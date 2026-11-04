Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 4 - 8/11/2026: Khu dân cư bị cúp điện cả ngày dài tăng cao

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 4 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 4 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 4 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: thuộc đường Mạc Đĩnh Chi phía số lẻ (từ giáp nhà số 363 đến giáp nhà số 571)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/11/2026 đến 10:38:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm NM Xử Lý Nước Thải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 09:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm PS.6

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/11/2026 đến 12:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm PS.F

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm An Viên Thiên Đường

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Lò Bún Hữu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt ( từ nhà số 950 đến giáp nhà số 1026)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 12:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt (từ giáp nhà số 896, 901 đến giáp nhà số 1028, 1037), Triệu Quang Phục

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm DNTN Phương Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 12:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Sóc Bưng, Phú Thuận, Định Hòa, Tam Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lương Văn Huỳnh, Trần Minh Quyền – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/11/2026 đến 06:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Cổ Cò, Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phuông – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Đay Sô, Hòa Khanh, Đào Viên – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/11/2026 đến 13:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lương Văn Huỳnh, Trần Minh Quyền – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:15:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Trung – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:15:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cần Giờ – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Phẩm xã Gia Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Đặng – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 06/11/2026 đến 13:45:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Đặng – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lương Văn Huỳnh, Trần Minh Quyền – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/11/2026 đến 06:45:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lý, ấp Cổ Cò – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 12:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cổ Cò – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lương Văn Huỳnh, Trần Minh Quyền – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/11/2026 đến 12:15:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ngừng cung cấp điện: Một phần Khu vực Tâm Phước, Khu vực Tâm Thọ, Khu vực Tâm Lộc, Khu vực Đại Thành, Khu vực Đại Chí – Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/11/2026 đến 07:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Một phần Phước Bình – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 09:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phước Bình – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 04/11/2026 đến 10:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tam Sóc A – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 04/11/2026 đến 11:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tà Ân A2 (Tà Ân B) – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/11/2026 đến 14:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Béc Tôn – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 04/11/2026 đến 15:20:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Béc Tôn – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Béc Tôn – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Bưng Cóc – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:25:00 ngày 05/11/2026 đến 11:25:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tân Mỹ – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tân Mỹ – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:05:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Mỹ Tân – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 05/11/2026 đến 16:20:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 13:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Phạm Thành Hơn, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 09:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Trung, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Phạm Thành Hơn, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Phạm Thành Hơn, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, An Lạc, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 17:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 - 8/11/2026.

Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Lập A – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Lập A – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Trung Bình – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tân Thắng – xã Tân Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Lợi – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 3, ấp Phú Tân – xã Phú Lộc; ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/11/2026 đến 17:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Xã Phong Nẫm; ấp An Tấn, An Công, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/11/2026 đến 17:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Thành, An Phú, xã Kế Sách; một phần ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Ninh, An Ninh 2, An Thới, An Bình, Hòa Lợi, Hòa Phú, Hòa Quới, Cứ Mạnh, một phần ấp Hòa An, Hòa Thành, Ấp 3, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/11/2026 đến 17:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Ấp Ngãi Hòa, xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thạnh Đức, xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 07:45:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Khoan Tang, xã Long Phú; Mất điện một phần ấp Sóc Dong, xã Tân Thạnh; Mất điện một phần ấp Lợi Đức, xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thạnh Đức, xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 1, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 4, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/11/2026 đến 11:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Tân Lập, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực 3 - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 17:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 3, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 15:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 3, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:43:00 ngày 04/11/2026 đến 15:00:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thọ - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thọ, Mỹ Đông - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Đông - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Trung - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 6, Tân Quới - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 12:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 3, khu vực 7 – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 15:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Mỹ – phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 14:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An, xã Tân Long thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 17:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: Một phần các ấp Xây Đá, ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Tháo, xã Phú Tâm, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/11/2026 đến 17:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Quýt, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 09:30:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp An Trạch, Phước Thuận, Phước Quới, Phước Hòa, Phước Phong, xã Thuận Hòa, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 11:30:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Bưng Sa xã Tài Văn và ấp Tắc Bướm xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bưng cà Pốt - Xã Tài Văn - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/11/2026 đến 16:30:00 ngày 04/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chợ Xã Trần Đề - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bưng Chông - Xã Tài Văn - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Chợ Xã Trần Đề - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đầu Giồng - xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tiên Cường, xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:30:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tiên Cường, xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp