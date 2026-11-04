Bộ Tài chính: Không phát sinh nghĩa vụ thuế người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế

Theo Bộ Tài chính, việc tiếp tục yêu cầu người nộp thuế phải nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế trong toàn bộ thời gian không hoạt động trên thực tế làm phát sinh số lượng lớn hồ sơ khai thuế phải nộp, trong khi nhiều trường hợp không phát sinh hoạt động, doanh thu, chi phí, hóa đơn hoặc nghĩa vụ thuế. Tình trạng này vừa làm gia tăng chi phí tuân thủ đối với người nộp thuế, vừa làm tăng nguồn lực quản lý, theo dõi và xử lý hồ sơ của cơ quan thuế. Đồng thời, việc tiếp tục yêu cầu lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đối với thời gian không hoạt động thực tế cũng làm phát sinh thủ tục và chi phí tuân thủ.

Đây cũng là lý do mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý nợ thuế để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện Luật Quản lý thuế, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về trao đổi thông tin theo yêu cầu của Ban Thư ký Diễn đàn Toàn cầu. Theo dự thảo, để xử lý tình trạng người nộp thuế đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, đồng thời tạo điều kiện để người nộp thuế hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hoạt động, Bộ Tài chính đề xuất các quy định sau:

1. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế.

2. Người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản tương đương, trừ hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm thu hồi.

Tuy nhiên, người nộp thuế phải nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế còn thiếu đối với kỳ tính thuế trước thời điểm cơ quan thuế ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và hồ sơ khai thuế đối với kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ thuế sau thời điểm Nghị quyết được Quốc hội thông qua.

3. Trường hợp người nộp thuế quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này không phải lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn cho đến thời điểm Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành khi quay lại làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đồng thời, người nộp thuế phải cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này. Nội dung cam kết phải xác định cụ thể thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, các kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế và được thể hiện trong hồ sơ khôi phục mã số thuế hoặc hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Bộ Tài chính cũng cho biết, theo quy định hiện hành, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã quy định các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế, trong đó có trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03). Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể đối với trường hợp cơ quan thuế chủ động chuyển trạng thái mã số thuế về trạng thái 03 do người nộp thuế bị thu hồi giấy phép và chưa có quy định đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Theo Bộ Tài chính, chính sách chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục khai thuế, hóa đơn đổi với khoảng thời gian người nộp thuế thực tế không hoạt động, không làm mất hoặc miễn các nghĩa vụ thuế đã phát sinh và không áp dụng đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế hoặc đang được cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

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