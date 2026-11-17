Nhà riêng phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ giảm giá tiền tỷ tháng 11/2026

Tại thời điểm tháng 11/2026, giá nhà riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội bất ngờ giảm mạnh. Trên địa bàn 3 phường mới được hình thành từ quận Ba Đình cũ, giá nhà riêng hạ khá sâu, có nhiều căn được rao bán hạ giá cả tỷ đồng.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 8 tầng, rộng 85m2 tại đường Đào Tấn, phường Ngọc Hà hiện đang đăng tin "hạ giá 4 tỷ" giảm xuống còn 35 tỷ đồng, tương đương 411,76 triệu đồng/m2, môi giới Tạ Như Thế thông tin. Cũng theo môi giới này, căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 80m2 tại đường Đào Tấn, phường Ngọc Hà hiện cũng đang "hạ giá sâu 3 tỷ đồng", xuống còn 29,9 tỷ đồng, tương đương 373,75 triệu đồng/m2.

Môi giới Tùng Lâm cho biết, căn nhà thiết kế 6 tầng, rộng 49,1m2, sổ đỏ chính chủ tại ngõ 12, đường Đào Tấn, phường Giảng Võ hiện đang được chủ nhà "hạ giá 3 tỷ đồng" xuống còn 26,3 tỷ đồng, tương đương 535,64 triệu đồng/m2. Cũng theo môi giới này, một căn rộng 31m2 tại phố Linh Lang, phường Ba Đình hiện "hạ tiếp 690 triệu đồng" xuống còn 6,9 tỷ đồng, tương đương 222,58 triệu đồng/m2.

Theo các môi giới bất động sản, mặt bằng chung giá nhà riêng trên địa bàn ba phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ đang giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, dao động từ 160-600 triệu đồng/m2. Trong khi đó, theo cùng kỳ năm ngoái giá nhà riêng tại các khu vực này vẫn đang khá cao khoảng 180 đến gần 900 triệu đồng/m2.

Địa giới hành chính 3 phường Ngọc Hà, Ba Đình và Giảng Võ

Hiện nay, phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.

Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.

Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.

Nhà riêng phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát giảm sâu cuối năm 2026 GĐXH - Môi giới Sỹ Vinh thì cho biết, căn nhà riêng thiết kế 7 tầng, rộng 50m2 tại đường Cổ Nhuế, phường Đông Ngạc hiện đang được chủ nhà "giảm giá sâu 5 tỷ đồng" xuống còn 14 tỷ đồng, tương đương 280 triệu đồng/m2.