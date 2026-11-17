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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 17 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 17 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 17 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Đường VĐ Tân An, khu phố Ngãi Lợi, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Lê Minh Xuân, Khu Phố Bình Trung, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Châu Thị Kim, đường Đinh Thiếu Sơn, đường Huỳnh Hoàng Hiển, Khu Phố Bình An 1, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: đường đinh thiếu sơn phường tân an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Trần Văn Hý, khu phố Bình Đông 2, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một đường Châu Thị Kim, hẻm 646 Châu Thị Kim, Khu phố Vĩnh Bình, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đan Khu Phố 4 (cũ), thuộc khu phố An Thuận, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Trưng, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần vòng xoay nghĩa trang phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/11/2026 đến 07:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: đường đỗ trinh thoại, một phần tuyến tránh, đường lê văn kiệt, nguyễn thị bảy, phạm văn trạch một phần phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/11/2026 đến 07:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một đường Châu Thị Kim,hẻm 570 Châu Thị Kim, khu phố An Thuận, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Châu Thị Kim, Khu Phố An Thuận, Bình An, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Bệnh Viện Đa Khoa Long An - Số 211 Nguyễn Thông, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 11:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hóa Chất Nhựa - Cụm công nghiệp Tú Phương, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 11:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Võ Tấn Đồ, KP An Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Quốc Tế Phong Phú - Số 27 Nguyễn Thị Bảy, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần vòng xoay nghĩa trang phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 21/11/2026 đến 18:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: đường đỗ trinh thoại, một phần tuyến tránh, đường lê văn kiệt, nguyễn thị bảy, phạm văn trạch một phần phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 21/11/2026 đến 18:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: - Khu vực từ Cây Xăng Phường 5 đến Cầu Voi, dọc Quốc Lộ 1A (ấp Bình Cang 1 củ), Phường Long An - Khu vực từ Cầu Voi đến Cầu Ván, dọc Quốc Lộ 1A (ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Nhị Thành củ), Xã Nhựt Tảo - Ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, ấp Nhị Thành 1, Xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/11/2026 đến 18:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Ấp Nhị Thành 1, Xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/11/2026 đến 18:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực từ Cây Xăng Phường 5 đến Cầu Voi, dọc Quốc Lộ 1A (ấp Bình Cang 1 củ), Phường Long An - Khu vực từ Cầu Voi đến Cầu Ván, dọc Quốc Lộ 1A (ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Nhị Thành củ), Xã Nhựt Tảo - Ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, ấp Nhị Thành 1, Xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/11/2026 đến 07:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực từ Cây Xăng Phường 5 đến Cầu Voi, dọc Quốc Lộ 1A (ấp Bình Cang 1 củ), Phường Long An - Khu vực từ Cầu Voi đến Cầu Ván, dọc Quốc Lộ 1A (ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Nhị Thành củ), Xã Nhựt Tảo - Ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, ấp Nhị Thành 1, Xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 21/11/2026 đến 18:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: 1p Ấp Tràm Lạc, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:05:00 ngày 17/11/2026 đến 08:43:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hậu Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM QUỐC TRUNG - QUỐC NGUYÊN LONG AN

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 17/11/2026 đến 09:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP DỆT MAY ĐÔNG KHÁNH

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 17/11/2026 đến 09:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 17/11/2026 đến 09:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Thịnh Gia Huy L.A

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 17/11/2026 đến 10:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH VẬT LIỆU CHÂN KHÔNG CÁCH NHIỆT ALLCHO VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 17/11/2026 đến 10:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Quốc Tế Lợi Bảo - Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 17/11/2026 đến 10:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH CHENG DA

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 17/11/2026 đến 10:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Thịnh Gia Huy L.A

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 17/11/2026 đến 11:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM DV HẠNH PHONG

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 17/11/2026 đến 11:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH HUA SHEN VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 17/11/2026 đến 11:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV SMART FIBER VĨNH LONG VINA

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 17/11/2026 đến 11:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SẢN XUÂT CÔNG DỤNG CỤ YIJIE VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH NGỌC HƯƠNG LA

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV KAISUI MAREN VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP THÁI BÌNH DƯƠNG XANH

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 17/11/2026 đến 14:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP BA HUÂN

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 17/11/2026 đến 14:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH QUỐC TẾ LỢI BẢO – VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 17/11/2026 đến 14:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM TÂN HÒA THÀNH

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 17/11/2026 đến 14:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH VÁN ÉP THIÊN NGA VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 17/11/2026 đến 15:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM Bulon, Ốc Vít Chấn Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 17/11/2026 đến 15:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH BB NGỌC DIỆP

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 17/11/2026 đến 15:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV VIỆT PHÚ

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 17/11/2026 đến 15:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX Hoàng Lâm

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV SX TM DV XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TÙNG NGUYÊN H.S

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV THUẬN TIẾN - LONG AN

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MUXI VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH GIÀY DAJUNXING

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH hóa dầu Việt Á

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX-TM-DV KỲ MỸ

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP ĐT Tân Đức

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa 2 xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty TNHH KING- MINGO

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 18/11/2026 đến 09:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH DỆT MAY YANI VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 18/11/2026 đến 09:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH ĐT VÀ XD KHÁNH KHOA- LONG AN

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 18/11/2026 đến 09:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX VÀ TM JF WINFONE VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 18/11/2026 đến 10:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI HANG YUET

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 18/11/2026 đến 10:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Quốc Tế Liễn Quán

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 18/11/2026 đến 10:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP ĐT VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH TƠ LỤA GREENLAND

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP ĐT và XD Tân Đô

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV SX TM CK TÂN HOA THỊNH LONG AN

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP ĐT TÂN ĐỨC

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN Cty CP THỰC MỸ PHẨM ORGANICHERBS

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP SX VẬT LIỆU CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGTEC (VIỆT NAM)

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TẤN ĐẠT

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH DỆT HUAMIAN (VIỆT NAM)

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Hoành Chương

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH GIVI Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH CÔNG NGHIỆP THUẬN HỒNG THÁI (VIỆT NAM)

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH ĐT SX GIA THÀNH

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH NGUYÊN LIỆU NHỰA CÔNG NGHỆ CAO KINLEAD VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH DỆT MAY JIAYI

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH GIÀY SEMS VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH VẬT LIỆU YONGLI

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH NHỰA SONG MỘC

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH DV-TM ANH HOA

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH BANG TAI VIET NAM

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN Cty TNHH Vạn Xuân - Long An

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hậu Hòa, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty CP NHỰA ĐÔNG PHƯƠNG

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX VÀ TM THIÊN QUỲNH

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP KHAI THÁC HẠNH PHÚC

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Vi Na Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH CÔNG NGHIỆP TRUNG TƯ

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP HITAKA

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Co Sở Nam Thành

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM BB VINPACK LA

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH NHỰA TEP

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN Cty TNHH THỊNH PHÁT VI NA - KHO HÀNG

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM DV CƯỜNG VINH LA

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 20/11/2026 đến 09:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP SX THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODS

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 20/11/2026 đến 09:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM DV King Aluminium

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 20/11/2026 đến 09:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Văn Mến

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 20/11/2026 đến 09:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Á CHÂU GROUP

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP YBY

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP ĐẠI LỘC LONG AN

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở SX Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM XNK THADA AUTO PAINTS

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM DV VĨNH HOÀN ĐẠT

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM LỘC THIÊN PHÁT

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Nhựa Tâm Nguyên

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH AWW

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX CK VÀ TM LIÊN HIỆP PHÚ

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP DIỆP TÙNG LINH

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Hải Bằng

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH LPURE

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH VẬT LIỆU MỚI HƯNG THÁI

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Vạn Gia Phát

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH VIMA MACHINERY

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM PHẠM NGUYÊN PLASTIC

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Hồ Ngọc Khanh

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX-TM THÉP DUY VŨ

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MEGAHOME LONG AN

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH BB QUỐC TẾ THUẬN XƯƠNG

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV SX TM DV NGUYỄN VÂN

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Ngô Sen

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH THỰC PHẢM THANH TÂN - LONG AN

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP ĐẠI LỘC LONG AN

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CƠ SỞ MỸ DINH

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CƠ SỞ LONG HẢI

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 18:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 13:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: TT văn hóa xã hòa khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH JEF & JEF

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 21/11/2026 đến 09:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Công Nghiệp Siêu Phàm (VN)

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 21/11/2026 đến 09:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH DM NAM TRƯỜNG THỊNH L.A

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 21/11/2026 đến 09:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP NGỌC PHONG

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 21/11/2026 đến 09:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MINH NHẬT

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 21/11/2026 đến 10:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP Sợi TPP VINA

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 21/11/2026 đến 10:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH VIHATECH INTERNATIONAL

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 21/11/2026 đến 10:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM DV DỆT NHUỘM VIỆT PHÚ

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 21/11/2026 đến 10:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH COZYDOOR VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 21/11/2026 đến 11:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH YONG CHEN

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 21/11/2026 đến 11:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MTV T&H

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 21/11/2026 đến 11:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI TA JOW (VN)

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 21/11/2026 đến 11:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU XANH TOÀN CẦU

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 21/11/2026 đến 12:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH ĐT XD TM Phú Việt

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 21/11/2026 đến 12:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH RAFI LONG AN

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 21/11/2026 đến 12:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH TÂM TÍN THỊNH

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 21/11/2026 đến 12:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực gần Cầu Rạch Ván (ĐT.826C), thuộc ấp Lũy, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cần Giuộc Mới đến Cầu Rạch Ván (ĐT.826C), thuộc ấp Lũy, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cần Giuộc Mới đến Chùa Chưởng Phước (ĐT.826C), thuộc ấp Lũy, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực gần Chùa Chưởng Phước (ĐT.826C), thuộc ấp Lũy, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực đường Tây Bắc, thuộc ấp Thuận Bắc, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn-Long Phụng đến đầu Bờ Đình Chánh Nhứt, thuộc ấp Chánh Nhứt, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ Chùa Chưởng Phước đến khu Bờ kè Phước Lại (ĐT.826C), thuộc ấp Lũy, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực đường Trần Thị Tám đến Cầu Long Khê-Phước Lý, thuộc ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Đảng Ủy xã Phước Vĩnh Tây đến Điểm Trạm Y Tế 1 ( QL.50), thuộc ấp Long An 2, xã Phước Vĩnh Tây và ấp Thuận Đông, xã Mỹ Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ đầu đường Kênh Đại Hội (QL.50) đến đầu đường Nguyễn Thị Bài, thuộc ấp Long An 2, xã Phước Vĩnh Tây và ấp Thuận Đông, xã Mỹ Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực bến phà Cần Giuộc mới đến Đình Tích Đức (khu Chợ Chiều), thuộc ấp 2, 3, Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ đầu đường Phước Lại đến Chợ Phước Lại, thuộc ấp Tân Thanh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực đường Nguyễn Thanh Tâm, thuộc ấp Trường Bình, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Đoàn Văn Diệu ( Tư Nhựt), thuộc ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ đầu Cầu Bảy Đảnh đến Cầu Ban Kiệt, thuộc ấp Tân Chánh, Tân Đại, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Đặng Văn Búp ( Bờ bao Cầu Đen), thuộc ấp Trong, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Chợ Đông Thạnh , thuộc ấp Tây, ấp Nam, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Đông Thạnh đến đầu đường Tây Bắc, thuộc ấp Tây, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực Chợ Núi, thuộc ấp Tây, xã Tân Tập và ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực Chợ Phước Lại, thuộc ấp Tân Thanh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Xoài Đôi đầu đường Chùa Khánh Ninh (Đường ĐT 835), thuộc ấp Phước Hưng 1, 2, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; ấp Trong, Long Khánh, Long Giêng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 18:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực gần đầu đường vào Chùa Khánh Ninh ( ĐT.835); một phần ấp Lộc Tiền, Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 18:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Cầu Cây Cám, Bình Phong Thạnh 1, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Cầu Cây Cám, Bình Phong Thạnh 1, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Cầu Nội Gọ, Bình Phong Thạnh 1, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Cầu Nội Gọ, Bình Phong Thạnh 1, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Gần Khu Bảo Tồn Dược Liệu, ấp Bình Phong Thạnh 1, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Bao Ngạn 1, đoạn Gần Khu Bảo Tồn Dược Liệu, ấp Bình Phong Thạnh 1, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 09:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thiết, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/11/2026 đến 11:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Cơ sở Đất Mới ấp 5 xã Mỹ yên

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/11/2026 đến 10:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM DV Tấn Mạnh Long An ấp 5 xã Mỹ yên

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH SXTM Nhựa Nguyên Phát ấp Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 12:10:00 ngày 17/11/2026 đến 13:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Bùi Bá An ấp 4 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/11/2026 đến 15:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Kim xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH TM Huê Long xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh 7 Nhiều xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/11/2026 đến 10:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm AMTEX PHARMA xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Thanh Sơn Ấp 1 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 14:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX-DV-TM-XD Đạt Quang Minh Ấp 2 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ban Chỉ Huy Phòng Thủ Khu Vực 1-Bến Lức xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Dây cáp điện Song Long Ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Karaoke King Ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/11/2026 đến 10:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Tiến Đạt Ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Yên Trang Ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Swan Smart Logistics Long An KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên ấp 2 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH TM SX Nhựa E P S Tín Thành Ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 20/11/2026 đến 13:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sen Việt KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường QL1A từ KCN Vĩnh Lộc 2 đến Ngã Ba Phước Lợi, ấp Chánh, ấp Chợ, ấp 4,5 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 17:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Ấp 7 (ấp 13 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





KHU VỰC: Ấp 6 (ấp 11 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 7 (ấp 13 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:05:00 ngày 17/11/2026 đến 08:10:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 6 (ấp 19 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





KHU VỰC: Ấp Trạch Thuận (ấp 11 cũ) xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 18:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





KHU VỰC: Ấp Trạch Thuận (ấp 11 cũ) xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Cang (ấp 3 cũ) xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Dọc đường tỉnh 835C, Ấp Long Sơn, xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty CP Sản Phẩm Thép Hòa Phát Long An, Ấp Rạch Chanh (ấp 8 cũ) xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH VPB Việt Nam, Ấp Long Cang (ấp 3 cũ) xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 5

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Cụm dân cư Nhơn Hòa Lập - Ấp 5, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cụm dân cư Tân Thành - Ấp Tân Thành, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh 30/4 - Ấp Bảy Mét và ấp Cá Tôm, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Năm Ngàn từ Kinh Phụng Thớt đến Kinh Tè, Kinh Tây, Kinh Giữa, Kinh Tè nối dài, Kinh Đứng, Kinh Bằng Lăng từ Cầu N2 đến Cầu Hai Hạt - Ấp Tân Ninh, Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cụm dân cư Hậu Thạnh Tây - Ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3 xã Nhơn Hòa Lập. - Ấp Tân Thành, Kênh Bùi, Tân Ninh, Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 19/11/2026 đến 05:40:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh. Ấp 3, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/11/2026 đến 06:10:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh (từ cầu Cà Nhíp đến giáp xã Nhơn Hòa Lập) xã Tân Thạnh và các ấp 2, 3, 4, 5, 6, xã Nhơn Hòa Lập (dọc đường tỉnh 837).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh (từ cầu Cà Nhíp đến giáp xã Nhơn Hòa Lập) xã Tân Thạnh và các ấp 2, 3, 4, 5, 6, xã Nhơn Hòa Lập (dọc đường tỉnh 837).

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:40:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh. Ấp 3, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 19/11/2026 đến 18:10:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cụm dân cư Tân Hòa - Ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh doanh Nguyễn Chiêu Tình - Ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh doanh Trần Văn Nghĩa - Ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông, Ấp Tây, Ấp Tân Hòa và Ấp Cà Nhíp, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/11/2026 đến 06:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ Cầu Kinh Hai Vụ đến Cầu Kinh 12 -N2, từ Cầu Tân Thạnh đến Cầu Cà Nhíp, Chợ Cũ Tân Thạnh, Chợ Mới Tân Thạnh, Cụm dân cư Cầu Vợi - Ấp Kiến Bình, Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thành Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đông, Ấp Tây, Ấp Tân Hòa và Ấp Cà Nhíp, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 21/11/2026 đến 19:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 12:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 12:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Đường từ Hồ Chí Minh vô xóm Ấp Hòa Bình 1, ấp Hoà Bình 1, Xã Hiệp Hoà, khu vực Trạm T22 Hòa Bình 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông từ tiệm làm nhang 9 Dung đến Sông Vàm Cỏ, ấp Vàm Rạch Gốc, Xã Đông Thành, khu vực nhánh rẽ Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông nối dài

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường dọc kênh Rạch Chùa ra sông vàm cỏ, ấp Bà Mùi, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T25 Sông Vàm Cỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường nội Ô trên khu Dân cự thị trấn Hiệp Hoà, ấp Văn Hiệp Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T8 Nr CHợ Hiệp Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường nội Ô trên khu Dân cự thị trấn Hiệp Hoà, ấp Văn Hiệp, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T4 Nr KDC TT Hiệp Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường từ ngã 4 Bến Đò về Lộc Cách,Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh, khu vực Nr Lộc Chánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Ấp 2 Mỹ Thạnh Đông từ tạp hóa Mini đến Ao Sen Mười Dũng, ấp Vàm Rạch Gốc, Xã Đông Thành, khu vực trạm T36 Nr Ấp 1-2 Mỹ Thạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông Khu vực nhà 6 Nựng, ấp Vàm Rạch Gốc, Xã Đông Thành , khu vực trạm T21 Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kênh Rạch Gốc, khu vực nhà Ông Tần, ấp Mỹ Hưng, Xã Đông Thành, khu vực trạm T13 Rạch Gốc

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Sơn Lợi từ Gần đình An Ninh đến gần tiệm sửa se Bảo đến vô hẻm đường An Ninh 1, ấp An Sơn, Xã An Ninh, khu vực trạm T17 Nr Sơn Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Vô Xóm Đủa từ đầu đường điện thoại Chí Tường đến nhà trọ Xóm Nhỏ, đến khu Nhà Trọ Minh Thơ, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, khu vực trạm T5 Nr Xóm Đũa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lộc Thuận đầu đường Lộc Thuận đến cuối đường Ấp Văn Hóa Lộc Thuận đến, Ấp Lộc Thuận, Xã An Ninh, khu vực Nr Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: đường tỉnh lộ 821 từ đường hẻm Lộc An 6 đến trường TH THCS Lộc Giang, khu vực trạm T130 trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Khu vực từ Km19+500 đến Km20 Quốc Lộ 62: ấp Cả Ràng - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 08:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Km19+500 đến Km20 Quốc Lộ 62: ấp Cả Ràng - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/11/2026 đến 09:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Km18+500 đến Km19 Quốc Lộ 62: ấp Tân Đông - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/11/2026 đến 10:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Km18 đến Km18+500 Quốc Lộ 62: ấp Tân Đông - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Km55 đến Km55 +500 Quốc N2: ấp Đông Thuận - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 08:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Km55 đến Km55 +500 Quốc N2: ấp Đông Thuận - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Km54 đến Km54 +500 Quốc N2: ấp Đông Thuận - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 10:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Km53+500 đến Km54 Quốc N2: ấp Đông Thuận - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Km34+500 đến Km35 Quốc Lộ 62 : ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 08:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Km39 đến Km39+500 Quốc Lộ 62 : ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Kênh Cả Tôm đến Kênh 6 Cục cặp Kênh Bắc Đông: ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Kênh Năm Dề đến Kênh Tư Song cặp Kênh Bắc Đông: ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ông Văn đến Cầu Cả Cỏ, cặp Đườnh tỉnh 817: ấp Thạnh Phú - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 08:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu dân cư xã Thạnh Phú: ấp Thạnh Phú - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Kênh Maren đến Cầu Cả Sáu, cặp Đườnh tỉnh 817: ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 10:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cả Sáu đến CDC Thạnh Phước, cặp Đườnh tỉnh 817: ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Đường Vĩnh Thuận-Tuyên Bình Tây, Đường Rạch Cà Na (gần Cầu Rạch Cà Na) - ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Bờ Nam Sông Long Khốt (gần kênh CDC Thái Trị), ấp Thái Trị-xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/11/2026 đến 09:45:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Văn Tám, ấp Thái Trị, xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/11/2026 đến 10:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Thanh An, ấp Hưng Điền A, xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Phạm Văn Đực, ấp Hưng Điền A, xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 14:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Phan Văn Khởi, ấp Hưng Điền A, xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:15:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Trạm Cấp Nước Trung Tâm xã Tuyên Bình Tây, ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/11/2026 đến 09:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Trương Công Vịnh, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Nhà Kho HTX NN Vĩnh Thuận, ấp Chiến Thắng, xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Sấy Lúa ấp Sậy Giăng, ấp Vĩnh Trị, xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Thế Đường, ấp Bàu Nâu, xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/11/2026 đến 11:15:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng DNTN Tám Cảm, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Cơ Khí Thanh Tâm, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 831 gần cầu Bình Châu, ấp Rạch Mây-xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 11:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Ngân Hàng Nông Nghiệp, ấp Măng Đa, xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 12:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Thái Bình, đường Long Khốt, ấp Măng Đa-xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Xay Xát Bình Châu, ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Khu vực đường: Lê Quý Đôn, Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu, Đường D1, D5. ấp gò thuyền, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 08:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Khu vực đường: Lê Thị Hồng Gấm, Võ Thị Sáu, Lê Quý Đôn, Hồng Sến 1, Hồng Sến 2, Trần Hưng Đạo, Đốc Binh Kiều, Phan Đình Giót. ấp gò thuyền, xã Tân Hưng + Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch: Từ quán Café SuSu đến vòng xoay bệnh viện. ấp gò thuyền, xã Tân Hưng + Khu vực đường 3 tháng 2: Từ ngã tư Trung tâm Văn Hoá Thông Tin Thể Thao huyện Tân Hưng (cũ) đến Cơ sở Nông - ngư – cơ Điền Nhung. ấp gò thuyền, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Vĩnh Nguyện- Rọc Năng, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hợp tác xã Nông nghiệp 1/5, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 14:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Trạm Bơm Điện Đê Bao Kênh Tràm Chim 2, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ Hợp Tác Tân Thành - Lò Gạch, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Lâm Văn Linh, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Nguyễn Văn Chiểu, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Phan Văn Hùng, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Phạm Thanh Phong và Huỳnh thị Mai, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất Huỳnh Văn Nhỏ, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ hợp tác bơm nước Phan Văn Chúc, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi cá Trần Vũ Linh, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm: T41/2 TB THT Lê Văn Cộp và T41/3 TB THT Lê Văn Cộp, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 11:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Đường Kênh T2 (đoạn từ Tổ đường đến hết đường kênh T2 (giáp đường tỉnh 879B tỉnh Đồng Tháp) ấp Long An, Long Trì xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/11/2026 đến 18:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đan Mỹ Xuân, ấp Dương Xuân Hội xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 18:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Cái Đôi, ấp Bình Công xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 18:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đan (khu vực giáp ranh Rạch Bà Lý), ấp Bình Công xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 18:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường An Khương Thới (đoạn từ Trường Tiểu học An Khương Thới đến Sông Vàm Cỏ Tây) ấp Bình Thới, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 18:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường An Khương Thới (đoạn từ Trường Tiểu học An Khương Thới đến Sông Vàm Cỏ Tây) ấp Bình Thới, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lộ Dừa (đoạn từ đầu đường tiếp giáp với TL 827A đến Cầu Nhất Võng) ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Bình Công, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường TL 827B (đoạn từ trung tâm văn hóa ấp Phú Ngãi Trị đền Công Cầu Vàm) ấp Phú Xuân, Phú Ngãi Trị, Tân Châu xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 18:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ tấp trứng Gia cầm Nguyễn Duy Hiền, thắp sáng thanh long Lương Thị Thu Vân ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường TL 827A (từ Đảng ủy Thuận Mỹ đến cầu 30/4) ấp Thanh Tân, Phú Tây xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 18:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường TL 827A ấp Bình Thạnh xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 18:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện