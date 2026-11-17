Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh: Honda SH, SH Mode, Vision rẻ hiếm thấy GĐXH - Giá xe máy Honda tháng 11/2026 giảm cực mạnh do sự cạnh tranh khốc liệt từ xe điện, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

Giá xe Honda Lead giảm mạnh ở đại lý

Honda LEAD 125 2026

Tại Việt Nam, Honda LEAD 125 2026 đang được phân phối với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Mức giá đề xuất bán lẻ dao động từ 39,7 - 45,8 triệu đồng.

Theo khảo sát trên Tạp chí công nghệ Techz, giá xe Honda LEAD 125 2026 tại các đại lý ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh hiện không có sự chênh lệch đáng kể. Mức giá đại lý của cả 3 phiên bản đều cao hơn giá đề xuất một chút. Đây là mức chênh ít nhất kể từ khi Honda Lead ra mắt.

Bảng giá xe Honda Lead

Bảng giá xe Honda LEAD 2026 tại Hà Nội (ĐVT: đồng) Phiên bản Giá đề xuất (thuế 8%) Giá đại lý Tiêu chuẩn 39.753.818 40.000.000 Cao cấp 41.913.818 42.000.000 Đặc biệt 45.841.091 46.000.000

Honda Lead có gì để cạnh tranh?

Là biểu tượng của sự tiện ích với những đường nét nữ tính, kế thừa ngôn ngữ thiết kế hiện đại, màu sắc mới nổi bật, động cơ thế hệ mới nhất eSP+ cùng nhiều tiện ích mới vượt trội, LEAD ABS 2026 là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thời thượng và công năng ưu việt, khẳng định vị thế một trong những mẫu xe thiết thực nhất trong lòng khách hàng, đặc biệt là khách hàng nữ hiện đại.

Mang tinh thần đổi mới và hướng đến sự đa dạng trong phong cách, LEAD ABS 2026 được ra mắt với bảng màu mới trẻ trung, hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng thể hiện dấu ấn cá nhân và phong thái riêng trong từng lựa chọn. Phiên bản Đặc biệt sở hữu màu Bạc nhám hoàn toàn mới, bên cạnh Đen bí ẩn và Xanh đen cá tính, mang đến vẻ ngoài thời thượng, trẻ trung và nổi bật. Phiên bản Cao cấp tạo điểm nhấn với màu Trắng hoàn toàn mới kế thừa từ dòng xe cao cấp, mang đậm nét thanh lịch, nữ tính, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn giữ màu Đỏ thời thượng, phù hợp với những khách hàng yêu thích phong cách hiện đại và cuốn hút.





LEAD ABS 2026 là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thời thượng và công năng ưu việt

Điểm nổi bật của LEAD ABS 2026 là logo được làm mới, được tinh chỉnh riêng cho từng phiên bản để mang đến tổng thể thiết kế hài hòa mà tinh tế. Trên phiên bản Tiêu chuẩn và phiên bản Cao cấp, logo được phối màu bạc ánh kim toát lên hình ảnh tổng thể hiện đại, bắt mắt. Với phiên bản Đặc biệt, logo được phối màu vàng ánh kim trên tông màu xe Đen mờ và Xanh đen. Còn trên nền xe Bạc mờ, logo được mạ chrome tối màu làm tổng thể xe thêm phần nổi bật.

Điểm nổi bật của LEAD ABS 2026 là logo được làm mới

Không chỉ ghi điểm ở thiết kế thời thượng, LEAD ABS 2026 còn khiến người dùng hài lòng bởi hàng loạt tiện ích thông minh được chăm chút trong từng chi tiết. Ở phiên bản Đặc biệt, hệ thống phanh ABS được trang bị trên bánh trước giúp xe vận hành an toàn hơn, hạn chế trượt bánh khi phanh gấp. Hộc đựng đồ phía trước cũng được mở rộng đáng kể, được trang bị kèm cổng sạc USB loại C tiện lợi.

LEAD ABS 2026 còn khiến người dùng hài lòng bởi hàng loạt tiện ích thông minh

Điểm cộng lớn khác đến từ cốp xe “siêu rộng” trên 37 lít trên phiên bản Đặc biệt và Cao cấp – không chỉ chứa được hai mũ bảo hiểm cả đầu mà còn có đèn soi sáng. Tấm chia ngăn thông minh được trang bị trên cả 3 phiên bản, giúp việc sắp xếp đồ đạc trở nên gọn gàng, tiện lợi hơn bao giờ hết.

LEAD ABS 2026 không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là người bạn đồng hành

Với sự nâng cấp toàn diện từ thiết kế, động cơ đến tiện ích, LEAD ABS 2026 không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là người bạn đồng hành đầy phong cách của phụ nữ hiện đại – tự tin, năng động và yêu thích sự tiện nghi.

Lưu ý: Bảng giá Honda LEAD nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.