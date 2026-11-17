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Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 17 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 17 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 17 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 1 khu phố Nhơn Hòa phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 08:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 1 khu phố Phú Nhuận 1 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/11/2026 đến 10:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 10 khu phố Phú Nhuận 2 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5, 14 khu phố Mỹ An A phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 17/11/2026 đến 14:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 13, 16 khu phố Mỹ An A, tổ 2 khu phố An Thuận A phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/11/2026 đến 15:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Mỹ Tân phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Gạch xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Dầu xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 11:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp Tân Điểm xã Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Nhơn xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Đức Trung xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Đức Tây xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 15:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thọ xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Nhơn Thuận; Tổ 9, 10, 11 ấp Nhơn Quới xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh karaoke Hoa Cau ấp 01 xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 08:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Viễn thông Vĩnh Long ấp An Lợi xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Nhơn Quới xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi nghêu Lâm Văn Ô ấp Thạnh Hải xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Minh Nhủ ấp 8 xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 20, 21, 22 ấp Phú Khương xã Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản Anh Khoa ấp 8 xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/11/2026 đến 15:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Phan Thanh Trạng ấp 8 xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần Ấp Phú Quới, Tân Phước, Ấp 7 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Trạch 1; một phần ấp Bình Tây xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Tây xã An Định; Một phần ấp An Hoà xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Thành Hạ xã An Định

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/11/2026 đến 10:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Ngãi xã An Định

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phú Đông B xã An Định

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới Tây B; một phần ấp Tân Quới Đông B xã An Định

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Trạch 2 xã Hương Mỹ; Một phần ấp Tân Hoà A xã An Định

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Thành Hạ xã An Định; Một phần ấp Bình Đông xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Hoà; một phần ấp An Khánh xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp 3 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Thạnh xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Lợi; một phần ấp An Phước xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Lộc; một phần ấp An Thiện xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Lộc; một phần ấp Thới Hoà xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Trạch Tây xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Thuỷ xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Trường; một phần ấp An Khánh xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Đông Thượng xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thạnh Đông xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thị xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Đông xã An Định

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Tổ 13 ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm càng xanh Nguyễn Tấn Lập ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/11/2026 đến 09:10:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Nguyễn Xuân Trưởng ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/11/2026 đến 09:10:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Thành Hoàng ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm càng xanh Mai Thị Phượng ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 17/11/2026 đến 10:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Văn Bắc ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 17/11/2026 đến 10:20:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Kiều ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 17/11/2026 đến 11:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Văn Bắc ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/11/2026 đến 11:10:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 17, 18 ấp Bến Cát xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm càng xanh Lương Khắc Tâm ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 13:40:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Chánh ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 13:40:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm càng xanh Huỳnh Tự Nguyện ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 17/11/2026 đến 14:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Bùi Đặng Quốc ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:40:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm càng xanh Nguyễn Thị Hồng Châu ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 17/11/2026 đến 15:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH Siberian Premier Việt Nam ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 17/11/2026 đến 15:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Nhà máy nước Nguyễn Đình Hiếu ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 17/11/2026 đến 16:20:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Phạm Văn Ngài ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 17/11/2026 đến 16:20:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần tổ 1, 3, 4, 6, 7 ấp Bình Đại; tổ 13 ấp Bình An; tổ 1 ấp Bình Chiến; tổ 6, 7 ấp Bình Thuận xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT1, SAT2, SAT3, SAT4, SAT5; Công ty TNHH SV Solar 1, Solar 2, Solar 3; Nuôi tôm công nghiệp Bùi Văn Minh ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Đặng Thị Hương ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/11/2026 đến 09:10:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Ngô Văn Hòa ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/11/2026 đến 09:10:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH tôn sắt thép Thành Bảo ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 18/11/2026 đến 10:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Văn Tám ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/11/2026 đến 10:10:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Dương Hồng Phúc ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Văn Giàu ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:10:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Thanh Vân ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:40:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Mai Văn Cường ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 14:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Phạm Văn Vấn ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 18/11/2026 đến 14:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH TM SX Long Thuận Vượng ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 18/11/2026 đến 15:20:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm càng xanh Lê Văn Phượng ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 18/11/2026 đến 15:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi trồng thủy sản Trần Văn Sơn ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Oanh ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 18/11/2026 đến 16:20:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 4, 5 ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Văn Tươi ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/11/2026 đến 09:20:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH Điện gió Sunpro - Bến Tre số 8 ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/11/2026 đến 09:10:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Cao Văn Đạt ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/11/2026 đến 09:10:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Phan Ngọc Ảnh ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 7 ấp Tân An xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/11/2026 đến 10:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi trồng thủy sản Trần Văn Tùng ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/11/2026 đến 10:20:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Tấn Công ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/11/2026 đến 10:10:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH Bamboo Bình Đại ấp Bình Đại xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Văn Tấn ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi trồng thủy sản Nguyễn Minh Long ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:20:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 11 ấp Bình Mỹ xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 19/11/2026 đến 11:45:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 22 ấp Thừa Long xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Cơ sở may mặc Ngọc Nhẫn ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 13:50:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH Tân Long MEKONG ấp Bình An xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 13:40:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Anh Dũng; nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Hùng ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 13:40:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green ấp Bình An xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 19/11/2026 đến 14:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thế Vinh ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 19/11/2026 đến 14:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Văn Vũ ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 23 ấp Thừa Long; tổ 1, 2 ấp Thừa Trung xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 19/11/2026 đến 15:15:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Nam Vương ấp Bình An xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 19/11/2026 đến 15:20:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Đặng Ngọc Tính ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 19/11/2026 đến 15:20:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Thành Công 8 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Tấn Bửu ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 19/11/2026 đến 16:20:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 13, 14 ấp Thừa Long xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Anh Duy ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Thành Công ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 8, 15 ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Văn Hận ấp Bình Mỹ xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Xuân Hữu ấp Tân An xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/11/2026 đến 10:10:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Cao Đình Thắng ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/11/2026 đến 10:10:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 1, 2, 3 ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 20/11/2026 đến 10:40:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Hùng Dũng ấp Tân An xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Văn Bắc ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 1, 3 ấp Phú Hưng xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 20/11/2026 đến 11:45:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 1, 10, 11 ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Phan Thị Thu Thủy ấp Thừa Long xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trần Hữu Nhanh ấp Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 13:40:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Đình Hùng ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Lệ Em ấp Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 20/11/2026 đến 14:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 7, 9 ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 20/11/2026 đến 15:10:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Chắn ấp Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 20/11/2026 đến 15:20:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Minh Vương ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 20/11/2026 đến 15:20:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Loan ấp Thừa Trung xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 1 ấp Vinh Hội; tổ 3 ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Võ Văn Lăng ấp Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 20/11/2026 đến 16:20:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Văn Tuyển ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 20/11/2026 đến 16:20:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Ro ấp An Thủy xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 17/11/2026 đến 09:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VINFAST ấp Giao Hòa xã Giao Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/11/2026 đến 10:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thái Bình ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Thượng, Thạnh Trị Hạ xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Thượng, Thạnh Trị Hạ xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 12:15:00 ngày 17/11/2026 đến 12:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lê Văn Minh ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trần Văn Khanh ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/11/2026 đến 15:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Mai Thị Loan ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trương Văn Đấu ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trần Thị Xưa ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhà thờ Bến Luông ấp Xương Hòa 2 xã Thới Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 08:45:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà thờ Cái Cá ấp Quí Thế xã Quới Điền.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:15:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Đặng Văn Hòa ấp Quí Thế xã Quới Điền.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Mua ấp Quí Đức xã Quới Điền.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:15:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thụy Minh Thơ ấp Thạnh Trị xã Thạnh Phú.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/11/2026 đến 15:45:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trần Tấn Lộc, CSNT Phạm Văn Dũng, CSNT Huỳnh Văn Dân ấp An Hòa xã Thạnh Phú.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Võ Thị Hành ấp An Hội A xã An Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 08:45:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Hưởng ấp An Điền xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/11/2026 đến 10:15:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Phạm Văn Hai ấp An Thuận xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Võ Văn Phong ấp An Thủy xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:15:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thủy xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:15:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Trần Văn Nhiệm, CSNT Nguyễn Văn Lục ấp An Phú xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:45:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Châu Văn Bi ấp An Thủy xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: Nhà máy tole Phú Túc ấp Phú Hòa xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Nam xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Lò bánh dừa Số 17 ấp Phú Nhơn xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Quới Hòa Đông; ấp Quới Hòa Tây; ấp Quới An xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Nam xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Chánh xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp 2; ấp 3; ấp 4 xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/11/2026 đến 13:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp 2, 3 xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 10, 11, 14, 16 ấp Hòa Thạnh xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 10 ấp Tân Phước, tổ 4 ấp An Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 16, 17, 18 ấp Bình Phú xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 26, 27 ấp Hưng Bình xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5, 17 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14, 15, 16, 17 ấp Long Mỹ xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 08:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3 ấp Thuận Điền xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Long Mỹ xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/11/2026 đến 09:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4 ấp Thạnh Phú Đông xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4 ấp Lương Quới xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7 ấp Hưng Lễ xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ấp Hưng Lễ xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5, 6 ấp Hưng Nghĩa xã Hưng Lễ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng : Lê Thị Bằng ấp Hưng Phú xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 07, 08 ấp Kinh Trong xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 11, 12, 13 ấp Hòa Thạnh xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Tổ 2, 4 ấp Tân Thạnh xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3 ấp Tân Thạnh xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/11/2026 đến 10:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4, 7 ấp Phú Thới xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 2, 3 ấp Phú Thới xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 7 ấp Tân Thạnh xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 9 ấp Tân Thạnh xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6 ấp Tân Thiềng xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Tổ 9, 10, 11, 12 ấp Trường Thịnh, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 16, 17 ấp Gia Thạnh, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 8, 9 ấp Sùng Tân, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Tân Bình, một phần ấp Đông Thuận, xã Tân thành Bình - Một phần ấp Thanh Bắc, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6, 7 ấp Phú Thạnh, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 10, 11 ấp Phú Thạnh, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/11/2026 đến 12:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp