), Xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 12:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom (Bên Sông) - xã Kiên Lương, một phần,ấp Hòa Giang - xã Hòa Điền - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 18:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rẫy Mới, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 11:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rẫy Mới, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 18:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đùng, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đùng, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Ấp Chống Mỹ, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 15:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Chống Mỹ, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang,Ấp Minh Tiến, xã U Minh Thượng, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Hòa, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Hòa, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 18h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Công Sự, Trung Đoàn, Minh Trung, Kinh 5, An Thạnh, An Hòa - xã U Minh Thượng - tỉnh An Giang. Khu vực chợ An Minh Bắc, Khu di tích lịch sử căn cứ IX

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hỏa Vàm A, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 12:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành





KHU VỰC: Một phần xã Giang Thành và khu vực Cam Pu Chia )

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 17:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện