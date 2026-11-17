Với Bảo hiểm sức khỏe Song An cùng các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Techcom Life Max Chủ Động, Techcom Life Max Vững Vàng, khách hàng có thêm lựa chọn để xây dựng kế hoạch bảo vệ và tích lũy phù hợp với từng giai đoạn.

Bảo vệ sức khỏe và chủ động chuẩn bị tài chính dài hạn là hai mối quan tâm đáng chú ý trong kế hoạch cuộc sống của người Việt.

Chủ động bảo vệ sức khỏe và chuẩn bị tài chính giúp gia đình an tâm hơn trước những rủi ro trong cuộc sống.

Từ những nhu cầu này, các giải pháp bảo hiểm được phân phối qua Techcombank hướng đến từng ưu tiên cụ thể. Bảo hiểm sức khỏe Song An bổ sung nguồn hỗ trợ cho chi phí y tế, trong khi Bảo hiểm liên kết chung Techcom Life Max Chủ Động và Techcom Life Max Vững Vàng kết hợp bảo vệ dài hạn với tích lũy.

Với khách hàng đã có bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm sức khỏe Song An do Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom phát hành hỗ trợ chi trả phần chi phí y tế còn lại thuộc phạm vi bảo hiểm sau khi BHYT thanh toán, theo quy tắc và điều khoản của sản phẩm. Sản phẩm được thiết kế để bổ trợ BHYT trong các đợt điều trị nội trú thuộc phạm vi bảo hiểm, hỗ trợ giảm phần chi phí y tế khách hàng phải tự chi trả. Song An bảo vệ trước 160 bệnh hiểm nghèo trong danh mục quy định với giá chỉ từ 41,500 VND/tháng. Các chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm gồm khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, giường bệnh, phẫu thuật, điều trị, hóa trị và xạ trị. Khi sử dụng BHYT đúng tuyến, sản phẩm chi trả 50% phần chi phí thuốc hợp lệ còn lại, bao gồm thuốc ngoài danh mục BHYT thuộc phạm vi bảo hiểm. Khách hàng cần duy trì BHYT còn hiệu lực và lưu ý thời gian chờ, điều khoản loại trừ cùng quy định chi trả khi sử dụng BHYT không đúng tuyến.

Bảo hiểm sức khỏe Song An do Techcombank phân phối cung cấp giải pháp bảo vệ sức khỏe với nhiều quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế.

Khi bước vào những giai đoạn như kết hôn, mua nhà hoặc có con, trách nhiệm tài chính thay đổi. Nhu cầu bảo vệ lúc này mở rộng từ chi phí khám, chữa bệnh sang nguồn hỗ trợ cho người thân nếu người tạo thu nhập gặp rủi ro. Techcom Life Max Chủ Động đáp ứng nhu cầu điều chỉnh mức bảo vệ theo các dấu mốc ấy. Sản phẩm cho phép gia tăng tối đa 50% số tiền bảo hiểm ban đầu mà không cần bằng chứng sức khỏe, tài chính tại các cột mốc cuộc đời, theo điều kiện quy định. Khách hàng cũng có quyền lợi tích lũy thông qua Quỹ liên kết chung, với giá trị tài khoản được hưởng lãi theo mức lãi suất công bố của Quỹ liên kết chung và không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu theo quy định sản phẩm. Sự kết hợp này tạo thêm lựa chọn cho người muốn vừa chuẩn bị nguồn bảo vệ cho gia đình, vừa hình thành khoản tích lũy theo kế hoạch.

Với khách hàng chú trọng tính liên tục của kế hoạch dài hạn, Techcom Life Max Vững Vàng có quyền lợi đảm bảo hiệu lực hợp đồng đặc biệt đến ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 30. Theo điều kiện sản phẩm, quyền lợi này được áp dụng ngay cả khi giá trị tài khoản không đủ thanh toán khoản khấu trừ hằng tháng. Đồng thời sản phẩm có quyền lợi hưởng lãi từ Quỹ liên kết chung không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu và thưởng duy trì hợp đồng theo quy định.

Bộ đôi giải pháp bảo hiểm Techcom Life Max Chủ Động và Techcom Life Max Vững Vàng giúp khách hàng kết hợp bảo vệ tài chính và tích lũy dài hạn.

Sự kết hợp giữa các giải pháp bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết chung giúp Techcombank đáp ứng đa dạng nhu cầu bảo vệ của khách hàng, từ chăm sóc sức khỏe trước các rủi ro phát sinh đến chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Qua đó, Techcombank từng bước tạo nên hành trình bảo vệ và tích lũy xuyên suốt, đồng hành cùng khách hàng qua nhiều giai đoạn của cuộc sống.

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