Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 4 - 8/11/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 4 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 4 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 4 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Minh Châu khu vực Chợ Mũi Né thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Cầu đường Bộ trục đường trần Quang Diệu thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 10:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Thông thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 07/11/2026 đến 08:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Thông thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:15:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Hải, Xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 5, Xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Một phần đường Quốc lộ 55 từ cầu Suối Đó đến dốc 12 - xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Một phần đường Thống Nhất - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cầu Tân Lý - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Hoàng Diệu, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Nguyễn Thượng Hiền, đường Ngô Gia Tự - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quý





KHU VỰC: Khách hàng khu vực Phong điện thuộc thôn Quý Hải, Đặc khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Thôn Long Phú, Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/11/2026 đến 11:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Long Phú, Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/11/2026 đến 15:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Tầm Hưng, Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hàm Chính, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Hội Nhơn An Phú, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình An, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/11/2026 đến 15:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Hòa, Xã Hàm Thuân Bắc, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/11/2026 đến 15:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Hàm Hiệp, phường Bình Thuận, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Thắng Thuận, Tổ dân phố Kim Bình, Tổ dân phố Ung Chiếm, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/11/2026 đến 13:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Suối Nhum,Thôn Bình Nghĩa, thôn Bình Tân-xã Sông Lũy; Một phần Xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 11:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Thái Hòa, Thanh Bình, Thái Hiệp, Trí Thái, Cảnh Diễn, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, Phan Hiệp, Chợ Lầu 1, Chợ Lầu 2, Thôn Hòa Thuận, xã Bắc Bình; thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tánh Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đồng Kho 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 08:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Tân Thành - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 08:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đức Bình 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 08:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn 3 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 08:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đồng Kho 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 06/11/2026 đến 09:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Bà Tá - xã Suối Kiết - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 06/11/2026 đến 09:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đức Bình 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 06/11/2026 đến 09:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn 3 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 06/11/2026 đến 09:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đồng Kho 2 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 06/11/2026 đến 09:50:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Bà Tá - xã Suối Kiết - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 06/11/2026 đến 09:50:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lạc Hưng - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 06/11/2026 đến 09:50:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn 1 - xã Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 06/11/2026 đến 09:50:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Gia Huynh - xã Suối Kiết - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn La Ngâu - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lạc Hưng - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn 1 - xã Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Gia Huynh - xã Suối Kiết - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 06/11/2026 đến 11:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn La Ngâu - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 06/11/2026 đến 11:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn 1 - xã Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 06/11/2026 đến 11:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Gia Huynh - xã Suối Kiết - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 13:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn La Ngâu - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 13:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đức Phú 2 - xã Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 13:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Suối Mơ - xã Suối Kiết - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 06/11/2026 đến 14:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn La Ngâu - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 06/11/2026 đến 14:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đức Phú 2 - xã Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 06/11/2026 đến 14:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Sông Dinh - xã Suối Kiết - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 06/11/2026 đến 14:50:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Huy Khiêm 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 06/11/2026 đến 14:50:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đức Phú 2 - xã Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 06/11/2026 đến 14:50:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đức Phú 2 - xã Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.